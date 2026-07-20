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ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:46 น.

ครูทรายร่ำไห้กลางโหนกระแส เล่านาทีสามีนอนตาค้างต่อหน้า ลูกเขย่าขาเรียกพ่อ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต ล่าสุด รพ.สั่งไล่แพทย์ออกแล้ว พร้อมรับผิดชอบครอบครัวผู้สูญเสีย

จากกรณีที่ โรงพยาบาลซานคามิลโล ได้มีคําสั่งให้แพทย์ผู้ทําการรักษา คุณฟูม สามีของ ครูทราย ซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิต ทางโรงพยาบาลมิได้นิ่งนอนใจต่อหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายแพทย์สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคําพูดที่ไม่สุภาพจริง

ทางโรงพยาบาลจึงมีมติให้นายแพทย์คนดังกล่าวให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาล ซานคามิลโลในทันที โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2569 เป็นต้นไป และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคําวิจารณ์ด้วยความเคารพ

ล่าสุด ครูทราย ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมในรายการโหนกระแส พร้อมเล่าเหตุการณ์วันที่สามีจากไป เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 แพทย์ของโรงพยาบาลเมินตรวจคลื่นหัวใจ ต่อว่าคุณทรายว่าประสาทและคิดไปเอง จากนั้นครูทรายและสามีเดินทางไปรับลูกกลับบ้านเวลาประมาณ 15.00 น. เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาไปรับลูกด้วยตัวเองจึงถือโอกาสนี้ไปรับลูกที่โรงเรียน

ครูทรายหลั่งน้ำตากลางโหนกระแสเล่านาทีสูญเสียสามี
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ต่อมาทั้งสามเดินทางกลับมาที่บ้าน ครูทรายอยากให้สามีไปรักษาอีกครั้ง แต่สามีไม่อยากให้ลูกไปโรงพยาบาลเพราะสบายอยู่และเป็นห่วงลูก จากนั้นจึงตัดสินใจกันว่าจะรอคนที่บ้านกลับมาก่อนเพื่อฝากให้ดูแลลูกแล้วครูทรายและสามีจะเดินทางไปคลินิกช่วง 16.00 – 17.00 น. คุณฟูมนั่งเล่นกับลูกอยู่ จู่ ๆ คนในบ้านตะโกนเรียกให้ตนที่อยู่ชั้น 3 ลงมาดูสามี

คุณทรายเล่าว่าวินาทีนั้น “เราวิ่งลงมาจากชั้น 3 แทบจะกระโดดลงมา แล้วภาพที่หนูเห็นก็คือฟูมนอนอยู่ ตาค้างเหมือนนอนนิ่งไป ลูกก็เกาะขาพ่ออยู่ น้าหนูก็ CPR อยู่ จากนั้นหนูก็กระโจนเข้าไป CPR และผายปอด ส่วนลูกก็เขย่าขาเขย่าเรียก ‘ป๊า’ อยู่อย่างนั้น ส่วนฟูมก็นิ่งไปเลย ตอนนั้น 16.29 น. ที่บ้านโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาทันที เราก็ช็อกไปหมด หนูโทรหารถพยาบาลก่อนพ่อกับแม่ แต่พ่อกับแม่หนูมาถึงก่อน”

หลังจากไปถึงโรงพยาบาล ทีมแพทย์ฉุกเฉินพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสามี และแจ้งว่ายังมีชีพจรแต่ความดันไม่ขึ้นเลย จนผ่านไปเกิน 30 นาที แพทย์ก็ออกมาบอกว่าหัวใจกลับมาเต้น ตอนนั้นครูทรายก็ดีใจ แต่เพียงไม่นานแพทย์ออกมาแจ้งอีกครั้งว่าอาจจะมาจากฤทธิ์ของยาแล้วจากนั้นสามีก็นิ่งไปเลย

ต่อมาทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจต่อประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะเดินมาบอกตนให้พูดว่าให้หยุดปั๊มหัวใจ เนื่องจากตนเป็นภรรยา ฝั่งครูทรายปล่อยโฮพร้อมพูดว่า “หนูพูดไม่ได้จริง ๆ หนูจะพูดว่าปล่อยเขาไปได้ยังไง หนูพยายามแล้ว ตอนหนูขอให้เขารักษา กลับมาบอกว่าหนูเป็นประสาท แต่ตอนที่แฟนหนูไม่อยู่กลับมาบอกให้ปล่อยเขาไป ทำไมใจร้ายมากเลย ตอนแรกเขายังเล่นกับลูกอยู่เลย”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:46 น.
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sukanlaya s.

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