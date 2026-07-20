ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI

งานแต่ง คู่รักซูเปอร์สตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 นอกจากความหวานของบ่าวสาวที่ทำเอาแขกทั้งฮอลล์ยิ้มตามแล้ว อีกหนึ่งช็อตที่กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในโซเชียลคือ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ป๊อปสตาร์ระดับโลก มาร่วมแสดงความยินดีในฐานะเพื่อนสนิทของฝั่งเจ้าสาว พร้อมกับต้าเหนิง และเดียน่า ฟิลิปโป้ สร้างความตื่นเต้นให้ทุกคนในงานที่ได้เจอตัวจริง
คนที่เก็บโมเมนต์ได้พีคที่สุดคือ ธามไท แพลงศิลป์ ศิลปินหนุ่ม รับหน้าที่นักร้องรับเชิญพิเศษบนเวทีงานวิวาห์ เจ้าตัวโพสต์ภาพถ่ายคู่กับลิซ่าลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชันสั้นๆ ว่า “Send Help” จนแฟนคลับแห่เข้ามากดไลก์ถล่มทลาย
ความฮาเกิดขึ้นเมื่อแฟนคลับรายหนึ่งคอมเมนต์แซวว่า ถ้าไม่เห็นดาราคนอื่นลงรูปคู่กับลิซ่าในงานเดียวกันมาก่อน คงคิดว่าภาพของธามไทเป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นแน่นอน เพราะเนียนตาเกินไป งานนี้ธามไทไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ตอบกลับทันควันว่า “prompt: lisa ยืนอยู่ข้างๆ ในงานแต่ง ณเดช ญาญ่า” เรียกเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตไปอีกรอบ พร้อมยืนยันกลายๆ ว่านี่คือโมเมนต์จริงร้อยเปอร์เซ็นต์
ย้อนเส้นทางงานแต่ง ณเดชน์ ญาญ่า 3 ประเทศ 3 พิธี
งานที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้เป็นการฉลองมงคลสมรสครั้งที่ 3 ของทั้งคู่ หลังจากเข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีอีสานพร้อมพิธีผูกข้อมือ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ที่สวนยิ่งเย็น จังหวัดขอนแก่น บ้านเกิดของณเดชน์ จากนั้นเดินทางไปจัดงานเฉลิมฉลองแบบเรียบง่ายอบอุ่นที่ประเทศนอร์เวย์ บ้านเกิดของญาญ่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ก่อนปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงใหญ่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเชิญทั้งครอบครัว คนสนิท และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมงานคับคั่ง
อีกหนึ่งความน่ารักของงานนี้คือบ่าวสาวเปิดโอกาสให้แฟนคลับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย โดยเปิดลงทะเบียนผ่านแฟนคลับ 3 บ้านหลัก ได้แก่ nyclub_pantip, nadechactivity และ urassayaclubdotcom ซึ่งปิดรับรายชื่อไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ภายในงานยังมีโมเมนต์ซึ้งเมื่อแฟนคลับตะโกนแสดงความยินดีว่า “สักทีนะพวกเรา” สะท้อนเส้นทางรักยาวนานของทั้งคู่ที่แฟนๆ เฝ้ารอวันนี้มาตลอด
ขณะที่ฝั่งครอบครัวก็มีเรื่องราวประทับใจ เมื่อณเดชน์บรรจงผูกเนคไทให้คุณพ่อโยชิโอที่นั่งรถเข็นมาร่วมงาน ส่วนแม่แก้ว คุณแม่ของณเดชน์ ได้นำสิ่งของบางส่วนจากงานแต่งที่ขอนแก่นไปถวายวัดดอนแก้ว ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกด้วย
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