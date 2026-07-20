ข่าวดาราบันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:28 น.
ไฮโซน้ำหวาน ไม่โอเคญาตินาวินต้าร์ทวงค่าไอติม 40 บาท

ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์เดือดฉะครอบครัวนาวินต้าร์ ปมญาติทวงเงินค่าไอติม 40 บาท ทั้งที่ตนเคยเลี้ยงข้าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสน น้อยใจสามีไม่เคยปกป้อง

ประเด็นร้อนกลางไลฟ์สดกรณี ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร ไม่พอใจอย่างหนัก หลังญาติฝ่ายสามีทวงเงินค่าไอติมราคา 40 กว่าบาทจาก นาวินต้าร์ มองว่าพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลย เพราะเวลาไปทานข้าวด้วยกัน เธอเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายค่าอาหารมื้อละเป็นหมื่นตลอด อนุญาตให้ทุกคนสั่งอาหารได้เต็มที่ แต่พอสามีเดินไปกินไอศกรีมราคาไม่กี่บาทกลับต้องมาตามโอนเงินคืน

“ขี้งก ไม่น่ารัก มาทวงเงินค่าไอติมบ้าบออะไรไม่ชอบ ทีไปกินข้าวกันน้องเลี้ยงข่าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เห็นต้องมาให้หารเลย ทีไอติม 40 กว่าบาทมาทวงเงิน เป็นเxี้ยอะไรวะ บ้านพี่ต้าร์ยืมเงินกัน 20-30 บาทยังต้องโอนเงินคืนเลยค่ะ รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ โถ่ 20-30 บาทต้องโอนให้กัน พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไหน ไม่เคยเจอ

วันเกิดพ่อแม่น้องให้อะไร น้องก็ให้พ่อแม่พี่เหมือนกัน วันปีใหม่ ตรุษจีนอะไร น้ำหวานให้เช็กพ่อแม่เท่าไหร่ ให้พ่อแม่พี่ต้าร์เหมือนกันทุกบาททุกสตางค์เท่ากัน ให้ทุกคน แต่ไอ 25-30 บาทแล้วมานั่งทวงกันรับไม่ได้ ไม่น่ารักสำหรับน้ำหวาน นี่แหละจุดที่ไม่โอเค พี่ตาร์ไม่เคยปกป้องน้อง แต่อะไรที่ปกป้องครอบครัวพี่ทำเต็มร้อย”

ทางด้าน นาวินต้าร์ อธิบายกลางไลฟ์ว่าเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว การยืมเงินกันก็ต้องโอนคืนให้กัน

จากนั้นไฮโซน้ำหวานเล่าย้อนกลับไปว่าช่วงที่เธอทะเลาะกับสามีหนักมากจนถึงขั้นจะเลิกรากัน พ่อของฝ่ายชายกลับไม่ช่วยเหลืออะไรเลย หนำซ้ำยังบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของเธอทิ้งอีกด้วย

บรรยากาศในไลฟ์ดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ ไฮโซน้ำหวานหันไปต่อว่าสามีตรง ๆ ว่าอย่าทำเป็นลืมเรื่องราวเหล่านี้ เธอน้อยใจที่สามีไม่เคยออกโรงปกป้องเธอเลย แต่พอเป็นเรื่องครอบครัวตัวเองกลับพร้อมปกป้องเต็มร้อย เธอหันไปถามสามีว่า “พี่ให้น้องพูดความจริงได้ไหม” นาวินต้าร์ตอบกลับสั้น ๆ ว่า “ได้เสมอ”

ประโยคสุดท้ายไฮโซน้ำหวานทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ โดยลั่นวาจาว่า ถ้าให้เธอพูดมากกว่านี้ เธอสามารถพูดได้มากกว่านี้อีกและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเก็บไว้

นาวินต้าร์ ไฮโซน้ำหวาน-1
ภาพจาก : IG numwanz
นาวิน ต้าร์ และภรรยา ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ในทริปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศ
ภาพจาก : IG numwanz

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม บันเทิง

จัสติน มอยร์ ยอมรับผิดหลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไปเพราะไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

10 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

14 นาที ที่แล้ว
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง ข่าว

แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

24 นาที ที่แล้ว
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี ข่าวการเมือง

อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

28 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ไม่โอเคญาตินาวินต้าร์ทวงค่าไอติม 40 บาท ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

51 นาที ที่แล้ว
ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI บันเทิง

ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ยอมรับไม่ค่อยใช้ เพราะใหญ่เกินไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนติวิทย์” เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เชฟโรงแรมดังในภูเก็ตทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว ข่าว

เผยคลิป เชฟโรงแรมดังภูเก็ต ทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อลิชา สุขขี ข่าว

ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ คลิปรายได้ 5 แสน แจงเรื่องเรียน-ธุรกิจ เอาผิดคนปล่อยข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” โพสต์หวาน ควง “ก้อย อรัชพร” ทานอาหารหรู หลังเดินทางกลับถึงกรุงเทพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Odyssey โนแลน รายได้ปิดตัว 264 ล้านเหรียญ ทั่วโลก บันเทิง

The Odyssey โนแลน รายได้ปิดตัว 264 ล้านเหรียญ ทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่าโสดแล้ว? โชว์เคสมือถือ L.M. ในงานแต่งญาญ่า–ณเดชน์ ไร้ชื่อย่อ เฟรเดริก อาร์โนลต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลยกเลิกตรวจหลักฐาน “บอสแซน-บอสมิน” เอาไปรวมกับคดีหลักดิไอคอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักมวยหญิงอนาคตไกล ถูกรถถอยมาทับเสียชีวิต เพิ่งชกชิงแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” แสดงข้อกังวลกับจีนส่งรถถังให้ “เขมร” เผยตอนนี้ ไทย-กัมพูชา เจรจาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อก้าด ตัดชุดเชียร์อาร์เจนตินานัดชิงบอลโลก สุดท้ายพ่ายสเปน บันเทิง

อาถรรพ์แรง! ซ้อก้าด ตัดเสื้อเชียร์เมสซี่ สุดท้ายพ่ายสเปน ลั่น 4 ปีว่ากันใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สะเทือนใจ ยายตาบอดสนิท อยู่บ้านคนเดียว เหตุป่วยเบาหวาน แต่ไม่กล้าไปรพ. เพราะเคยถูกหมอดุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกนิวยอร์ก ขู่ “เนทันยาฮู” กำลังหารือแนวทางจับกุม หากเดินทางร่วมประชุม UN

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวสาวลาออก ข่าว

ใจหาย! ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังลาออก หลังทุ่มเท 9 ปี เสียสละให้หลายชีวิตไปต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้าน PARAMETER ของใคร? กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ยันไม่มีหุ้น เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 100% ข่าว

ร้าน PARAMETER ของใคร? กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ไม่มีหุ้น เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 100%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ออนไลน์ วิธีทำ เศรษฐกิจ

วิธี ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ออนไลน์ ทำตามนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 13:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button