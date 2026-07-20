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กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:49 น.

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว หลังถูกวิจารณ์กรณีใช้ประทัดไล่ช้าง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกชี้แจงกรณีกระแสดราม่า พลายสาริกา ช้างป่าขวัญใจชาวบ้านแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกขว้างประทัดใส่ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า “จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต่อภาพและคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ผลักดัน “พลายสาริกา” ช้างป่าบริเวณบ้านสาริกา หมู่ 3 ทางเข้าน้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ล่าสุด นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่รู้สึกไม่สบายใจจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าว

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อธิบายว่า บุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์ประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า ส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดูใกล้ชิดในคลิปนั้น แท้จริงเป็นผลจากมุมกล้องที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริง โดยระยะปฏิบัติงานจริงยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคม และจะนำไปเป็นบทเรียนปรับวิธีสื่อสารและวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดรอบด้าน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยผลการตรวจสอบจะถูกนำมาเปิดเผยและใช้ประกอบการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานต่อไป

ด้าน นายสถาพร ธีระวัฒน์ หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติที่ 6 ให้ข้อมูลเชิงวิชาการว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการผลักดันช้างพลายสาริกาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วง2 เดือนนี้ พลายสาริกามีอาการตกมัน ทำให้ช้างก้าวร้าวขึ้น การรับรู้สิ่งแวดล้อมลดลง และพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งกีดขวางง่ายกว่าปกติ การใช้วิธีผลักดันแบบอ่อนโยนหรือใช้สิ่งกีดขวางเบาที่เคยได้ผลจึงอาจไม่เพียงพอ

สำหรับสถานการณ์ในวันเกิดเหตุ พลายสาริกาได้ชักชวนช้างป่าในพื้นที่รวมกว่า 20 ตัว เคลื่อนตัวบุกเข้าไปในสวนทุเรียนของราษฎร สร้างความเสียหายและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพลายสาริกาอยู่ในภาวะตกมันซึ่งมีแนวโน้มก้าวร้าวสูงกว่าปกติ เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันฝูงช้างออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะขยายวงกว้างและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในวันเกิดเหตุ ขณะช้างกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตชุมชน เจ้าหน้าที่จึงเลือกใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแทนอุปกรณ์เสียงดัง เพราะไม่มีเสียงระเบิดที่จะกระตุ้นให้ช้างตื่นตระหนกรุนแรงหรือกระทบระบบการได้ยิน เพื่อดึงความสนใจทางสายตาในระยะสั้นและหยุดจังหวะการเดินหน้าของช้างเท่านั้น ยืนยันว่าไม่ก่อให้เกิดบาดแผลหรืออันตรายทางกายภาพต่อช้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไป โดยเน้นการเฝ้าระวังล่วงหน้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงและเส้นทางเคลื่อนที่ของพลายสาริการ่วมกับนักวิชาการสัตว์ป่าเป็นประจำทุกวัน ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการแหล่งอาหารล่อใจ เพื่อลดโอกาสที่ช้างจะออกนอกเขตป่า ต่อไป”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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