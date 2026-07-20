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อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 15:54 น.

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ไลฟ์สดเดือด ถามกลับ เคยกราบตี-กูไหม หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา ย้ำไม่ต้องมาศรัทธาตน ให้ศรัทธาพระพุทธเจ้า

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม หรือ นายสุชาติ จันทร์แก้ว ได้ไลฟ์สดบน TikTok ก่อนที่จะพบความเห็นของเน็ต ซึ่งโพสต์ว่า “หมดศรัทธาแล้ว” ซึ่งงานนี้ อ.เบียร์ ก็ได้ตอบอย่างดุเดือดว่า “กูก็ไม่ได้ให้มึงมาศรัทธากูนี่ ใครให้มึงมาศรัทธา ใช้คำว่าหมดศรัทธา เมื่อก่อนเคยกราบตี- รึเปล่า ถ้าไม่เคยกราบ อย่ามาใช้คำว่าศรัทธากับกู ฉะนั้นอย่าใช้คำว่าศรัทธา ไสหัวออกไป

กูไม่เคยมาขอให้ศรัทธากู และขอด้วยว่าอย่ามาศรัทธากู ถ้าจะศรัทธาให้ศรัทธาคำสอนพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ไลฟ์สดกูไม่เคยบอกให้ใครมาศรัทธากู กูพูดเสมอว่าให้ศรัทธาคำสอนพระพุทธเจ้า มาศรัทธากูเรื่องอะไร กูมีหน้าที่ถ่ายทอดคำสอน เคารพกูได้ แต่ศรัทธากูไม่ได้ ศรัทธาให้ใช้กับพระพุทธเจ้า

ฉะนั้นอย่าใช้คำว่าหมดศรัทธา เพราะกูไม่เคยให้มึงมาศรัทธากูแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยเรียกร้องจากมึงเลยแม้แต่ครั้งเดียว กูตรงไปตรงมา ใครรับได้ก็รับ ใครรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ เป็นปัญหาของมึง มึงก็ต้องจัดการตัวมึงเอง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 15:54 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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