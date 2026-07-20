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ศาลยกเลิกตรวจหลักฐาน “บอสแซน-บอสมิน” เอาไปรวมกับคดีหลักดิไอคอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:09 น.

ศาลยกเลิกตรวจหลักฐาน บอสมิน พีชญา และ บอสแซม ยุรนันท์ เอาไปรวมกับคดีหลักดิไอคอน นัดสืบพยานในวันที่ 4 ส.ค.

จากที่ก่อนหน้านี้ ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ บอสแซม และ บอสมิน 2 นักแสดงชื่อดัง จำเลยในคดีฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มดิไอคอนกรุ๊ป โดยคดีดังกล่าวถูกแตกออกมาจากคดีดิไอคอนหลักและมีการนัดสืบพยานในวันที่ 20 ก.ค. นี้

ล่าสุดมีรายงานว่านัดตรวจหลักฐานได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และคดีนี้ ได้ถูกนำไปรวมกับคดีหลัก ซึ่งดำเนินการไปถึงชั้นสืบพยาน ทำให้ไม่มีการตรวจหลักฐาน และเป็นการนัดสืบพยานในวันที่ 4 ส.ค. 2569 เวลา 09.00 น.

ก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดความเห็นเเย้งสั่งฟ้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ “บอสเเซม” และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ “บอสมิน” ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อช่วงเดือนเมษา 2568

โดยบอสแซมและบอสมิน ได้รับการปล่อยชั่วคราวในวงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:09 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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