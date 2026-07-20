คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

คลังเตรียมทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ช่วยเหลือผู้ถือครองรถเก่าเกิน 20 ปี ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นขอทบทวนสิทธิผ่าน 4 ช่องทาง ภายใน 31 ก.ค.นี้
กระทรวงการคลังกำลังทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนมากที่สุด นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเตรียมรวบรวมประเด็นปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวขออภัยถึงความไม่สะดวกของกระทรวงคมนาคมในด้านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งพบปัญหาข้อจำกัดทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวก ซึ่งหนึ่งในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้รับสิทธิต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น 4 ข้อ ได้แก่
1. มีรถจักรยานยนต์ ความจุไม่เกิน 300 ซีซี
2. มีรถสามล้อ
3. มีรถยนต์ 4 ล้อ เล็กรับจ้าง
4. รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินคนละ 1 คัน
ประเด็นดังกล่าวพบปัญหาว่า ประชาชนจำนวนมากมีรถยนต์ลักษณะดังกล่าวจำนวนมากเป็นรถเก่าและมูลค่าต่ำ แต่ยังไม่มีแทงทะเบียนออกจากระบบ มีรถยนต์สูญหายสิ้นสภาพการใช้งาน แต่ยังไม่มีการตีทะเบียนออก มีการขายและโอนลอย แต่ยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์ หรือมีการถูกสวมสิทธิในการซื้อรถของคนอื่น
ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้มีหนังสือขอให้กระทรวงการคลังได้มีการทบทวนปรับหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้
- รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี รถจักรยานยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 15 ปี จะไม่นำมาคิด
- การถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300 ซีซี ไม่เกิน 2 คัน และมีการผ่อนอยู่ จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นที่รถจักรยานยนต์บางคัน อายุอาจไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้ว ในเรื่องดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดทำบันทึก โดยข้อมูลบันทึกจะถูกส่งต่อเพื่อใช้ในการอุทธรณ์
- รถที่ได้จำหน่าย และมีการโอนลอยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ สามารถดำเนินการลงบันทึกที่กรมการขนส่งทางบกได้
- กรณีที่มีการถูกแอบอ้างชื่อ สามารถนำเรื่องดังกล่าวอุทธรณ์ต่อกรมการขนส่งทางบก
สำหรับประชาชนบางส่วนที่ไม่สะดวกในการเดินทางที่ไปกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำแบบฟอร์ม ซึ่งได้ทำงานร่วมกันกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
ส่วนกรณี นักเรียนนอกระบบการศึกษาหรือยากจน ที่เรียนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับชีวิตจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพราะการเป็นนักเรียน แต่จะพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วย
กระทรวงการคลังเปิดจุดบริการ One Stop Service กระจายทั่วประเทศ เพื่อให้คำแนะนำช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC และประสานงานแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และต้องติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขรายละเอียดภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
4 ช่องทางทบทวนสิทธิ
ช่องทางยื่นทบทวนสิทธิมี 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
1. เว็บไซต์โครงการ https://register-welfare.mof.go.th
2. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
3. แอปพลิเคชันทางรัฐ
4. จุดรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ประกอบด้วย กรุงไทย, ธ.ก.ส., ออมสิน, ธอส. และธนาคารอิสลามฯ
เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการรอบใหม่
- ต้องมีสัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันปิดรับลงทะเบียน
3. ห้ามเป็นภิกษุ สามเณร นักบวช ผู้ต้องขัง หรือผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
4. ห้ามเป็นนักเรียน นักศึกษา
5. ห้ามเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างรัฐที่รับค่าตอบแทนเกิน 100,000 บาทต่อปี
6. ห้ามเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการการเมือง สส. และ สว.
7. ห้ามเป็นหุ้นส่วนบริษัท กรรมการบริษัท ผู้มีชื่อฝากหลักทรัพย์ หรือผู้ถือครองตราสารหนี้
8. ห้ามเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
9. ห้ามเป็นบิดามารดา บุตร หรือคู่สมรสที่บุคคลอื่นนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษี
10. รายได้ส่วนตัวต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
11. มีรายจ่ายให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
12. ทรัพย์สินทางการเงินรวมทุกประเภทต้องไม่เกิน 100,000 บาท (เงินฝากธนาคาร และสลากออมทรัพย์)
13. วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาท
14. กรณีถือครองห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
15. กรณีเป็นเกษตรกร ต้องมีที่ดินทำกินรวมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 10 ไร่ (พื้นที่บ้านไม่เกิน 25 ตารางวา)
16. กรณีไม่ใช่เกษตรกร ต้องมีที่ดินรวมไม่เกิน 1 ไร่ (พื้นที่บ้านไม่เกิน 25 ตารางวา)
17. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
18. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ อนุญาตเฉพาะรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300 ซีซี รถสามล้อ รถสี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ประเภทละไม่เกิน 1 คัน
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance , prd และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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