หวยลาว

ตรวจหวยลาวพัฒนา 20/7/69 ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติหวยออกวันจันทร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 19:01 น.
หวยลาว 20 ก.ค. 2569

ถ่ายทอดสดหวยลาวงวด 20 กรกรฎาคม 2569 ลุ้นรางวัลสลากพัฒนา เช็กเลขเด็ดตำราสัตว์นำโชคและสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

คืนวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 คอหวยมีนัดลุ้นผลสลากพัฒนาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศลาวผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบ Laolottery Live เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมทั้งพาคอหวยย้อนสถิติหวยลาวออกวันจันทร์ และวิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์ จับคู่เลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวให้พิจารณา

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 20 7 69

ผลหวยลาว งวด 20 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันจันทร์

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
13/7/69 2866 866 66 6
6/7/69 2227 227 27 7
29/6/69 6782 782 82 2
22/6/69 3818 818 18 8
15/6/69 2113 113 13 3
8/6/69 8526 526 26 6
1/6/69 7788 788 88 8
25/5/69 1489 489 89 9
18/5/69 3369 369 69 9
11/5/69 7509 509 09 9
4/5/69 9193 193 93 3
27/4/69 0927 927 27 7
20/4/69 0599 599 99 9
13/4/69 7568 568 68 8
6/4/69 4488 488 88 8
30/3/69 1585 585 85 5
23/3/69 3101 101 01 1
16/3/69 6315 315 15 5
2/3/69 3289 289 89 9
23/2/69 0013 013 13 3
16/2/69 3702 702 02 2
9/2/69 5509 509 09 9
2/2/69 7085 085 85 5
26/1/69 0932 932 32 2
19/1/69 7789 789 89 9
12/1/69 6753 753 53 3
5/1/69 3845 845 45 5

วิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์

นักเสี่ยงโชคหลายคนต่างมองหาตัวเลขเพื่อนำไปลุ้นรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ตำราสัตว์เป็นอีกหนึ่งแนวทางพื้นบ้านที่ได้รับความนิยม งวดนี้มีการแบ่งกลุ่มตัวเลขออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สัตว์ใหญ่ และสัตว์เล็ก

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (53), เสือ (06) และ ม้า (92)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : หนู (55), หอย (82) และ ปลาเล็ก (01)

นอกจากเลขเด็ดตำราสัตว์อย่างสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กแล้ว ยังสามารถจับคู่เป็นชุดเลข 2 ตัว และ 3 ตัว ได้ดังนี้

  • ชุดเลข 2 ตัว : 13-06, 52-15, 46-81, 93-42, 86-95
  • ชุดเลข 3 ตัว : 513, 406, 915, 842, 192

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 20 ก.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาวพัฒนา 20/7/69 ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติหวยออกวันจันทร์

2 นาที ที่แล้ว
28 กรกฎาคม 2569 เอกชนหยุดไหม เศรษฐกิจ

รู้แล้ว 28 กรกฎาคม 69 เอกชนหยุดไหม? แจกทริกหยุดยาว 4 วันรวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู บันเทิง

28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กด่วน! พื้นที่ไฟดับ 21 ก.ค. 2569 กรุงเทพฯ สมุทรปราการ รวม 9 จุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั้ม สมประสงค์ เล่าอาการป่วยสโตรก ข่าวดารา

ส่งกำลังใจ! ตั้ม สมประสงค์ ป่วยสโตรกกะทันหัน เผยอาการน่ากลัว ศีรษะชาหามส่งรพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Summer Ann นศ.ปริญญาเอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม ข่าว

เปิดวาร์ป Summer Ann นศ. ป.เอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา วอลเลย์บอล

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน บันเทิง

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม ดราม่าหนักเอาอยู่ ข่าว

ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม อำลาเวิร์คพอยต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ สูง 12 เมตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด ข่าวต่างประเทศ

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี &#039;คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ&#039; ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ ข่าว

แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม บันเทิง

จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง ข่าว

แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี ข่าวการเมือง

อาลัย หรั่ง ธุระพล สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ไม่โอเคญาตินาวินต้าร์ทวงค่าไอติม 40 บาท ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 19:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

28 กรกฎาคม 2569 เอกชนหยุดไหม

รู้แล้ว 28 กรกฎาคม 69 เอกชนหยุดไหม? แจกทริกหยุดยาว 4 วันรวด

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู

28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569

เช็กด่วน! พื้นที่ไฟดับ 21 ก.ค. 2569 กรุงเทพฯ สมุทรปราการ รวม 9 จุด

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
ตั้ม สมประสงค์ เล่าอาการป่วยสโตรก

ส่งกำลังใจ! ตั้ม สมประสงค์ ป่วยสโตรกกะทันหัน เผยอาการน่ากลัว ศีรษะชาหามส่งรพ.

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button