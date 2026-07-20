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ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:45 น.
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์และอุปกรณ์สื่อสารให้กองทัพกัมพูชา ครั้งแรกภายใต้โครงการช่วยเหลือความมั่นคง OSA มูลค่า 500 ล้านเยน

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ว่าจะมอบยุทโธปกรณ์ด้านกลาโหมมูลค่า 500 ล้านเยน หรือราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 103 ล้านบาท) ให้แก่กองทัพกัมพูชา ภายใต้โครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ หรือ OSA (Official Security Assistance) นับเป็นครั้งแรกที่กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือผ่านกรอบความร่วมมือนี้

ยุทโธปกรณ์ที่มอบให้ประกอบด้วยอุปกรณ์สื่อสารสำหรับกองทัพบกกัมพูชา เรือตรวจการณ์สำหรับกองทัพเรือกัมพูชา โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ การลงนามข้อตกลงจัดขึ้นที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาในวันอาทิตย์ ระหว่างนายอูเอโนะ อัตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา กับนายเตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุในแถลงการณ์ว่า การมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงของกัมพูชา รวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ถือว่ามีความหมายอย่างมากต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ

OSA คืออะไร

โครงการ OSA เป็นกรอบความช่วยเหลือที่ญี่ปุ่นริเริ่มขึ้นในปี 2023 เพื่อมอบยุทโธปกรณ์ด้านกลาโหมให้แก่ประเทศที่มีแนวคิดด้านความมั่นคงร่วมกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เอกสารทางการของญี่ปุ่นเน้นย้ำว่าเป็นการใช้งานที่ไม่เกี่ยวกับอาวุธสังหาร แต่เป็นการเสริมขีดความสามารถ เช่น การเฝ้าระวัง การต่อต้านการก่อการร้าย การปราบปรามโจรสลัด และการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความอ่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางทหาร

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2023 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้รับความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเคยมอบระบบเรดาร์ชายฝั่งให้ฟิลิปปินส์ และตกลงมอบอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัยให้ไทยด้วย นอกจากนี้ กัมพูชายังมีแผนจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารทางทหาร โดยอาจมีความร่วมมือจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่น

ในงบประมาณปีงบประมาณ 2026 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอวงเงินสำหรับโครงการ OSA ไว้ที่ 1.81 หมื่นล้านเยน หรือราว 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2025 สะท้อนแนวโน้มที่โตเกียวให้น้ำหนักทั้งด้านงบประมาณและการเมืองกับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย ได้รับความช่วยเหลือ OSA เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ญี่ปุ่นได้ลงนามมอบเครื่องมือสำหรับภารกิจรับมือภัยพิบัติและการค้นหากู้ภัยทางทะเลมูลค่า 500 ล้านเยน ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพเรือ ญี่ปุ่นระบุว่าไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน และมีความสำคัญในฐานะจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมบนคาบสมุทรอินโดจีน

ที่มา: Nikkei Asia, The Japan Times, Bangkok Post, Khaosod English, สำนักข่าว AKP กัมพูชา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:45 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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