ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:08 น.

ศาลพิพากษาจำคุก เนติวิทย์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ชี้ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในการกระทำความผิด หลังบอกขัดกับมโนธรรมสำนึก-ความเชื่อศาสนา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความรายงานว่า “ศาลแขวงสมุทรปราการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีของของเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ฐานอารยะขัดขืนไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่งทางมโนธรรม

ก่อนหน้านี้ทนายได้มีการส่งคำร้องขอเปลี่ยนนัดเพื่อให้ศาลมาอ่านคำพิพากษาเลยตามความประสงค์ของจำเลย โดยในวันนี้โจทก์ไม่ขัดข้อง ศาลจึงอ่านคำพิพากษา

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเข้าคัดเลือกการรับราชการทหารตามที่โจทก์นำสืบ ที่จำเลยอ้างว่า พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ ขัดต่อธรรมนูญศาล ก็มีคำวินิจฉัยแล้วว่าพ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่เข้ารับราชการทหารด้วยเหตุแห่งความเชื่อทางศาสนาและมโนธรรมสำนึก ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในการกระทำความผิด ข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ มาตรา 27 และ มาตรา 45 ให้จำคุก 6 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษ 1 ปี”

ขณะที่นายเนติวิทย์ โพสต์ข้อความระบุว่า “เป็นเรื่องธรรมดาที่จะแพ้ ทรงผมนักเรียนก็ไม่ได้แก้สำเร็จกันในวันเดียวหรือตอนผมเป็นนักเรียน แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ยอมแพ้และมีความเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะทำสำเร็จครับ ก็ถือเป็นอิฐก้อนหนึ่งในหนทางอีกยาวไกล ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:08 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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