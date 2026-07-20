ข่าว

ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:28 น.
ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี 'คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ' ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต
ภาพจาก : รายการโหนกระแส

ครูทราย เล่าผ่านรายการโหนกระแส แพทย์อ้างสถิติโอกาสเป็นโรคหัวใจในวัย 30 ปีเพียง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ก่อนสามีเสียชีวิตด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบไม่กี่ชั่วโมงต่อมา

ครูทราย ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เล่าบทสนทนาระหว่างแพทย์กับสามีก่อนเสียชีวิตกะทันหันจากภาวะหัวใจวาย โดยระบุว่าแพทย์ใช้ตัวเลขสถิติมาอธิบายความเสี่ยง ก่อนตั้งคำถามกลับที่ทำให้สามีถึงกับยิ้มออกมา

ครูทรายเล่าว่า เมื่อเข้าพบแพทย์คนที่ 3 ของวันนั้น สามีพยายามยืนยันว่าอาการหลักที่มาโรงพยาบาลคือแน่นหน้าอกและปวดร้าวลงแขน ไม่ใช่เรื่องคอเลสเตอรอลตามที่แพทย์นัดตรวจไว้ ครูทรายระบุว่าตนพยายามแจ้งประวัติความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์เพิ่มเติม แต่แพทย์กลับถามสวนกลับมาว่า “เธอคิดว่าแฟนเธอเป็นโรคอะไร”

จากนั้นครูทรายเล่าว่า แพทย์อธิบายด้วยหลักสถิติว่าโอกาสที่คนวัย 30 ปีจะเป็นโรคหัวใจมีเพียง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ก่อนหันไปถามสามีตรงๆ ว่า “คุณคิดว่าคุณเป็นเหรอ” จนสามีของครูทรายยิ้มออกมาด้วยความเขินอาย

ครูทรายเล่าต่อว่า แพทย์ยังพูดกับตนว่า ถ้าสามีเป็นโรคหัวใจจริง คงไม่นั่งยิ้มอยู่บนรถเข็นแบบนั้น แต่ต้องรู้สึกเหมือนมีของหนักทับหน้าอกจนหมดสติไปแล้ว ก่อนที่แพทย์จะกล่าวกับครูทรายอีกว่า “คนที่เป็นน่ะคือคุณ คุณเป็นประสาท”

ครูทราย เล่าผ่านรายการโหนกระแส แพทย์อ้างสถิติโอกาสเป็นโรคหัวใจในวัย 30 ปีเพียง 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์
ภาพจาก : รายการโหนกระแส

ไม่กี่ชั่วโมงหลังกลับถึงบ้านจากโรงพยาบาลในวันนั้น สามีของครูทรายเสียชีวิตกะทันหัน และผลชันสูตรยืนยันว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 2 เส้น ซึ่งตรงกับอาการแน่นหน้าอกและปวดร้าวลงแขนที่สามีเคยพยายามแจ้งแพทย์ไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าฝ่ายเดียวจากครูทรายผ่านรายการโหนกระแส ยังไม่มีคำชี้แจงจากแพทย์หรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ในทางการแพทย์ ตัวเลขความเสี่ยงเป็นเพียงค่าสถิติเฉลี่ยของกลุ่มประชากร ไม่ได้ใช้แทนการวินิจฉัยรายบุคคล โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายเฉียบพลันร่วมกับปัจจัยเสี่ยงส่วนตัว เช่น ไขมันในเลือดสูง ผู้ที่มีอาการแน่นหน้าอก เจ็บร้าวลงแขน หรือเหงื่อออกผิดปกติ ควรได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยเร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา วอลเลย์บอล

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

57 วินาที ที่แล้ว
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน บันเทิง

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

25 นาที ที่แล้ว
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

49 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม ดราม่าหนักเอาอยู่ ข่าว

ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม อำลาเวิร์คพอยต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ สูง 12 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด ข่าวต่างประเทศ

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี &#039;คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ&#039; ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ ข่าว

แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม บันเทิง

จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง ข่าว

แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี ข่าวการเมือง

อาลัย หรั่ง ธุระพล สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ไม่โอเคญาตินาวินต้าร์ทวงค่าไอติม 40 บาท ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI บันเทิง

ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ยอมรับไม่ค่อยใช้ เพราะใหญ่เกินไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนติวิทย์” เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เชฟโรงแรมดังในภูเก็ตทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว ข่าว

เผยคลิป เชฟโรงแรมดังภูเก็ต ทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อลิชา สุขขี ข่าว

ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ คลิปรายได้ 5 แสน แจงเรื่องเรียน-ธุรกิจ เอาผิดคนปล่อยข่าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:28 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button