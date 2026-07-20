“เนติวิทย์” เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด
เนติวิทย์ เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ใช้เวลาเรียน 8 ปี โต้กระแสเป็น เฒ่าเฝ้าจุฬาฯ ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด
นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเคลื่อนไหวคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตอบโต้กระแสสังคมที่เรียกว่าเป็น เฒ่าเฝ้าจุฬาฯ ว่า ตนจบการศึกษาไปแล้ว พร้อมระบุว่า “เวลาไปที่ไหน ก็มักมีคนถามผมว่า “เรียนจบหรือยัง”
หากดังที่ผมเคยแสดงความเห็นไว้ และเพจ The Unlock นำไปเผยแพร่ว่า “ผมจะเรียน 5 ปี 8 ปี หรือ 10 ปี ก็เรื่องของผม” เพราะผมเชื่อว่า “การศึกษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
คนเราไม่ควรถูกตัดสินว่าต้องเรียนจบภายในกี่ปีตามค่านิยมของสังคม เพราะการเรียนจบเร็วไม่ได้แปลว่าได้รับการศึกษาอย่างแท้จริงเสมอไป บางครั้ง การใช้เวลาเรียนรู้นานขึ้นอาจทำให้เราได้ซึมซับ ตั้งคำถาม และเข้าใจสิ่งต่างๆ มากกว่าการศึกษาแบบสำเร็จรูป
ส่วนการจะเรียกใครว่าเป็น “บัณฑิต” อย่างแท้จริง ก็คงต้องดูกันยาวๆ จากการกระทำ คุณและโทษ มากกว่าจะรีบตัดสินจากใบปริญญา
แม้ใบปริญญาจะถูกเข้าใจถูกมากขึ้นว่าไม่อาจรีบวัดตัดสินอะไรได้ อย่างไรก็ดี ยังมีคนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจ บางคนโจมตีผมในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์อยู่เรื่อยๆ ว่าเป็น “เฒ่าเฝ้าจุฬาฯ” หรือยกคนรุ่นเดียวกับผมที่เรียนจบและประสบความสำเร็จแล้วมาเปรียบเทียบเพื่อข่มกัน
ผมไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เพื่อไขข้อสงสัยให้ชัดเจน และมิตรสหายจะได้ไม่ต้องถามคำถามนี้ซ้ำๆ จึงขอแจ้งว่า ผมเรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วครับ ผมใช้เวลาเรียนทั้งหมด 8 ปี และสำเร็จการศึกษาเมื่อสองปีก่อน หลังจากเรียนจบ ไม่กี่เดือนต่อมา ผมก็ได้รับทุนจาก Harvard Divinity School ให้ไปเป็น Fellow เป็นเวลาหนึ่งปี โดยได้รับทุนเต็มจำนวน ทั้งค่าเล่าเรียน เงินสนับสนุน และที่พักภายในมหาวิทยาลัย พร้อมอิสระในการเรียนและทำวิจัยในเรื่องที่สนใจ
เมื่อได้เรียนที่นั่นแล้ว ผมรู้สึกชอบทั้งบรรยากาศทางวิชาการ ผู้คน และพื้นที่สำหรับการตั้งคำถาม ปีนี้จึงสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท และได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาเต็มตัว พร้อมทุนเต็มจำนวน สักพักใหญ่แล้ว
ผมมีความสุขกับการเรียนที่นั่นมาก จริงๆก็เรียนๆ และก็เล่นๆ ปรัชญาการศึกษาที่นั่นต่างจากบ้านเรา หาทำหาความรู้กับผู้คนหลากหลายสาขา หนึ่งในนั้นคือนิทรรศการที่ทำร่วมกับนักศึกษาจาก Harvard Graduate School of Design ซึ่งจะเปิดในวันที่ 21 กรกฎาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงโครงการอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับใครที่ยังกล่าวหาว่าผมเรียนไม่จบ ผมก็ไม่ได้ถือสา หรือโกรธเลย อ่านแล้วบางครั้งก็อดขำไม่ได้ เพราะการกล่าวหาโจมตีผู้อื่นอาจสะท้อนสภาวะจิตใจของผู้พูด มากกว่าความจริงของคนที่ถูกกล่าวหาก็ได้
ท้ายที่สุดแล้ว ก็กลับมาทบทวนกันว่า การศึกษาไม่ได้หมายถึงเพียงการเรียนจบหรือไม่จบ แต่หมายถึงความสามารถในการคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และพยายามดำเนินชีวิตอย่างดีงาม
ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมมาโดยตลอด แรงสนับสนุนเหล่านี้ทำให้ผม “เอาตัวรอดจากจุฬาฯ” มาได้ และหากจะพูดถึงสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่ผมอย่างดีที่สุด ผมคิดว่านั่นคือ “ชุมชนสามย่าน” ผมจึงจะยังคงต่อสู้เพื่อสามย่านต่อไป พร้อมขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ ผู้คน และเครือข่ายจากนานาชาติเข้ามาร่วมกัน
สำหรับนิสิต นักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจมาปรึกษาเรื่องการสมัครเรียนหรือการศึกษาต่อที่ Harvard Divinity School
ผมยินดีแบ่งปันประสบการณ์สนับสนุนเท่าที่รู้และทำได้ อยากส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ไปได้ไกล จะพยายามทำครับ”
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