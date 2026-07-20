เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

ญาญ่าเลือก จอร์จ โฮเบกา ปิดท้ายการฉลองวิวาห์ครั้งที่ 3 ด้วยชุดเข้ารูปเน้นเอว งานปักและลูกไม้ละเอียด พร้อมเปิดประวัติแฟชั่นเฮาส์เก่าแก่จากเบรุต
เปิดภาพ ญาญ่า อุรัสยา (อุรัสยา เสปอร์บันด์) สวมชุดเจ้าสาวจากแฟชั่นเฮาส์โอต์กูตูร์สัญชาติเลบานอน จอร์จ โฮเบกา (Georges Hobeika) ในช่วงฉลองงานแต่งที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่ 3 ต่อจากพิธีที่ขอนแก่นและนอร์เวย์ กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย
ญาญ่าโพสต์ภาพชุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชันว่า “Third time’s the charm” และชื่นชมว่าชุดขึ้นรูปได้สวย มีรายละเอียดซับซ้อน ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน และเป็นชุดในฝันที่เหมาะกับการปิดท้ายงานแต่งงานทั้งหมดของเธอ ด้าน ELLE Thailand บรรยายลุคนี้ว่าโดดเด่นด้วยงานปักและลูกไม้ที่ประณีตจาก จอร์จ โฮเบกา
จากภาพและคำบรรยายของเจ้าสาว ชุดนี้มีจุดเด่นเป็นซิลูเอตเข้ารูป เน้นช่วงเอวและสัดส่วนอย่างชัดเจน โครงชุดขึ้นรูปแนบลำตัวแต่ยังดูอ่อนหวานมากกว่าเซ็กซี่จัด ใช้งานลูกไม้ผสานลวดลายปักละเอียดทั่วตัว คุมโทนสีขาวแบบคลาสสิก ให้ความรู้สึกโรแมนติกและเฟมินีนตามแนวทางการออกแบบของแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลจากแบรนด์หรือญาญ่าที่ระบุจำนวนชั่วโมงตัดเย็บ ปริมาณคริสตัลหรือไข่มุกที่ใช้ และยังไม่ยืนยันว่าเป็นชุดสั่งตัดใหม่ทั้งหมดหรือดัดแปลงจากคอลเลกชันใด
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จอร์จ โฮเบกา ก่อตั้งสตูดิโอแห่งแรกที่กรุงเบรุตเมื่อปี 1995 โดยเน้นงานปัก การจับเดรป และโครงสร้างชุดเป็นเอกลักษณ์ แบรนด์เปิดตัวคอลเลกชันโอต์กูตูร์ที่ปารีสครั้งแรกในปี 2001 ก่อนเข้าเป็น Guest Member ของสมาคมแฟชั่นชั้นสูงฝรั่งเศส หรือ Chambre Syndicale de la Haute Couture ในปี 2017 ต่อมาปี 2019 Jad Hobeika ลูกชายของผู้ก่อตั้ง เข้ารับตำแหน่ง Co-Creative Director เพิ่มความร่วมสมัยให้แบรนด์ แต่ยังคงรักษางานปักมือและเทคนิคโอต์กูตูร์ดั้งเดิมไว้ จุดเด่นสำคัญของแบรนด์คือการสร้างงานปักภายในอเตลิเยร์ของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชุดจริงๆ ไม่ใช่แค่งานตกแต่งเสริม
สำหรับคอลเลกชัน Bridal Spring 2026 ของ Georges Hobeika ใช้ผ้าเครปไหม ลูกไม้ Chantilly และผ้าทูล ในโทนสีขาว ครีม และเบจ ประดับงานปักสีขาวมุกผสมแพลทินัม เน้นความสง่างามแบบคลาสสิกผสมโครงชุดร่วมสมัย ซึ่งมีดีไซน์โดยรวมใกล้เคียงกับชุดที่ญาญ่าสวม แต่ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งข้อมูลทางการยืนยันชื่อรุ่นหรือระบุชัดว่าเป็นชุดจากคอลเลกชันนี้โดยตรง จึงบอกได้เพียงว่าชุดมีรายละเอียดสอดคล้องกับภาษาการออกแบบของคอลเลกชันดังกล่าว
ทั้งนี้ ในงานฉลองที่กรุงเทพฯ ญาญ่าสวมชุดเจ้าสาวมากกว่าหนึ่งลุค โดยอีกชุดหนึ่งเป็นผลงานสั่งทำจาก Meshmuseum แบรนด์ไทย ไม่ใช่แบรนด์เลบานอน ทำให้การฉลองครั้งนี้มีทั้งชุดจากแบรนด์ไทยและแบรนด์โอต์กูตูร์ต่างประเทศผสมผสานกัน
หากมองภาพรวมทั้ง 3 การฉลองของคู่รัก งานที่ขอนแก่นเจ้าสาวสวมชุดไทย งานที่นอร์เวย์เลือกชุดจาก Louis Vuitton ส่วนที่กรุงเทพฯ มีทั้ง Meshmuseum และ Georges Hobeika ครบทั้ง 3 ประเทศ 3 วัฒนธรรมในการฉลองครั้งเดียวกัน
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