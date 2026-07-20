ข่าวดาราบันเทิง

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 16:18 น.
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน
ภาพจาก : IG/urassayas

ญาญ่าเลือก จอร์จ โฮเบกา ปิดท้ายการฉลองวิวาห์ครั้งที่ 3 ด้วยชุดเข้ารูปเน้นเอว งานปักและลูกไม้ละเอียด พร้อมเปิดประวัติแฟชั่นเฮาส์เก่าแก่จากเบรุต

เปิดภาพ ญาญ่า อุรัสยา (อุรัสยา เสปอร์บันด์) สวมชุดเจ้าสาวจากแฟชั่นเฮาส์โอต์กูตูร์สัญชาติเลบานอน จอร์จ โฮเบกา (Georges Hobeika) ในช่วงฉลองงานแต่งที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่ 3 ต่อจากพิธีที่ขอนแก่นและนอร์เวย์ กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย

ญาญ่าโพสต์ภาพชุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชันว่า “Third time’s the charm” และชื่นชมว่าชุดขึ้นรูปได้สวย มีรายละเอียดซับซ้อน ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน และเป็นชุดในฝันที่เหมาะกับการปิดท้ายงานแต่งงานทั้งหมดของเธอ ด้าน ELLE Thailand บรรยายลุคนี้ว่าโดดเด่นด้วยงานปักและลูกไม้ที่ประณีตจาก จอร์จ โฮเบกา

ญาญ่าเลือก จอร์จ โฮเบกา ปิดท้ายการฉลองวิวาห์ครั้งที่ 3
ภาพจาก : IG/urassayas

จากภาพและคำบรรยายของเจ้าสาว ชุดนี้มีจุดเด่นเป็นซิลูเอตเข้ารูป เน้นช่วงเอวและสัดส่วนอย่างชัดเจน โครงชุดขึ้นรูปแนบลำตัวแต่ยังดูอ่อนหวานมากกว่าเซ็กซี่จัด ใช้งานลูกไม้ผสานลวดลายปักละเอียดทั่วตัว คุมโทนสีขาวแบบคลาสสิก ให้ความรู้สึกโรแมนติกและเฟมินีนตามแนวทางการออกแบบของแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลจากแบรนด์หรือญาญ่าที่ระบุจำนวนชั่วโมงตัดเย็บ ปริมาณคริสตัลหรือไข่มุกที่ใช้ และยังไม่ยืนยันว่าเป็นชุดสั่งตัดใหม่ทั้งหมดหรือดัดแปลงจากคอลเลกชันใด

จอร์จ โฮเบกา ก่อตั้งสตูดิโอแห่งแรกที่กรุงเบรุตเมื่อปี 1995 โดยเน้นงานปัก การจับเดรป และโครงสร้างชุดเป็นเอกลักษณ์ แบรนด์เปิดตัวคอลเลกชันโอต์กูตูร์ที่ปารีสครั้งแรกในปี 2001 ก่อนเข้าเป็น Guest Member ของสมาคมแฟชั่นชั้นสูงฝรั่งเศส หรือ Chambre Syndicale de la Haute Couture ในปี 2017 ต่อมาปี 2019 Jad Hobeika ลูกชายของผู้ก่อตั้ง เข้ารับตำแหน่ง Co-Creative Director เพิ่มความร่วมสมัยให้แบรนด์ แต่ยังคงรักษางานปักมือและเทคนิคโอต์กูตูร์ดั้งเดิมไว้ จุดเด่นสำคัญของแบรนด์คือการสร้างงานปักภายในอเตลิเยร์ของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชุดจริงๆ ไม่ใช่แค่งานตกแต่งเสริม

จอร์จ โฮเบกา ก่อตั้งสตูดิโอแห่งแรกที่กรุงเบรุตเมื่อปี 1995
ภาพจาก : IG/urassayas

สำหรับคอลเลกชัน Bridal Spring 2026 ของ Georges Hobeika ใช้ผ้าเครปไหม ลูกไม้ Chantilly และผ้าทูล ในโทนสีขาว ครีม และเบจ ประดับงานปักสีขาวมุกผสมแพลทินัม เน้นความสง่างามแบบคลาสสิกผสมโครงชุดร่วมสมัย ซึ่งมีดีไซน์โดยรวมใกล้เคียงกับชุดที่ญาญ่าสวม แต่ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งข้อมูลทางการยืนยันชื่อรุ่นหรือระบุชัดว่าเป็นชุดจากคอลเลกชันนี้โดยตรง จึงบอกได้เพียงว่าชุดมีรายละเอียดสอดคล้องกับภาษาการออกแบบของคอลเลกชันดังกล่าว

ทั้งนี้ ในงานฉลองที่กรุงเทพฯ ญาญ่าสวมชุดเจ้าสาวมากกว่าหนึ่งลุค โดยอีกชุดหนึ่งเป็นผลงานสั่งทำจาก Meshmuseum แบรนด์ไทย ไม่ใช่แบรนด์เลบานอน ทำให้การฉลองครั้งนี้มีทั้งชุดจากแบรนด์ไทยและแบรนด์โอต์กูตูร์ต่างประเทศผสมผสานกัน

หากมองภาพรวมทั้ง 3 การฉลองของคู่รัก งานที่ขอนแก่นเจ้าสาวสวมชุดไทย งานที่นอร์เวย์เลือกชุดจาก Louis Vuitton ส่วนที่กรุงเทพฯ มีทั้ง Meshmuseum และ Georges Hobeika ครบทั้ง 3 ประเทศ 3 วัฒนธรรมในการฉลองครั้งเดียวกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : IG/urassayas
ภาพจาก : IG/urassayas
ภาพจาก : IG/urassayas
ภาพจาก : IG/urassayas
ภาพจาก : IG/urassayas

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา วอลเลย์บอล

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

14 วินาที ที่แล้ว
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน บันเทิง

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

25 นาที ที่แล้ว
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

49 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม ดราม่าหนักเอาอยู่ ข่าว

ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม อำลาเวิร์คพอยต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ สูง 12 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด ข่าวต่างประเทศ

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี &#039;คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ&#039; ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ ข่าว

แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม บันเทิง

จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง ข่าว

แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี ข่าวการเมือง

อาลัย หรั่ง ธุระพล สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ไม่โอเคญาตินาวินต้าร์ทวงค่าไอติม 40 บาท ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI บันเทิง

ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ยอมรับไม่ค่อยใช้ เพราะใหญ่เกินไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนติวิทย์” เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เชฟโรงแรมดังในภูเก็ตทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว ข่าว

เผยคลิป เชฟโรงแรมดังภูเก็ต ทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อลิชา สุขขี ข่าว

ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ คลิปรายได้ 5 แสน แจงเรื่องเรียน-ธุรกิจ เอาผิดคนปล่อยข่าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 16:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button