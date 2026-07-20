ตรวจหวยลาวพัฒนา 20/7/69 ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติหวยออกวันจันทร์
ถ่ายทอดสดหวยลาวงวด 20 กรกรฎาคม 2569 ลุ้นรางวัลสลากพัฒนา เช็กเลขเด็ดตำราสัตว์นำโชคและสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์
คืนวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 คอหวยมีนัดลุ้นผลสลากพัฒนาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศลาวผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบ Laolottery Live เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมทั้งพาคอหวยย้อนสถิติหวยลาวออกวันจันทร์ และวิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์ จับคู่เลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวให้พิจารณา
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 20 7 69
ผลหวยลาว งวด 20 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันจันทร์
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|13/7/69
|2866
|866
|66
|6
|6/7/69
|2227
|227
|27
|7
|29/6/69
|6782
|782
|82
|2
|22/6/69
|3818
|818
|18
|8
|15/6/69
|2113
|113
|13
|3
|8/6/69
|8526
|526
|26
|6
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|25/5/69
|1489
|489
|89
|9
|18/5/69
|3369
|369
|69
|9
|11/5/69
|7509
|509
|09
|9
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
|27/4/69
|0927
|927
|27
|7
|20/4/69
|0599
|599
|99
|9
|13/4/69
|7568
|568
|68
|8
|6/4/69
|4488
|488
|88
|8
|30/3/69
|1585
|585
|85
|5
|23/3/69
|3101
|101
|01
|1
|16/3/69
|6315
|315
|15
|5
|2/3/69
|3289
|289
|89
|9
|23/2/69
|0013
|013
|13
|3
|16/2/69
|3702
|702
|02
|2
|9/2/69
|5509
|509
|09
|9
|2/2/69
|7085
|085
|85
|5
|26/1/69
|0932
|932
|32
|2
|19/1/69
|7789
|789
|89
|9
|12/1/69
|6753
|753
|53
|3
|5/1/69
|3845
|845
|45
|5
วิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์
นักเสี่ยงโชคหลายคนต่างมองหาตัวเลขเพื่อนำไปลุ้นรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ตำราสัตว์เป็นอีกหนึ่งแนวทางพื้นบ้านที่ได้รับความนิยม งวดนี้มีการแบ่งกลุ่มตัวเลขออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สัตว์ใหญ่ และสัตว์เล็ก
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (53), เสือ (06) และ ม้า (92)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : หนู (55), หอย (82) และ ปลาเล็ก (01)
นอกจากเลขเด็ดตำราสัตว์อย่างสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กแล้ว ยังสามารถจับคู่เป็นชุดเลข 2 ตัว และ 3 ตัว ได้ดังนี้
- ชุดเลข 2 ตัว : 13-06, 52-15, 46-81, 93-42, 86-95
- ชุดเลข 3 ตัว : 513, 406, 915, 842, 192
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