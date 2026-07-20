ข่าวการเมือง
“พิธา” โพสต์หวาน ควง “ก้อย อรัชพร” ทานอาหารหรู หลังเดินทางกลับถึงกรุงเทพ
ทิม พิธา โพสต์หวาน ควง ก้อย อรัชพร แฟนสาวทานอาหารหรู หลังเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ขณะที่ทางฝ่ายหญิงโพสต์รูปรัวๆ
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ภาพและข้อความลงอินสตาแกรมภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยได้พา ก้อย อรัชพร โภคินภากร นักแสดงและแฟนสาวไปทานซูชิ พร้อมเขียนแคปชั่น “สวัสดี กรุงเทพ”
ขณะที่ทาง ก้อย อรัชพร เองก็ได้โพสต์อินสตาแกรมรูปของนายพิธาเช่นเดียวกัน โดยเป็นภาพร่วมทานอาหารหลายๆมื้อ ไม่ว่าจะเป็นมื้อหรูหรือร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
ซึ่งนายพิธาก็ได้มาหยอดคำหวานด้วยการมาโพสต์ว่า “Miles: 0. You: Here. ” หรือแปลว่า “ระยะทาง: 0 ไมล์ / ฉัน: อยู่นี่นะ” โดยทั้งสองโพสต์มีแฟนคลับและเพื่อนดาราเข้ามาเม้นท์กันเป็นจำนวนมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทิม พิธา คลั่งรัก ก้อย อรัชพร โพสต์รูปคู่พร้อมอิโมจิหัวใจ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง
- ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป
- “พิธา” ยืนยันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ยื่นแก้ ม.112 ชี้ชะตา 44 สส. วันนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
จัสติน มอยร์ ยอมรับผิดหลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไปเพราะไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง
3 นาที ที่แล้ว
ข่าว
กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว
13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง
16 นาที ที่แล้ว
ข่าว
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง
26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี
31 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา
ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ
37 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้
43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
หอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ยอมรับไม่ค่อยใช้ เพราะใหญ่เกินไป
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เนติวิทย์” เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เผยคลิป เชฟโรงแรมดังภูเก็ต ทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ คลิปรายได้ 5 แสน แจงเรื่องเรียน-ธุรกิจ เอาผิดคนปล่อยข่าว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“พิธา” โพสต์หวาน ควง “ก้อย อรัชพร” ทานอาหารหรู หลังเดินทางกลับถึงกรุงเทพ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ลิซ่าโสดแล้ว? โชว์เคสมือถือ L.M. ในงานแต่งญาญ่า–ณเดชน์ ไร้ชื่อย่อ เฟรเดริก อาร์โนลต์
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สลด นักมวยหญิงอนาคตไกล ถูกรถถอยมาทับเสียชีวิต เพิ่งชกชิงแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สีหศักดิ์” แสดงข้อกังวลกับจีนส่งรถถังให้ “เขมร” เผยตอนนี้ ไทย-กัมพูชา เจรจาไม่ได้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อาถรรพ์แรง! ซ้อก้าด ตัดเสื้อเชียร์เมสซี่ สุดท้ายพ่ายสเปน ลั่น 4 ปีว่ากันใหม่
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สะเทือนใจ ยายตาบอดสนิท อยู่บ้านคนเดียว เหตุป่วยเบาหวาน แต่ไม่กล้าไปรพ. เพราะเคยถูกหมอดุ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นายกนิวยอร์ก ขู่ “เนทันยาฮู” กำลังหารือแนวทางจับกุม หากเดินทางร่วมประชุม UN
4 ชั่วโมง ที่แล้ว