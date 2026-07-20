ลิซ่าโสดแล้ว? โชว์เคสมือถือ L.M. ในงานแต่งญาญ่า–ณเดชน์ ไร้ชื่อย่อ เฟรเดริก อาร์โนลต์
แฟนคลับจับตาเคสอักษร L.M. ของลิซ่าในงานแต่งของญาญ่า อุรัสยา หลังก่อนหน้านี้เคยใช้เคส F.A. ที่ถูกโยงกับเฟรเดริก อาร์โนลต์ แต่ทั้งคู่ยังไม่เคยยืนยันความสัมพันธ์
ลิซ่า ลลิษา มโนบาล กลับมาเป็นประเด็นพูดถึงในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังปรากฏภาพเซลฟีจากงานฉลองมงคลสมรสของ ญาญ่า อุรัสยา และ ณเดชน์ คูกิมิยะ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นเคสโทรศัพท์ที่มีอักษรย่อ L.M. ตรงกับชื่อ Lalisa Manobal ทำให้แฟนคลับบางส่วนตีความว่าเธอเลิกใช้เคสอักษร F.A. ที่เคยถูกโยงกับ เฟรเดริก อาร์โนลต์ และหันมาใช้ชื่อย่อของตัวเองแทน
อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำยืนยันจากลิซ่า เฟรเดริก หรือค่าย LLOUD ว่าการเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มีความหมายเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์แต่อย่างใด เคสมือถือบอกได้เพียงว่าเธอใช้ตัวอักษร L.M. ในวันนั้น ยังไม่สามารถสรุปแทนเจ้าตัวได้ว่าเธอยืนยันสถานะโสดแล้ว
กระแสเคสอักษร F.A. เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2567 หลังมีภาพลิซ่าถือโทรศัพท์ระหว่างร่วมงาน Gala des Pièces Jaunes ที่ฝรั่งเศส แฟนคลับซูมภาพแล้วเห็นอักษรที่ดูคล้าย F.A. จึงคาดว่าเป็นชื่อย่อของเฟรเดริก อาร์โนลต์ เคสรุ่นดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนังจาก MAISON de SABRÉ ที่สามารถสลักอักษรเฉพาะบุคคลได้ แต่ตอนนั้นก็ไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันความหมายที่แท้จริง ต่อมายังมีภาพเฟรเดริกใช้เคสที่ถูกมองว่ามีอักษร L.M. จนเกิดทฤษฎีว่าทั้งคู่แลกเคสชื่อย่อกัน แต่หลักฐานทั้งหมดมาจากการขยายภาพและการตีความของแฟนคลับ ไม่ใช่คำยืนยันจากทั้งสองฝ่าย
ก่อนภาพเคสล่าสุดจะออกมาประมาณหนึ่งเดือน สื่อหลายแห่งเคยนำเสนอข่าวลือว่าลิซ่ากับเฟรเดริกอาจแยกทางกัน หลังบทสัมภาษณ์กับ Vanity Fair กล่าวถึงความสัมพันธ์ในอดีตด้วยถ้อยคำที่ทำให้ตีความได้ว่าทั้งคู่น่าจะยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว ขณะที่ลิซ่าเองไม่ได้ตอบคำถามเรื่องชีวิตรักโดยตรง ทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นเพียงการคาดเดาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
ข้อเท็จจริงสำคัญที่ต้องย้ำคือ นับตั้งแต่เริ่มมีข่าวเชื่อมโยงทั้งสองคนเข้าด้วยกันตั้งแต่ปี 2566 ลิซ่าและเฟรเดริกไม่เคยประกาศอย่างเป็นทางการว่าคบหากันเป็นแฟน ดังนั้นข่าวลือเรื่องเลิกราก็ยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเช่นเดียวกับข่าวลือเรื่องคบหากันในตอนแรก
ไทม์ไลน์ของกระแสนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ที่ภาพเคส F.A. กลายเป็นไวรัล ตามด้วยเดือนมีนาคมปีเดียวกันที่แฟนคลับพบเฟรเดริกใช้เคสอักษร L.M. ก่อนจะมีข่าวลือรักร้าวในเดือนเมษายน 2569 หลังเฟรเดริกมีภาพร่วมกับหญิงสาวอีกคน ตามมาด้วยบทสัมภาษณ์ Vanity Fair ในเดือนมิถุนายนที่ทำให้กระแสเลิกรากลับมาอีกครั้ง จนล่าสุดวันที่ 18 กรกฎาคม ลิซ่าปรากฏตัวในงานแต่งญาญ่า–ณเดชน์พร้อมเคสอักษร L.M. ทำให้สื่อไทยนำมาเชื่อมโยงกับสถานะความสัมพันธ์อีกครั้งในอีกสองวันต่อมา
ตอนนี้สิ่งที่ยืนยันได้จริงมีเพียงว่าลิซ่าใช้เคสอักษรชื่อตัวเองในงานแต่งงานเพื่อนสนิท ส่วนคำถามว่าเจ้าตัวโสดแล้วหรือยังยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรอคำตอบจากลิซ่าโดยตรง
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