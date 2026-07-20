ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ศาลพิพากษาจำคุก เนติวิทย์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ชี้ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในการกระทำความผิด หลังบอกขัดกับมโนธรรมสำนึก-ความเชื่อศาสนา
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความรายงานว่า “ศาลแขวงสมุทรปราการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีของของเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ฐานอารยะขัดขืนไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่งทางมโนธรรม
ก่อนหน้านี้ทนายได้มีการส่งคำร้องขอเปลี่ยนนัดเพื่อให้ศาลมาอ่านคำพิพากษาเลยตามความประสงค์ของจำเลย โดยในวันนี้โจทก์ไม่ขัดข้อง ศาลจึงอ่านคำพิพากษา
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเข้าคัดเลือกการรับราชการทหารตามที่โจทก์นำสืบ ที่จำเลยอ้างว่า พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ ขัดต่อธรรมนูญศาล ก็มีคำวินิจฉัยแล้วว่าพ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่เข้ารับราชการทหารด้วยเหตุแห่งความเชื่อทางศาสนาและมโนธรรมสำนึก ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในการกระทำความผิด ข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ มาตรา 27 และ มาตรา 45 ให้จำคุก 6 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษ 1 ปี”
ขณะที่นายเนติวิทย์ โพสต์ข้อความระบุว่า “เป็นเรื่องธรรมดาที่จะแพ้ ทรงผมนักเรียนก็ไม่ได้แก้สำเร็จกันในวันเดียวหรือตอนผมเป็นนักเรียน แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ยอมแพ้และมีความเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะทำสำเร็จครับ ก็ถือเป็นอิฐก้อนหนึ่งในหนทางอีกยาวไกล ”
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