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คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:30 น.
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้าและหมอนรองเข่าฉีกขาด ตั้งเป้ารักษาหายกลับมาปีหน้า

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC 2 รุ่น เปิดเผยอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งทำให้การหวนคืนสังเวียนที่รอคอยมานานต้องจบลงอย่างรวดเร็ว ยืนยันว่าเอ็นไขว้หน้า (ACL) และหมอนรองกระดูกเข่า (meniscus) ฉีกขาด ระหว่างพ่ายแพ้ต่อแม็กซ์ ฮอลโลเวย์ ในศึก UFC 329 ที่ลาสเวกัส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569

แม็คเกรเกอร์ โพสต์อัปเดตอาการบาดเจ็บผ่าน X ว่า เอ็นไขว้หน้า (ACL) กับหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด ซึ่งเป็นแผลเดิมเหมือนตอนสู้กับ แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ เมื่อ 13 ปีก่อนเป๊ะ แค่คราวนี้โดนขาคนละข้าง น่าเหลือเชื่อจริงๆ

แต่ถึงอย่างนั้น เจ้าตัวยังมองโลกในแง่ดี โดยย้อนความหลังว่าตอนนู้นเขายังฟื้นตัวกลับมาชกกับ ดิเอโก บรานเดา ได้ภายใน 9 เดือน ยิ่งตอนนี้การแพทย์ฟื้นฟูและเทคนิคการซ้อมล้ำหน้าไปไกลมาก การจะคัมแบ็กภายในฤดูร้อนปีหน้าจึงไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้เขาเริ่มเดินเองได้โดยไม่ต้องพึ่งไม้ค้ำ แถมเพิ่งลองเล่นท่า Leg Extension (เตะขาเหยียดเข่า) ได้สบายๆ การที่เดินได้เองและเกร็งกล้ามเนื้อต้านแรงได้ ถือเป็นสัญญาณชีพที่ดีมาก พร้อมย้ำชัดว่าเขามีวินัยเต็มร้อยในการดูแลตัวเองนับตั้งแต่ก้าวลงจากสังเวียน

นอกจากนี้ แม็คเกรเกอร์ ยังโพสต์ข้อคิดแบบมีปรัชญาว่า บางทีนี่อาจเป็นพรที่ช่วยปกป้องเขาไม่ให้เจอกับสิ่งร้ายๆ ที่หนักกว่านี้ เพราะถ้าเขาชนะ คงได้ไปฉลองปาร์ตี้หลังไฟต์แบบสุดเหวี่ยงในฐานะพระเอก ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนั้น เจ้าตัวทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณพระเจ้าและทุกกำลังใจ พร้อมฝากคำคมคมๆ ว่า “สุขภาพคือความมั่งคั่งที่แท้จริง”

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีหลังไฟต์แรกในรอบ 5 ปีของแม็คเกรเกอร์เริ่มขึ้น เมื่อเขาออกท่าเตะแบบกระโดดสลับขาแทบจะทันที ทำให้เข่าขวาได้รับบาดเจ็บ แม็คเกรเกอร์ลงน้ำหนักที่ขาขวาอย่างเสียหลัก แม้จะพยายามชกต่อ แต่เข่าทรุดลงหลายครั้งจนกรรมการไมค์ เบลทราน สั่งยุติการชก มอบชัยชนะแบบน็อกเทคนิคยกแรกให้ฮอลโลเวย์ที่นาทีที่ 1.09 ของยกที่หนึ่ง ต่อมาดานา ไวต์ ซีอีโอของ UFC ยืนยันความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ว่าเข่าของแม็คเกรเกอร์พังยับ

น่าสนใจว่าในเดือนสิงหาคม 2013 แม็คเกรเกอร์เอาชนะฮอลโลเวย์ ซึ่งขณะนั้นอายุ 21 ปี ด้วยคะแนนเอกฉันท์ แต่ตัวเขาเองก็เอ็นไขว้หน้าฉีกขาดในไฟต์นั้นเช่นกัน จนต้องพักรักษาตัวเกือบหนึ่งปี

เส้นทางขาลงทั้งในและนอกสังเวียน

การบาดเจ็บล่าสุดตอกย้ำช่วงขาลงอันน่าตกใจของอดีตซูเปอร์สตาร์รายนี้ทั้งในและนอกกรงแปดเหลี่ยม แม็คเกรเกอร์ซึ่งเป็นนักสู้ที่ดึงดูดผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ UFC ชนะเพียงไฟต์เดียวนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 โดยชัยชนะเดียวนั้นมาจากการเอาชนะโดนัลด์ เซอร์โรน ในเดือนมกราคม 2020 ซึ่งใช้เวลาเพียง 40 วินาที

หลังจากนั้นเขาแพ้ดัสติน ปัวริเยร์ 2 ครั้ง เสียเวลาหลายปีฟื้นตัวจากขาหัก ถอนตัวจากไฟต์ที่กำหนดไว้กับไมเคิล แชนด์เลอร์เพราะนิ้วเท้าหัก และถูกสั่งพักการแข่งขัน 18 เดือนหลังไม่แจ้งพิกัดที่อยู่สำหรับการตรวจสารกระตุ้น ปัจจุบันสถิติ 5 ไฟต์หลังสุดของเขาอยู่ที่ชนะ 1 แพ้ 4 และ 8 ไฟต์หลังสุดชนะ 3 แพ้ 5 ส่วนสถิติรวมในอาชีพ MMA อยู่ที่ชนะ 22 แพ้ 7 โดยชนะน็อกหรือน็อกเทคนิค 19 ครั้ง

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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