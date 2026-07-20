นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ สูง 12 เมตร
นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ของรีสอร์ต สูง 12 เมตร ทางครอบครัวเรียกร้องค่าเสียหาย ชี้ทางรีสอร์ตไม่ดูแลอุปกรณ์
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า นักท่องเที่ยวจากรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดียได้รับบาดเจ็บหนัก หลังจากที่ซิปไลน์ในรีสอร์ต เมืองแดนเดลี หลุดกลางอากาศทำให้เขาตกลงมาเป็นความสูงกว่า 12 เมตร และได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายคูเบอร์ สุพาร์ ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักหลายแห่งที่แขนและขา รวมถึงได้รับความเสียหายของเส้นประสาทหลังจากที่เขาตกลงมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้และถูกเผยแพร่ลงสื่อสังคมออนไลน์และกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมา
อ้างอิงจากครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าล็อคนิรภัยหลุดออกมาขณะที่นายสุพาร์ลอยอยู่กลางอากาศ ทำให้เขาตกลงมา พร้อมระบุด้วยว่าทางรีสอร์ตประมาทและอธิบายว่าเครื่องเล่นมีสนิทและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ทางครอบครัวยังได้เรียกร้องให้ทางรีสอร์ตออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้หลีกเลี่ยงได้หากทางรีสอร์ตดูแลอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัย
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