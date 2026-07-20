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เปิดข้อมูล จังหวัดที่มีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาส่อทุจริต สอบท้องถิ่นมากที่สุด รวม 3,967 คนทั่วประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 20:01 น.
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลผู้ถูกบรรจุที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น ครบ 76 จังหวัด
หมายเหตุ : ภาพจำลองประกอบบทความเท่านั้น

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลผู้ถูกบรรจุที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น ครบ 76 จังหวัด สุราษฎร์ธานีนำโด่ง 242 คน

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเพจ ระบุว่าพบรายชื่อผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น และได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 3,967 คน ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ตามข้อมูลที่เพจดังกล่าวเผยแพร่ จังหวัดที่มีจำนวนผู้ถูกตั้งข้อสงสัยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1. สุราษฎร์ธานี 242 คน 2. ปทุมธานี 181 คน 3. นนทบุรี 181 คน 4. นครราชสีมา 152 คน 5. กระบี่ 122 คน 6. สุพรรณบุรี 116 คน 7. อุบลราชธานี 113 คน 8. ภูเก็ต 108 คน 9. พระนครศรีอยุธยา 105 คน และ 10. สมุทรปราการ 94 คน

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลผู้ถูกบรรจุที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น ครบ 76 จังหวัด
ข้อมูลจาก : ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

ส่วนข้อมูลรายจังหวัดทั้งหมดตามที่ปรากฏในอินโฟกราฟิก มีดังนี้

  • สระบุรี 91 คน
  • ระยอง 89 คน
  • พัทลุง 89 คน
  • นครปฐม 88 คน
  • ชุมพร 88 คน
  • ปัตตานี 84 คน
  • ชลบุรี 83 คน
  • เพชรบูรณ์ 81 คน
  • สมุทรสาคร 80 คน
  • ฉะเชิงเทรา 77 คน
  • ลพบุรี 75 คน
  • สงขลา 74 คน
  • กาญจนบุรี 71 คน
  • ตรัง 71 คน
  • พิจิตร 66 คน
  • ปราจีนบุรี 63 คน
  • อุดรธานี 63 คน
  • นราธิวาส 61 คน
  • ระนอง 58 คน
  • หนองบัวลำภู 53 คน
  • นครพนม 53 คน
  • ตาก 47 คน
  • ขอนแก่น 45 คน
  • ราชบุรี 44 คน
  • เชียงใหม่ 42 คน
  • สกลนคร 42 คน
  • พิษณุโลก 42 คน
  • นครศรีธรรมราช 40 คน
  • อ่างทอง 38 คน
  • กำแพงเพชร 36 คน
  • ลำปาง 35 คน
  • สุโขทัย 34 คน
  • ชัยภูมิ 34 คน
  • หนองคาย 32 คน
  • ยะลา 32 คน
  • สระแก้ว 30 คน
  • สมุทรสงคราม 27 คน
  • สตูล 25 คน
  • สิงห์บุรี 24 คน
  • แม่ฮ่องสอน 23 คน
  • ชัยนาท 22 คน
  • ศรีสะเกษ 20 คน
  • ประจวบคีรีขันธ์ 20 คน
  • เพชรบุรี 20 คน
  • พะเยา 18 คน
  • สุรินทร์ 17 คน
  • ลำพูน 17 คน
  • อุทัยธานี 17 คน
  • มหาสารคาม 17 คน
  • อุตรดิตถ์ 15 คน
  • เชียงราย 14 คน
  • นครสวรรค์ 13 คน
  • จันทบุรี 13 คน
  • เลย 13 คน
  • ร้อยเอ็ด 13 คน
  • ยโสธร 13 คน
  • นครนายก 13 คน
  • บุรีรัมย์ 11 คน
  • บึงกาฬ 11 คน
  • น่าน 10 คน
  • กาฬสินธุ์ 6 คน
  • แพร่ 4 คน
  • มุกดาหาร 2 คน
  • อำนาจเจริญ 1 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมาจากการเผยแพร่ของชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านการต่อต้านการทุจริต โดยในอินโฟกราฟิกระบุว่าข้อมูลมาจาก แหล่งทางการ แต่ยังไม่ปรากฏชัดว่าหน่วยงานต้นทางที่แท้จริงคือหน่วยงานใด และยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลหรือรายละเอียดกรณีเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ออกมาชี้แจงหรือยืนยันตัวเลขดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ตัวเลขที่เผยแพร่จึงยังถือเป็นข้อกล่าวอ้างจากภาคประชาสังคม ไม่ใช่ผลการตรวจสอบหรือคำวินิจฉัยที่มีผลทางกฎหมาย ประชาชนที่ติดตามประเด็นนี้ควรรอการตรวจสอบและชี้แจงจากหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงก่อนสรุปข้อเท็จจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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