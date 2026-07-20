เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้ อยู่ในระยะปลอดภัยตลอดเหตุการณ์
จากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ju Tanya ได้โพสต์ภาพและข้อความเขียนว่า “ทำเพื่อ” โดยภาพดังกล่าวเป็นวินาทีที่ พลายสาริกา ช้างป่าขวัญใจชาวบ้านแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกขว้างประทัดใส่ จนกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ออกชี้แจงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “บุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์ประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า ส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดูใกล้ชิดในคลิปนั้น แท้จริงเป็นผลจากมุมกล้องที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริง โดยระยะปฏิบัติงานจริงยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคม และจะนำไปเป็นบทเรียนปรับวิธีสื่อสารและวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทางอุทยานฯ จักได้ดำเนินการเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไป”
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