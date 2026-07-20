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แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:17 น.
แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

แม่สามีครูทรายเปิดใจ รับไม่ได้คำชี้แจงหมอเจ้าของไข้ ลั่นเดินหน้าคดีถึงที่สุด

จากกรณีครูทรายออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องความเป็นธรรม หลังสูญเสียนายภานุพงศ์ สามีวัย 31 ปี ระบุว่าแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวินิจฉัยอาการคลาดเคลื่อน ไม่ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ทั้งที่ผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวบริเวณหน้าอก ก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน กระทั่งต่อมานายภานุพงศ์เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวาย จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตา โดยผลชันสูตรระบุสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น

ล่าสุด นางณิชชา มีสุข อายุ 57 ปี แม่ของนายภานุพงศ์ เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า ครอบครัวได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์ผู้วินิจฉัยอาการดังกล่าวแล้ว แม้ทราบว่าโรงพยาบาลซานคามิลโลมีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์คนดังกล่าว แต่สำหรับครอบครัวมองว่าเพียงเท่านี้ยังไม่อาจชดเชยความสูญเสีย เพราะไม่สามารถนำชีวิตลูกชายกลับคืนมาได้

นางณิชชาเล่าว่า ในคืนแรกของการสวดอภิธรรม ผู้บริหารและตัวแทนโรงพยาบาลได้เดินทางมาร่วมงาน พร้อมพูดคุยถึงเหตุการณ์และแนวทางการเยียวยาเบื้องต้น ครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้ติดใจทีมแพทย์ที่พยายามช่วยเหลือลูกชายในช่วงที่อาการทรุดหนัก แต่ติดใจเฉพาะแพทย์ผู้วินิจฉัยอาการในครั้งแรกเพียงคนเดียว

อย่างไรก็ตาม ในคืนถัดมากลับไม่มีตัวแทนของโรงพยาบาลมาร่วมพิธีสวดอภิธรรมหรือแสดงความไว้อาลัย ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าโรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

มารดาผู้เสียชีวิตยังเปิดเผยว่า หลังลูกชายเสียชีวิต ครอบครัวได้พูดคุยกับแพทย์ผู้วินิจฉัยอาการโดยตรง ซึ่งจากการสังเกตท่าที ระหว่างพูดคุยแพทย์ยังดูเป็นปกติ ไม่ได้แสดงอาการสะเทือนใจ พร้อมอธิบายว่าการวินิจฉัยในวันนั้นอาศัยการประเมินอาการเบื้องต้น ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีอายุเพียง 30 กว่าปี จึงมองว่าไม่น่าจะเป็นอาการรุนแรง คำชี้แจงให้ครอบครัวยิ่งเสียใจและรับไม่ได้ จึงยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับแพทย์รายนี้จนถึงที่สุด และไม่สะดวกให้แพทย์เดินทางมาขอขมาศพ

ส่วนกรณีที่มีภาพพวงหรีดของโรงพยาบาลถูกนำไปตั้งไว้บริเวณหน้าห้องน้ำ นางณิชชายอมรับว่าเป็นการตัดสินใจของครอบครัว โดยตนเป็นผู้ลากพวงหรีดไปวางเอง เพราะไม่ต้องการให้นำไปตั้งรวมกับพวงหรีดอื่น อีกทั้งยอมรับว่าตอนแรกตั้งใจจะนำไปทิ้ง แต่ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าจึงทำได้เพียงนำไปวางไว้หน้าห้องน้ำ

ท้ายที่สุด นางณิชชากล่าวว่า สิ่งที่ทำใจไม่ได้ที่สุดคือการสูญเสียลูกชายซึ่งยังมีอนาคตอีกยาวไกล ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงหลานสาวที่ต้องเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่ออยู่เคียงข้าง พร้อมยืนยันจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชายจนถึงที่สุด

ลำดับเหตุการณ์และความคืบหน้า

เหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ขณะนายภานุพงศ์กำลังทำงาน จู่ๆ มีอาการเจ็บแปลบที่ปลายนิ้วมือ ก่อนลามขึ้นหัวไหล่และหน้าอก พร้อมอาการแน่นหน้าอกและเหงื่อออกตลอดเวลา เพื่อนร่วมงานจึงพาส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม โดยครูทรายเล่าว่าตนสงสัยว่าอาจเป็นโรคหัวใจ จึงขอให้แพทย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แต่แพทย์ไม่ดำเนินการตามคำขอ ก่อนให้กลับบ้านและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ด้านโรงพยาบาลซานคามิลโลได้ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับ โดยยอมรับว่าแพทย์ผู้ตรวจใช้ถ้อยคำไม่สุภาพจริง และมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่แพทยสภาระบุว่าพร้อมตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของแพทย์ในกรณีนี้

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:17 น.
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