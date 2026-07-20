อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี
นายหรั่ง ธุระพล สส.พรรคภูมิใจไทย จากไปอย่างสงบเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี หลังรักษามะเร็งปอด ครอบครัวเตรียมพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
วงการการเมืองอุดรธานีสูญเสียคนสำคัญอีกคน นายหรั่ง ธุระพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาระยะหนึ่ง
นางปัญญสิริย์ ธุระพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ภรรยาของนายหรั่ง เป็นผู้แจ้งข่าวการจากไปของสามี พร้อมเรียกเขาว่า “ต้นโพธิ์ใหญ่ของครอบครัว” หลังจากนั้นครอบครัวเคลื่อนร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพัก บ้านสระใคร ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ส่วนกำหนดการพิธีโดยละเอียดยังรอครอบครัวประกาศอีกครั้ง
ข้อมูลวันเกิดที่เผยแพร่ระบุว่า นายหรั่งเกิดวันที่ 1 เมษายน 2500 นับถึงวันเสียชีวิตมีสิริอายุ 69 ปี แม้บางแหล่งข่าวท้องถิ่นจะระบุอายุ 70 ปีตามความนิยมนับ “ย่างเข้าปีที่ 70” ก็ตาม
นายหรั่งเริ่มเส้นทางการเมืองจากระดับท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางถึง 5 สมัย ก่อนขยับสู่สนามการเมืองระดับชาติ เขาลงสมัคร สส. ครั้งแรกในนามพรรคชาติไทยเมื่อปี 2550 แต่ไม่ได้รับเลือก ต่อมาลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยทั้งปี 2554 และ 2562 ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ กระทั่งปี 2566 ย้ายไปสังกัดพรรคไทยสร้างไทย จึงชนะเลือกตั้งเขต 3 ด้วยคะแนน 36,250 เสียง และในปี 2569 กลับมาลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งจนได้รับเลือกเป็น สส. สมัยล่าสุด
รายงานข่าวระบุว่า นายหรั่งเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี 2569 และต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จึงไม่ได้เข้าร่วมการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
การเสียชีวิตของนายหรั่งทำให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดลงทันที และตำแหน่ง สส.อุดรธานี เขต 3 ว่างลง เนื่องจากเป็น สส. แบบแบ่งเขต จึงไม่สามารถเลื่อนผู้สมัครบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 ต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดเลือกตั้งซ่อม เว้นแต่อายุสภาที่เหลือจะไม่ถึง 180 วัน ขณะนี้ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดการอย่างเป็นทางการต่อไป
ผู้ที่ต้องการติดตามกำหนดการพิธีศพและความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อจากนี้ ควรติดตามประกาศจากครอบครัวและ กกต. อย่างใกล้ชิด เนื่องจากรายละเอียดหลายส่วนยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
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