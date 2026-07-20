ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต
ครูทราย เล่าผ่านรายการโหนกระแส แพทย์อ้างสถิติโอกาสเป็นโรคหัวใจในวัย 30 ปีเพียง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ก่อนสามีเสียชีวิตด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบไม่กี่ชั่วโมงต่อมา
ครูทราย ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เล่าบทสนทนาระหว่างแพทย์กับสามีก่อนเสียชีวิตกะทันหันจากภาวะหัวใจวาย โดยระบุว่าแพทย์ใช้ตัวเลขสถิติมาอธิบายความเสี่ยง ก่อนตั้งคำถามกลับที่ทำให้สามีถึงกับยิ้มออกมา
ครูทรายเล่าว่า เมื่อเข้าพบแพทย์คนที่ 3 ของวันนั้น สามีพยายามยืนยันว่าอาการหลักที่มาโรงพยาบาลคือแน่นหน้าอกและปวดร้าวลงแขน ไม่ใช่เรื่องคอเลสเตอรอลตามที่แพทย์นัดตรวจไว้ ครูทรายระบุว่าตนพยายามแจ้งประวัติความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์เพิ่มเติม แต่แพทย์กลับถามสวนกลับมาว่า “เธอคิดว่าแฟนเธอเป็นโรคอะไร”
จากนั้นครูทรายเล่าว่า แพทย์อธิบายด้วยหลักสถิติว่าโอกาสที่คนวัย 30 ปีจะเป็นโรคหัวใจมีเพียง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ก่อนหันไปถามสามีตรงๆ ว่า “คุณคิดว่าคุณเป็นเหรอ” จนสามีของครูทรายยิ้มออกมาด้วยความเขินอาย
ครูทรายเล่าต่อว่า แพทย์ยังพูดกับตนว่า ถ้าสามีเป็นโรคหัวใจจริง คงไม่นั่งยิ้มอยู่บนรถเข็นแบบนั้น แต่ต้องรู้สึกเหมือนมีของหนักทับหน้าอกจนหมดสติไปแล้ว ก่อนที่แพทย์จะกล่าวกับครูทรายอีกว่า “คนที่เป็นน่ะคือคุณ คุณเป็นประสาท”
ไม่กี่ชั่วโมงหลังกลับถึงบ้านจากโรงพยาบาลในวันนั้น สามีของครูทรายเสียชีวิตกะทันหัน และผลชันสูตรยืนยันว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 2 เส้น ซึ่งตรงกับอาการแน่นหน้าอกและปวดร้าวลงแขนที่สามีเคยพยายามแจ้งแพทย์ไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าฝ่ายเดียวจากครูทรายผ่านรายการโหนกระแส ยังไม่มีคำชี้แจงจากแพทย์หรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ในทางการแพทย์ ตัวเลขความเสี่ยงเป็นเพียงค่าสถิติเฉลี่ยของกลุ่มประชากร ไม่ได้ใช้แทนการวินิจฉัยรายบุคคล โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายเฉียบพลันร่วมกับปัจจัยเสี่ยงส่วนตัว เช่น ไขมันในเลือดสูง ผู้ที่มีอาการแน่นหน้าอก เจ็บร้าวลงแขน หรือเหงื่อออกผิดปกติ ควรได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยเร็วที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ
- ผอ.รพ.ซานคามิลโล น้อมรับผิด ปมหมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย เผยเป็นหมอพาร์ทไทม์
- ด่วน! รพ.ซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ ไล่หมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย มีผลทันที
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: