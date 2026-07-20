ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม อำลาเวิร์คพอยต์
ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ ไอคอนทวงความยุติธรรม พิธีกรสายดราม่า อำลาเก้าอี้ข่าวหลังทำงาน 9 ปี
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา คนข่าวและพิธีกรของไทยที่คนจดจำได้จากทั้งบุคลิกสดใส จุดยืนกล้าชนเรื่องความเป็นธรรม เส้นทางจากเด็กสาวต่างจังหวัดสู่ผู้สื่อข่าวและพิธีกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ได้รับการยกย่อง ช่วงที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในสังคม แต่ก็ยืนหยัดมาได้อย่าสง่างาม
จุดเริ่มต้นจากเมืองเหนือ
กาลเวลา เสาเรือน หรือที่แฟนๆ เรียกติดปากว่าปอเปี๊ยะ เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาของชื่อกาลเวลามาจากความเชื่อของคนเชียงใหม่เรื่องดวงชะตา เล่าว่าเกิดวันเสาร์ปีเสือ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงที่แรงมาก เธอเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กน้อย และมัธยมที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์เพื่อสานฝันการเป็นคนทำงานสื่อ
ระหว่างเรียนเจอข่าวช็อก คุณพ่อเสียชีวิตกะทันหันในช่วงที่เรียนได้ราวปี 2 ทำให้ต้องหยุดเรียนไประยะหนึ่ง แต่เธอไม่ล้มเลิก และกลับมาเรียนจนจบ ยึดคติว่าการทำงานผ่านหน้าจอเปรียบเสมือนการให้พ่อแม่ได้เห็นลูกสาวผ่านจอโทรทัศน์
เส้นทางในวงการสื่อ
ปอเปี๊ยะเริ่มงานพิธีกรตั้งแต่สมัยเรียนปี 3 โดยเป็นพิธีกรรายการเกี่ยวกับบ้านที่พาไปเยี่ยมชมบ้านของเหล่าเซเลบและคนดัง ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ถือเป็นรายการแรกในชีวิต ด้วยความที่ต้องถ่ายทำหลายเทกกว่าจะผ่าน จึงได้ฉายาติดตัวว่าปอเปี๊ยะร้อยเทก
หลังจากนั้นเธอสั่งสมประสบการณ์เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวหลายรายการหลายช่อง เช่น รายการกระบี่มือหนึ่งทางช่อง 7 รายการเล่าข่าวเช้าทางพีพีทีวี ก่อนจะมามีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะผู้สื่อข่าวสายสังคมและพิธีกรของช่องเวิร์คพอยท์ 23 กับรายการอย่างคุยทะลุดราม่า ไฮไลต์บันเทิง และตีสนิทติดเปี๊ยะ
ปอเปี๊ยะเป็นที่จดจำจากสไตล์การทำข่าวแบบทุ่มเทลงพื้นที่จริง หนึ่งในภาพที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวางในปี 2562 คือตอนที่เธอลงไปในหลุมกลางถนนสายเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรายงานความลึกของหลุมที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าพังมานานสองเดือนแต่ยังไม่มีหน่วยงานมาซ่อม จนหลุมลึกเกือบมิดหัว สะท้อนสไตล์การทำข่าวแบบเข้าถึงปัญหาของประชาชน นอกจากงานหน้าจอ เธอยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการเป็นผู้ประกาศ และเป็นวิทยากรด้านการพูดและบุคลิกภาพอีกด้วย
จุดที่ทำให้ปอเปี๊ยะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับการยกย่อง คือกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2560 เมื่อเธอออกมาเปิดโปงและแจ้งความดำเนินคดีกับชายที่ใช้เฟซบุ๊กทักเข้ามาเสนอเงินจำนวน 222,000 บาทต่อเดือน แลกกับการให้เธอเป็นภรรยาน้อย พร้อมส่งภาพลามกอนาจารมาให้ดู
แทนที่จะเงียบ ปอเปี๊ยะเลือกออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะและดำเนินคดีตามกฎหมาย การกระทำครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของการลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและผู้หญิงคนอื่นจากการคุกคามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายกันติดต่อเข้ามาปรึกษา จากการยืนหยัดครั้งนั้น เธอได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2561 ด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ชื่อของปอเปี๊ยะกลับมาเป็นข่าวคือเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ในฐานะพิธีกรรายการคุยทะลุดราม่า เธอพร้อมด้วยทนายเกิดผล แก้วเกิด เดินทางไปที่ สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกลับกับเปิ้ล ไอริณ ศรีแกล้ว นักร้องนักแสดง จากกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องเงินค่าตัวแขกรับเชิญที่หายไป ยืนยันจะให้ทนายดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ชีวิตครอบครัว
ด้านชีวิตส่วนตัว ปอเปี๊ยะสมรสกับ ชิน ธนภัทร ติรางกูล เป็นผู้ประกาศข่าวเช่นกัน จัดงานมงคลสมรสเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในฐานะคู่รักคนข่าวที่สนับสนุนกันในเส้นทางอาชีพเดียวกันเสมอมา
ล่าสุด มีกระแสข่าวการลาออกจากช่องต้นสังกัด ท่ามกลางกำลังใจจากทั้งแฟนรายการและคนในวงการสื่อ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ปอเปี๊ยะโพสต์ข้อความสั้นๆ ผ่านเฟซบุ๊กว่า นี่คือสิ่งสุดท้ายแล้วที่พี่จะทำให้ได้ รักพวกหนูนะ
ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน ชิน ธนภัทร ผู้เป็นสามี ได้โพสต์ข้อความถึงภรรยาพร้อมภาพบัตรพนักงานที่เธอคล้องคอมาตลอด 9 ปี โดยเล่าว่าวันนั้นภรรยาลืมบัตรไว้ในรถ ซึ่งไม่ใช่วิสัยของเธอเลย เพราะบัตรใบนี้ติดตัวเธอไปทุกที่ ทำงานสุดแรงมาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง เขาบรรยายว่าภรรยารักที่ทำงานแห่งนี้มาก ยอมแลกและเสียสละหลายสิ่ง ยอมรับหลายเรื่องไว้กับตัวเองโดยไม่อธิบายให้ใครฟัง และแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ พร้อมบอกว่าดีใจที่ได้เห็นเธอได้พัก และภูมิใจกับความกล้าหาญของภรรยาที่สุด ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
ปอเปี๊ยะได้เข้ามาตอบสามีว่า ขอบคุณที่เคียงข้างในทุกช่วงเวลา แม้ในวันที่เธอแตกสลายที่สุด พร้อมกราบขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงเธอด้วยหัวใจทั้งหมด
ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ปอเปี๊ยะโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับสามี ชิน ธนภัทร ที่เพิ่งได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 จากเวทีบันเทิง 5 วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมเอ่ยขอบคุณสามีที่เป็นคนแรกที่เธออยากขอบคุณ สำหรับความเชื่อมั่นและการเป็นกำลังใจในวันที่เธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงาน
แม้จะปิดบทบาทผู้ประกาศข่าวประจำช่อง แต่ปอเปี๊ยะยังคงมีตัวตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งแสนคน และติ๊กต็อกในชื่อ ปอเปี๊ยะเคลียร์ให้ ที่มีผู้ติดตามหลักแสน ซึ่งน่าจับตาว่าก้าวต่อไปของเธอหลังจากนี้จะเดินไปในทิศทางใด
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