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สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 16:16 น.
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว

อาลัย เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 89 ปี หลังสุขภาพย่ำแย่ ปิดตำนานดาวค้างฟ้า ลูกชายหวังแฟนหนังจดจำพ่อด้วยฝีมือการแสดงมากกว่าความโศกเศร้า

วงการบันเทิงฮ่องกงสูญเสียครั้งใหญ่ เซี่ยเสียน หรือ แพทริก เซี่ย (Patrick Tse) นักแสดงอาวุโส ที่แฟนคลับรู้จักในชื่อ “พี่สี่” เสียชีวิตลงแล้วในวัย 89 ปี ครอบครัวออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้าเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา

แถลงการณ์ระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบที่บ้านพักท่ามกลางครอบครัว หลังจากสุขภาพแย่ลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ครอบครัวยกย่องว่าเขาเป็นนักแสดงและศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผู้คนเคารพในผลงานและชื่นชมเสน่ห์ ความหลงใหลในการใช้ชีวิต รวมถึงบุคลิกเฉพาะตัว สไตล์และจิตวิญญาณของเขาจะอยู่ในใจของประชาชนตลอดไป

ขณะที่ลูกชายอย่าง เซียะถิงฟง นักร้องและนักแสดงชื่อดัง บินกลับฮ่องกงเพื่อจัดการพิธีศพพ่อ ก่อนหน้านี้เขาอยู่ประเทศจีนเพื่อเตรียมคอนเสิร์ต Evolution Nic Live ที่ชิงเต่า วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

เซียะถิงฟงออกแถลงการณ์ไว้อาลัยพ่อ เผยว่า เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียครั้งนี้ เขายกย่องพ่อว่าเป็นนักแสดงที่อุทิศชีวิตให้วงการภาพยนตร์และบันเทิง สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมมาตลอด พ่อมักเชื่อเสมอว่า “การแสดงต้องดำเนินต่อไป” หวังว่าผู้คนจะจดจำพ่อด้วยเสน่ห์ อารมณ์ขัน และความรักในชีวิต มากกว่าความโศกเศร้า การเก็บภาพจำที่เปี่ยมเสน่ห์และร่าเริงของพ่อไว้ในใจก็เพียงพอแล้ว

แหล่งข่าวเผยว่าครอบครัวจะจัดพิธีศพเป็นการภายในตามความประสงค์ของเซียะเสียน ส่วนลูกสาว เซียะถิงถิง ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับสามีและลูกที่แคนาดา เตรียมเดินทางกลับฮ่องกงเพื่อบอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เซียะเสียนใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ค่อยปรากฏตัวผ่านสื่อ จนแฟนคลับต่างเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ มีข่าวลือออกมาหลายครั้งว่าป่วยหนัก เส้นเลือดในสมองตีบและอัมพาต แต่ข่าวทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือเพราะช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีคนเห็นเขาปรากฏตัวต่อสาธารณะไปดื่มกาแฟกับเพื่อนที่คาเฟ่ ตอนนั้นเขานั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าช่วยเดิน รูปร่างผอมลงกว่าเดิมมาก แต่ยังคงแต่งตัวดูดีด้วยเสื้อวอร์มสีแดงเข้ม กางเกงสีน้ำเงิน สวมหมวกและแว่นตากันแดด พร้อมมัดผมหางม้าคงสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์

แม้ร่างกายจะดูอ่อนแอลง แต่นักแสดงคนดังยังเป็นกันเองและอบอุ่น ยินดีถ่ายรูปกับแฟนคลับและยิ้มแย้มตลอดเวลา สมเป็นคนบันเทิงระดับตำนานของฮ่องกง

อย่างไรก็ดี เซียะเสียนลดการออกงานสังคมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที Hong Kong Film Awards ปี 2022 จากภาพยนตร์เรื่อง Time และไม่ได้รับงานแสดงเรื่องใหม่เลยตั้งแต่นั้นมา

เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง

ข้อมูลจาก : thestandard และ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 16:16 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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