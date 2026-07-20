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เผยคลิป เชฟโรงแรมดังภูเก็ต ทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:43 น.
เผยคลิป เชฟโรงแรมดังในภูเก็ตทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว
ภาพจาก : เรื่องเล่าเช้านี้

นักศึกษาฝึกงานหญิงวัย 20 ปี เข้าแจ้งความที่ สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต หลังคลิปหลักฐานแชร์ว่อนเน็ต โดนพนักงานครัวทำร้ายร่างกายซ้ำหลายครั้งระหว่างฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานหญิงวัย 20 ปี จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หลังถูกกล่าวหาว่าถูกพนักงานครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกะทู้ทำร้ายร่างกายระหว่างฝึกงาน โดยเหตุการณ์เป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในครัวของโรงแรม

ผู้เสียหายเดินทางมาฝึกงานที่โรงแรมดังกล่าวพร้อมเพื่อนอีก 3 คนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้รับมอบหมายให้ฝึกงานในแผนกครัว มีหน้าที่หลักเป็นผู้ช่วยหั่นผัก หั่นเนื้อสัตว์และผลไม้ จากคลิปที่เผยแพร่ ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เธอกำลังปฏิบัติงานอยู่ในครัว พนักงานหญิงรุ่นพี่ปาของใส่ และแม้ผู้เสียหายจะยกมือไหว้แสดงความยอมจำนน แต่ยังถูกตบหน้าเพิ่มอีก 2 ครั้ง และใช้ตะหลิวตีที่แขน สาเหตุมาจากการที่เธอยังทำภารกิจเดิมไม่เสร็จเมื่อถูกเรียกให้ไปตักข้าว

ผู้เสียหายเปิดเผยด้วยน้ำตาว่า ก่อนหน้านี้เคยถูกพนักงานคนเดียวกันสั่งให้หุงข้าว แต่เมื่อข้าวออกมาดิบ กลับถูกบังคับให้ตักข้าวดิบใส่จานและกินจนหมด เธอระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง ทำให้ต้องทำงานด้วยความหวาดระแวงและกังวลตลอดเวลา แต่ไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะกลัวจะเรียนไม่จบและฝึกงานไม่ผ่าน

ล่าสุดพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง รับแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เสียหาย พยาน และผู้ถูกกล่าวหา เพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายตามกฎหมาย พร้อมพิจารณาข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกรณีบังคับขู่เข็ญให้กินข้าวดิบ ทั้งนี้คดียังอยู่ในชั้นสอบสวน ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ

ด้านโรงแรมต้นเรื่องดำเนินการให้พนักงานที่ถูกกล่าวหาพ้นสภาพการจ้างงานแล้ว พร้อมติดต่อขอโทษนักศึกษาผู้เสียหายและระบุว่าจะติดตามเรื่องต่อไป ขณะที่สถาบันการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษา เมื่อทราบเรื่องได้สั่งย้ายผู้เสียหายและเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอีก 3 คนกลับทันที เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย

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ข้อมูลจาก : เรื่องเล่าเช้านี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:43 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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