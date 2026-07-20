สลด นักมวยหญิงอนาคตไกล ถูกรถถอยมาทับเสียชีวิต เพิ่งชกชิงแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว
ฮันนาห์ แร็ป นักมวยหญิงอนาคตไกล ถูกรถถอยมาทับเสียชีวิต ขณะปั่นจักรยาน เพิ่งขึ้นชกชิงแชมป์ WBC รุ่นเฟเธอร์เวท เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สำนักข่าว Mirror รายงานว่า ฮันนาห์ แร็ป นักมวยหญิงชาวอเมริกันเสียชีวิตในวัย 26 ปี ภายจากที่เธอถูกรถถอยมาชนในขณะที่เธอปั่นจักรยานในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จับกุมคนขับรถและตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนา
สำหรับนักมวยหญิงคนดังกล่าวเพิ่งขึ้นชกชิงแชมป์ WBC รุ่นเฟเธอร์เวท และพ่ายให้กับเทียอาร่า บาว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสถิติการชกของเธออยู่ที่ชนะ 8 แพ้ 1 เสมอ 1 โดยเธอเพิ่งชกในฐานะมืออาชีพเมื่อช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา ขณะที่เธอยังทำงานเป็นผู้ต้องสอบความปลอดภัย
ขณะที่ประธาน WBC ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งนี้ พร้อมชื่นชมว่าเธอเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยม และเป็นสมาชิกคนสำคัญของวงการมวยหญิง
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