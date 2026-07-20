รู้แล้ว ทรัมป์ พูดอะไรกับนักเตะ ตอนมอบเหรียญ อาร์เจนห้าว เมินจับมือ
นักอ่านริมฝีปาก เฉลย โดนัลด์ ทรัมป์ พูดประโยคซ้ำๆ 6 คำใส่นักเตะทุกคน ตอนมอบเหรียญฟุตบอลโลก 2026 แถมโดนนักเตะอาร์เจนตินาเมินจับมือ
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปรากฏตัวในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามนิวเจอร์ซีย์ ท่ามกลางเสียงโห่จากแฟนบอลบางส่วน โดยมีผู้นำประเทศร่วมเจ้าภาพอย่าง มาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา และ คลอเดีย เชนบอม ประธานาธิบดีเม็กซิโก เข้าร่วมพิธีด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านริมฝีปากเปิดเผยว่า ระหว่างที่ทรัมป์คล้องเหรียญรางวัลให้แก่ลิโอเนล เมสซี รวมถึงนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาและสเปน ทรัมป์ไม่ได้พูดข้อความเฉพาะเจาะจงกับใครเป็นพิเศษ แต่พูดประโยคเดิมซ้ำๆ สั้นๆ เพียง 6 คำว่า คุณคือแชมป์ เปี่ยมความสามารถ (You are a champ, amazing player)
แต่ช็อตเด็ดอยู่ที่ คริสเตียน โรเมโร กองหลังทีมชาติอาร์เจนตินา เดินผ่านทรัมป์ไปดื้อๆ ไม่ยอมจับมือด้วยหลังจากรับเหรียญรางวัลจากจิอันนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า
ทรัมป์ยังพยายามทำตัวเป็นจุดเด่นบนเวทีช่วงที่สเปนกำลังจะชูถ้วยแชมป์โลกสมัยที่สอง โดยยืนยิ้มและชูนิ้วโป้งอยู่ตรงกลางเวที ไม่ยอมหลบฉากออกไปด้านข้างเหมือนประธานฟีฟ่า จนอินฟานติโนต้องเข้ามาเชิญตัวออกไปเพื่อให้เป็นพื้นที่ของนักเตะ
พฤติกรรมชอบแย่งซีนของทรัมป์ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะในศึกฟุตบอลสโมสรโลก 2025 ที่สนามแห่งนี้ ทรัมป์เคยขึ้นไปยืนร่วมวงบนเวทีจนเกิดภาพไวรัลที่โคล พาลเมอร์ หันมามองด้วยความงุนงงอย่างหนักมาแล้ว
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