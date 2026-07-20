จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

จัสติน มอยร์ โพสต์ขอโทษ ยอมรับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม หลัง GMMTV ยุติสัญญา แจงทำไปเพราะขาดการไตร่ตรอง ยันไม่ได้ขอโอกาสครั้งที่สอง ขอเวลาทบทวนตัวเอง
จากกรณีที่ 17 กรกฎาคม 2569 บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด (GMMTV) ออกแถลงการณ์หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีของ จัสติน แองกัส มอยร์ มีการรีโพสต์วิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศ การเหยียดผู้พิการ และความรุนแรงต่อผู้หญิง
ทางบริษัททราบความคิดเห็นและความรู้สึกของแฟน ๆ และให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง บริษัทฯ ขออภัยอย่างจริงใจต่อความผิดหวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนพฤติกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งเสริมความรุนแรง การเหยียดเพศ การเลือก ปฏิบัติ หรือการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบหลักการสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงมีมติยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดกับ จัสติน แองกัส มอยร์ โดยมีผลทันที
ล่าสุด จัสติน แองกัส มอยร์ ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรม justinmmoir ระบุว่า
“สวัสดีครับทุกคน
ผมจัสตินครับ ชีวิตผมเปลี่ยน จากช่วงเวลาที่มีความสุข ที่สุดเป็นทุกข์และเสียใจที่สุด เพียงแค่ไม่กี่วัน ซึ่งเป็นผลมา จากการกระทําผมเองครับ
ผมเข้าใจและเคารพว่าหลาย คนอาจจะไม่สามารถยอมรับ คําขอโทษของผม หรือให้ อภัยกับสิ่งที่ผมเคยรีโพสต์ ในโซเชียลมีเดียได้
ผมขอใช้เวลาหลังจากนี้มาท บทวนตัวเอง และขอใช้ โอกาสเรียนรู้ข้อผิดพลาด ผมยอมรับความผิดทุกอย่างครับ ผมเข้าใจแล้วว่าการรีโพสต์ต่าง ๆ ที่ผมเคยทําในอดีตนั้นไม่เหมาะสม ผมเสียใจจริง ๆ ครับ สําหรับผมตอนนั้นมันคือการกดรีโพสต์จากการไม่คิดอะไรเลยจริง ๆ ไม่ได้สนใจถึงความหมายของโพสต์ ซึ่งตรงนี้ผมผิดจริง ๆ ครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนรู้จากใจจริงว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความเชื่อหรือความคิด เห็นทีแท้จริงของผม
ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าทุก อย่างที่ผมทําในโซเชียล มันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผมรักและชีวิตผม ผมได้รับผลกระ ทบนั้นแล้ว ผมจะระมัดระวังให้มากขึ้น
ผมไม่ได้เขียนข้อความนี้เพื่อขอโอกาสครั้งที่สองหรือหวังให้ทุกคนให้อภัยผมทันที
ผมแค่อยากพูดจากใจจริงและอยากอธิบายให้คนที่ยังติดตามผม รวมถึงคนที่รู้สึกเสียใจหรือโกรธจากเรื่องนี้ได้เข้าใจมุมูมองของผมมากขึ้นครับ
ผมขอโทษทุกคนูที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จากใจจริง และขอบคุณทุกคนที่รับฟังมุมมองของผมครับ
จัสติน”
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