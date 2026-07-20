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เศร้า! นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:36 น.

นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง เพื่อนร่วมทางสุดยื้อพยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

เพจ วิ่งน้อย ร้อยรูป ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงเหตุเศร้าหลังจากที่เพื่อนร่วมวิ่งเทรลเสียชีวิตในงาน โดยระบุว่า วันนี้แอดขออนุญาติพูดถึงเคสสีดำ งานวิ่งเทรลดอยสะกาดนะครับ RIP น้อง นักวิ่งเพื่อนร่วมเส้นทางดอยสะกาด ที่จากกันไปแบบไม่มีวันกลับมา และขอสแดงความเสียใจกับครอบครัวของน้อง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เรื่องของเรื่อง น้องคงจะมีโรคประจำตัวอยู่

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งออกมาได้ 2.4 กม. จากนาฬิกาแอดนะครับ ขณะที่วิ่งๆอยู่น้องเขาก็ล้มลง เป็นลมหมดสติ ช่วงนั้นทีมเราวิ่งเกาะกลุ่มกันไปข้างหลังน้องเขาพอดี กลุ่มที่เกาะกันไปคือกลุ่มสุดท้ายประมาณ14คน น้องเขาอยู่ข้างหน้ากับเพื่อน2คน

ฝนก็ตกปรอยๆตั้งแต่ปล่อยตัว ถึงจุดตรงนั้นน้องเขาล้มลงคิดว่าเกิดจากการหน้ามืดเป็นลม ล้มฟุบหน้าลง พวกเราก็ช่วยกันกันจับน้องนอนหงายน้องตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเลยช่วยกันหลายคน และหายาดมมาให้ดม พัดให้อากาศเคลื่อนที่เพื่อจะได้หายใจสะดวก พี่คนที่มากับน้องพยามปลุกน้อง ส่วนพวกเราก็หายาดมให้ดม และเอายาหม่องน้ำทาตามมือ และนวดมือนวดเท้าให้น้องเพื่อให้เลือดลมไหลเวียน ระหว่างนี้ก็ให้น้องผู้ชาย2คนที่มาด้วยพยามติดต่อผู้จัดงานและติดต่อหน่วยฉุกเฉิน ส่วนผู้หญิงก็ให้เปลี่ยนกันนวดเท้านวดมือ

พักนึงพวกเราเห็นว่าน้องอาการไม่ดีชีพจรเริ่มอ่อนลง พี่ที่มากับน้องปั้มหัวใจรอบที่1 จนน้องร้องโฮกขึ้นมา เราก็ว่าน้องกลับมาแล้วก็หยุดปั้ม และพยามปลุกไม่ให้น้องหลับ แต่น้องก็น่าจะไม่ไหว พี่ที่มาด้วยก็เริ่มปั้มหัวใจอีก จนน้องเฮือกขึ้นมาอีก2ครั้ง ระหว่างรอหน่วยงานมาช่วยก็ยามปั้มหัวใจรอ เปลี่ยนกันปั้มหัวใจและเป่าปากน้อง ก็น้องก็ไม่ได้สติ จนเวลาผ่านไปตัวน้องจากซีดเริ่มคล้ำ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าหน่วยงานไหนจะมาช่วย ถามน้องคนที่ติดต่อน้องบอกว่า กำลังมา เวลาผ่านไป38นาทีระหว่างปั้มหัวใจรอกู้ชีพมาช่วย ชีพจรน้องไม่มีแล้วน้องหมดลมหายใจแล้ว แต่เพื่อนๆนักวิ่งก็ยังคงพยามยื้อน้องต่อ จนนาทีที่ 42 มีกู้ภัยมา2นายมาช่วยปั้มหัวใจต่อ แต่น้องก็ไม่กลับมาแล้ว จึงได้เอาน้องขึ้นเปล และหามขึ้นรถส่ง รพ.

ในใจแอดมินอยากถามว่า ระยะทาง2.4กม. เส้นทางรถสามารถเข้ามาได้ทั้งมอไซต์และรถยนต์ ทำไมถึงต้องให้น้องนอนรอความช่วยเหลือตั้ง42นาที ผู้จัดงานทำไมไม่มีการ์ด ไม่มีสวิปเปอร์ กู้ภัยมามือเปล่า ไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดๆมาเลย รู้สึกผิดหวังกับผู้จัดนี้มากเลย ที่ปล่อยให้นักวิ่งต้องผจญภัยด้วยตัวเอง”

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊กผู้จัดงาน SAKAD Scenic Trail ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ทีมงานขอแสดงความเสียใจ กับการสูญเสียของนักวิ่ง

ขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักวิ่ง
ขอให้ดวงวิญญาณของนักวิ่งไปสู่สุคติ
ขอให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของท่าน
เต็มไปด้วยความสงบ
ด้วยความอาลัย

ทีมงาน SAKAD Scenic Trail 2026”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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