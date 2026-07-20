ข่าวการเมือง

หอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ยอมรับไม่ค่อยใช้ เพราะใหญ่เกินไป

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 12:49 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 12:49 น.

ผบ.ทบ. ยอมรับหอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะใหญ่เกินไป และมีค่าดำรงสภาพสูง กำลังหารือหาหน่วยงานอื่นมาใช้

วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กและคลิปพลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณปี 2570 ระบุว่า “หอประขุม ทบ. สุดเหงา!

“ผบ.ทบ.‘ยอมรับ‘หอประชุม ทบ. 3,400 ล้าน ถ.พระราม9 ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะขนาดใหญ่มาก ห้องใหญ่ จุคนเกือบ3,000 คน สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2566 นานๆทบ.ใช้ครั้ง ใช้จัดประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และจัดกิจกรรมต่างๆแต่ไม่ค่อยใช้บ่อย เพราะค่าดำรงสภาพสูง สร้างในยุคคสช. ใช้เวลา6 ปี

ตอนนี้ กำลัง หารือกรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง เปิดให้ หน่วยงานอื่น มาใช้ และมีค่าใช้จ่าย ค่าดูแล
นำเงินรายได้เข้าแผ่นดิน

ทั้งนี้ ในยุค คสช. เดิมนั้น ทบ.ต้องการสร้างเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ หวังจะรับงานประชุมใหญ่จากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการขนาดใหญ่ และมีพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่ต้องการนำไม้มีค่าที่เป็นของกลางและถูกยึดจนพ้นคดีแล้วแทนที่จะเอาไปเผาทิ้งให้นำมาสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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