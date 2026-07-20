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The Odyssey โนแลน รายได้ปิดตัว 264 ล้านเหรียญ ทั่วโลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:25 น.
The Odyssey โนแลน รายได้ปิดตัว 264 ล้านเหรียญ ทั่วโลก

หนังโนแลน “The Odyssey” 2026 ยังคงมนต์ขลัง กวาดรายได้ทั่วโลก 264 ล้านดอลลาร์

ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Odyssey ของผู้กำกับคริสโตเฟอร์ โนแลน เปิดตัวสัปดาห์แรกอย่างร้อนแรง กวาดรายได้ทั่วโลกไป 264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9,500 ล้านบาท) ตามข้อมูลของค่าย Universal Pictures ถือเป็นการเปิดตัวที่ดีที่สุดของโนแลนนอกเหนือจากหนังชุดแบทแมน เป็นสถิติเปิดตัวสูงสุดของเขานับตั้งแต่ The Dark Knight Rises ปี 2012 เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้ว

ตัวเลขเปิดตัวยังสูงกว่าการเปิดตัวของ Oppenheimer เมื่อปี 2023 ซึ่งสุดท้ายทำรายได้รวมทั่วโลกไป 975 ล้านดอลลาร์ โดยมหากาพย์ดิโอเดสซี ใช้ทุนสร้างราว 250 ล้านดอลลาร์ โนแลนเคยบอกว่าเขาได้โอกาสสร้างหนังเรื่องนี้ก็เพราะความสำเร็จทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์ของ Oppenheimer

เฉพาะในอเมริกาเหนือ The Odyssey ทำรายได้ 124.5 ล้านดอลลาร์ สูงเกินกว่าที่ Universal เคยคาดไว้ที่ราว 100 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นหนังเปิดตัวสูงสุดอันดับ 3 ของปี รองจากหนังครอบครัวสองเรื่องคือ Toy Story 5 และ The Super Mario Galaxy Movie ซึ่งถือว่าน่าประทับใจ เพราะ The Odyssey ติดเรต R จำกัดกลุ่มคนดู กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และครึ่งหนึ่งอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปี ส่วนตลาดต่างประเทศที่เปิดตัวสูงสุดคืออังกฤษและไอร์แลนด์

จุดที่เป็นไฮไลต์คือ The Odyssey เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่อง ให้ภาพคมชัดและสว่างกว่าปกติ ทำให้แฟนหนังสายจอยักษ์ตั้งตารอ รอบฉายที่โรง BFI IMAX ในลอนดอนถึงกับขายบัตรหมดเกลี้ยงในสุดสัปดาห์เปิดตัว มีคนไปรอตั้งแต่เที่ยงคืนและตีสี่ ทั้งนี้หนังเปิดตัวพร้อมกันใน 73 ตลาดทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 12,800 โรง และ 26,000 จอ รวมถึงจอ IMAX อีก 440 จอ

บัThe Odyssey เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไทยตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2026 ทั้งระบบปกติและ IMAX ก่อนสหรัฐฯ หนึ่งวัน โดย หนังมีความยาว 173 นาที และติดเรต R เนื้อหามีความรุนแรง

หนังดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกโบราณของโฮเมอร์ อายุกว่า 2,700 ปี เล่าเรื่องการเดินทางกลับบ้านอันแสนทรหดนาน 10 ปีของโอดิสเซียส กษัตริย์แห่งอิธากา หลังเสร็จศึกกรุงทรอย นำแสดงโดยแมตต์ เดมอน, ทอม ฮอลแลนด์, แอนน์ แฮทธาเวย์ และเซนเดย์ยา พร้อมด้วยโรเบิร์ต แพททินสัน, ลูพิตา เอ็นยองโง, ซาแมนธา มอร์ตัน และชาร์ลิซ เธอรอน โดยได้รับคำชมอย่างท่วมท้นว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของโนแลนเท่าที่เคยทำมา

อย่างไรก็ตาม โนแลนบอกกับรายการ Today ว่ากว่าเขาจะมีหนังเรื่องใหม่คงต้องรออย่างน้อยอีกสามปี เพราะการถ่ายทำ The Odyssey หนักหน่วงมาก ยอมรับว่าตอนนี้แค่อยากได้พักบ้าง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:25 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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