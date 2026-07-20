6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา
เปิดประวัติ 6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกสหรัฐอเมริกา ฤดูกาล 2026/27 สถิติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
วงการวอลเลย์บอลหญิงไทยกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ นักกีฬาทีมชาติไทยมากถึง 6 คน เซ็นสัญญาร่วมสโมสรอาชีพในสหรัฐอเมริกา สำหรับฤดูกาล 2026/27 ที่กำลังจะมาถึง ใครจะคิดว่า ต่อยอดจากลีกญี่ปุ่น ฝั่งตะวันตกจะซื้อนักกีฬาตัวเล็กพริกขี้หนู ยืนยันว่าฝีมือนักตบสาวไทยได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดของเวทีโลก
ทั้ง 6 คนกระจายอยู่ใน 2 ลีกใหญ่ของสหรัฐฯ 4 คนจะเล่นในลีก LOVB (League One Volleyball) ลีกอาชีพระดับท็อปของสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2020 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนอีก 2 คนจะลงเล่นในลีก MLV (Major League Volleyball) ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า Pro Volleyball Federation (PVF) ก่อนจะรีแบรนด์ในปี 2026 มาดูกันว่าแต่ละคนคือใคร มีผลงานอะไรบ้าง และเคยเล่นให้สโมสรไหนมาก่อน
พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ชมพู่) ตำแหน่งตัวเซต
ชมพู่ พรพรรณ กัปตันทีมชาติไทย เกิดปี 2536 เป็นชาวจังหวัดนครพนม เล่นในตำแหน่งตัวเซต ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายบอลดุดันบอลสองซิกเนเจอร์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวอลเลย์บอลไทยคนแรกที่พาทีมทะลุเข้าชิงชนะเลิศลีกอาชีพสหรัฐฯ ก่อนจะ พาสโมสรออร์แลนโด วัลคิรีส์ คว้าแชมป์ PVF 2025 ด้วยการเอาชนะ อินดี อิกไนต์ 3-1 เซต พร้อมคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ในนัดชิง
ในนัดนั้นชมพู่ทำได้ถึง 37 แอสซิสต์ และขุดบอล 12 ครั้ง หลังอยู่กับทีมในรัฐฟลอริดา 2 ฤดูกาล ออร์แลนโดกับพรพรรณก็แยกทางกันเมื่อหมดสัญญา ล่าสุดในฤดูกาล 2026/27 เธอย้ายลีกไปร่วมทีม San Francisco Signal ในลีก LOVB
“ชมพู่” พรพรรณ เปิดตัวสโมสรใหม่ ลุยลีก LOVB สหรัฐฯ ฤดูกาล 2026/27
ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น) ตำแหน่งลิเบอโร่
ปิยะนุช ตัวรับอิสระจอมเก๋าของทีม ลิเบอโร่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดปี 2532 เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ LOVB Atlanta ตั้งแต่ปลายปี 2024 เข้าสู่ลีกก่อนฤดูกาลแรกที่เริ่มต้นช่วงต้นปี 2025 ก่อนมาอเมริกา แป้นน้อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในยุโรปกับสโมสร Azerrail Baku ประเทศอาเซอร์ไบจาน ได้ร่วมทีมกับมือเซตระดับตำนานอย่าง นุศรา ต้อมคำ และยังเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ฤดูกาล 2026/27 เธอยังคงอยู่กับ LOVB Atlanta ต่อไป
ปิยะนุช ติดทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2553 อยู่กับทีมมานานกว่าทศวรรษ เป็นหนึ่งในทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียปี 2013 ต่อมายัง รับหน้าที่กัปตันทีมพาลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2023
อัจฉราพร คงยศ (เพียว) ตำแหน่งตัวตบหัวเสา
เพียว อัจฉราพร หนึ่งในตัวตบแบกทีมของไทย ช่วงปี 2016-2022 เกิดปี 2538 เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สูง 178 เซนติเมตร ตลอดกว่าทศวรรษกับทีมชาติ เพียวกวาดความสำเร็จมากมาย ทั้ง เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี 2013 เป็นกำลังสำคัญพาทีมทวงแชมป์เอเชียคืนมาในปี 2023 ในรอบ 10 ปี รวมถึง เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ 2018 และเหรียญทองซีเกมส์หลายสมัย
เส้นทางสโมสร เริ่มต้นจาก สุพรีม ชลบุรี ในไทย ไปสู่ อินโดนีเซียกับ Bank DKI และ Jakarta BNI 46 ตามด้วยตุรกีกับ ซาริเยร์ เบเลดิเยสปอร์ และต่อมากับ ทีมแชมป์ญี่ปุ่นอย่าง เอ็นอีซี เร้ด ร็อกเก็ตส์ ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 เพียวเซ็นสัญญากับ ดัลลัส พัลส์ ในลีก MLV เตรียมลงเล่นฤดูกาล 2027
ณัฏฐณิชา ใจแสน (นุกนิก) ตำแหน่งตัวเซต
นุกนิก ณัฏฐณิชา มือเซตดาวรุ่ง เกิดปี 2541 เป็นชาวจังหวัดชัยนาท จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสูง 172 เซนติเมตร ในฤดูกาลล่าสุด พาทีมน้องใหม่อย่าง ฮารุดอท ชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี ทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศไทยแลนด์ลีก จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ พร้อมคว้ารางวัลเซตเตอร์ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล นุกนิกเซ็นสัญญากับ แกรนด์ ราปิดส์ ไรส์ ทีมจากรัฐมิชิแกนในลีก MLV และจะลงเล่นในฤดูกาล 2027
พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีม) ตำแหน่งตัวตบตรงข้ามหัวเสา
บีม พิมพิชยา บีหลังตัวทำแต้มที่ไว้ใจได้ที่สุดของไทย เกิดปี 2541 เติบโตผ่านระบบโรงเรียนกีฬานครนนท์ เล่นในตำแหน่งตัวตบตรงข้ามหัวเสา เส้นทางสโมสรต่างแดน เล่นให้ บันดุง แบงก์ บีเจบี ในอินโดนีเซียเมื่อปี 2018 ก่อนย้ายไปคูโรเบะ อควาแฟรีส์ ในวี.ลีก ญี่ปุ่น ในฐานะนักกีฬาไทยคนแรกของสโมสร ล่าสุดบีมเข้าสู่ระบบลีก LOVB สำหรับฤดูกาล 2026/27 ทีมแอตแลนต้า
ศศิภาพร จันทวิสูตร (ออมสิน) ตำแหน่งตัวตบหัวเสา
ออมสิน ศศิภาพร รายล่าสุดในกลุ่มที่เปิดตัว เล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสา มีถ้วยรางวัลติดตัวมากมาย เป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีก 4 สมัย อดีตผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ของไทยแลนด์ลีก เป็นหนึ่งในทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ปี 2023 เหรียญทองซีเกมส์ ปี 2025
ในระดับสโมสร ออมสินเคยเป็นกำลังสำคัญของ นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ก่อนย้ายไปเล่นให้ เดนิซลิ บิยูกเชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ ในลีกตุรกี โดยฤดูกาล 2026/27 เธอเซ็นสัญญากับ LOVB Salt Lake
คำแนะนำ internal linking (site:thethaiger.com) แนะนำลิงก์ไปบทความ VNL 2026 ที่เคยทำ, บทความเปิดตัวออมสินของ Thaiger (news/1585786), และบทความพรพรรณเปิดตัว SF Signal (news/1588526) เพื่อเสริม topical authority คลัสเตอร์วอลเลย์บอล
ต้องการให้ปรับโทน สั้นลง ทำเวอร์ชัน Facebook แยก หรือจัดเป็นไฟล์ Word สำหรับส่งทีมไหมครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: