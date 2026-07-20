ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์เดือดฉะครอบครัวนาวินต้าร์ ปมญาติทวงเงินค่าไอติม 40 บาท ทั้งที่ตนเคยเลี้ยงข้าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสน น้อยใจสามีไม่เคยปกป้อง
ประเด็นร้อนกลางไลฟ์สดกรณี ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร ไม่พอใจอย่างหนัก หลังญาติฝ่ายสามีทวงเงินค่าไอติมราคา 40 กว่าบาทจาก นาวินต้าร์ มองว่าพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลย เพราะเวลาไปทานข้าวด้วยกัน เธอเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายค่าอาหารมื้อละเป็นหมื่นตลอด อนุญาตให้ทุกคนสั่งอาหารได้เต็มที่ แต่พอสามีเดินไปกินไอศกรีมราคาไม่กี่บาทกลับต้องมาตามโอนเงินคืน
“ขี้งก ไม่น่ารัก มาทวงเงินค่าไอติมบ้าบออะไรไม่ชอบ ทีไปกินข้าวกันน้องเลี้ยงข่าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เห็นต้องมาให้หารเลย ทีไอติม 40 กว่าบาทมาทวงเงิน เป็นเxี้ยอะไรวะ บ้านพี่ต้าร์ยืมเงินกัน 20-30 บาทยังต้องโอนเงินคืนเลยค่ะ รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ โถ่ 20-30 บาทต้องโอนให้กัน พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไหน ไม่เคยเจอ
วันเกิดพ่อแม่น้องให้อะไร น้องก็ให้พ่อแม่พี่เหมือนกัน วันปีใหม่ ตรุษจีนอะไร น้ำหวานให้เช็กพ่อแม่เท่าไหร่ ให้พ่อแม่พี่ต้าร์เหมือนกันทุกบาททุกสตางค์เท่ากัน ให้ทุกคน แต่ไอ 25-30 บาทแล้วมานั่งทวงกันรับไม่ได้ ไม่น่ารักสำหรับน้ำหวาน นี่แหละจุดที่ไม่โอเค พี่ตาร์ไม่เคยปกป้องน้อง แต่อะไรที่ปกป้องครอบครัวพี่ทำเต็มร้อย”
ทางด้าน นาวินต้าร์ อธิบายกลางไลฟ์ว่าเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว การยืมเงินกันก็ต้องโอนคืนให้กัน
จากนั้นไฮโซน้ำหวานเล่าย้อนกลับไปว่าช่วงที่เธอทะเลาะกับสามีหนักมากจนถึงขั้นจะเลิกรากัน พ่อของฝ่ายชายกลับไม่ช่วยเหลืออะไรเลย หนำซ้ำยังบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของเธอทิ้งอีกด้วย
บรรยากาศในไลฟ์ดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ ไฮโซน้ำหวานหันไปต่อว่าสามีตรง ๆ ว่าอย่าทำเป็นลืมเรื่องราวเหล่านี้ เธอน้อยใจที่สามีไม่เคยออกโรงปกป้องเธอเลย แต่พอเป็นเรื่องครอบครัวตัวเองกลับพร้อมปกป้องเต็มร้อย เธอหันไปถามสามีว่า “พี่ให้น้องพูดความจริงได้ไหม” นาวินต้าร์ตอบกลับสั้น ๆ ว่า “ได้เสมอ”
ประโยคสุดท้ายไฮโซน้ำหวานทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ โดยลั่นวาจาว่า ถ้าให้เธอพูดมากกว่านี้ เธอสามารถพูดได้มากกว่านี้อีกและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเก็บไว้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์
- ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”
- โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: