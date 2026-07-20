ข่าวดาราบันเทิง

จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:21 น.
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม

จัสติน มอยร์ โพสต์ขอโทษ ยอมรับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม หลัง GMMTV ยุติสัญญา แจงทำไปเพราะขาดการไตร่ตรอง ยันไม่ได้ขอโอกาสครั้งที่สอง ขอเวลาทบทวนตัวเอง

จากกรณีที่ 17 กรกฎาคม 2569 บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด (GMMTV) ออกแถลงการณ์หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีของ จัสติน แองกัส มอยร์ มีการรีโพสต์วิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศ การเหยียดผู้พิการ และความรุนแรงต่อผู้หญิง

ทางบริษัททราบความคิดเห็นและความรู้สึกของแฟน ๆ และให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง บริษัทฯ ขออภัยอย่างจริงใจต่อความผิดหวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนพฤติกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งเสริมความรุนแรง การเหยียดเพศ การเลือก ปฏิบัติ หรือการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบหลักการสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงมีมติยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดกับ จัสติน แองกัส มอยร์ โดยมีผลทันที

ล่าสุด จัสติน แองกัส มอยร์ ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรม justinmmoir ระบุว่า

“สวัสดีครับทุกคน

ผมจัสตินครับ ชีวิตผมเปลี่ยน จากช่วงเวลาที่มีความสุข ที่สุดเป็นทุกข์และเสียใจที่สุด เพียงแค่ไม่กี่วัน ซึ่งเป็นผลมา จากการกระทําผมเองครับ

ผมเข้าใจและเคารพว่าหลาย คนอาจจะไม่สามารถยอมรับ คําขอโทษของผม หรือให้ อภัยกับสิ่งที่ผมเคยรีโพสต์ ในโซเชียลมีเดียได้

ผมขอใช้เวลาหลังจากนี้มาท บทวนตัวเอง และขอใช้ โอกาสเรียนรู้ข้อผิดพลาด ผมยอมรับความผิดทุกอย่างครับ ผมเข้าใจแล้วว่าการรีโพสต์ต่าง ๆ ที่ผมเคยทําในอดีตนั้นไม่เหมาะสม ผมเสียใจจริง ๆ ครับ สําหรับผมตอนนั้นมันคือการกดรีโพสต์จากการไม่คิดอะไรเลยจริง ๆ ไม่ได้สนใจถึงความหมายของโพสต์ ซึ่งตรงนี้ผมผิดจริง ๆ ครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนรู้จากใจจริงว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความเชื่อหรือความคิด เห็นทีแท้จริงของผม

ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าทุก อย่างที่ผมทําในโซเชียล มันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผมรักและชีวิตผม ผมได้รับผลกระ ทบนั้นแล้ว ผมจะระมัดระวังให้มากขึ้น

ผมไม่ได้เขียนข้อความนี้เพื่อขอโอกาสครั้งที่สองหรือหวังให้ทุกคนให้อภัยผมทันที

ผมแค่อยากพูดจากใจจริงและอยากอธิบายให้คนที่ยังติดตามผม รวมถึงคนที่รู้สึกเสียใจหรือโกรธจากเรื่องนี้ได้เข้าใจมุมูมองของผมมากขึ้นครับ

ผมขอโทษทุกคนูที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จากใจจริง และขอบคุณทุกคนที่รับฟังมุมมองของผมครับ

จัสติน”

GMMTV ยุติสัญญา จัสติน มอยร์ เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง-1
ภาพจาก Facebook : GMMTV
จัสติน แองกัส มอยร์-1
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-2
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-5
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-3
ภาพจาก Instagram : justinmmoir

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา วอลเลย์บอล

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

3 นาที ที่แล้ว
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน บันเทิง

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

28 นาที ที่แล้ว
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

52 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม ดราม่าหนักเอาอยู่ ข่าว

ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม อำลาเวิร์คพอยต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ สูง 12 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด ข่าวต่างประเทศ

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี &#039;คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ&#039; ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ ข่าว

แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม บันเทิง

จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ ให้กองทัพกัมพูชา 103 ล้าน ช่วยเหลือด้านความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง ข่าว

แม่คาใจ ลูก ป.4 บอกครูไม่สบายก่อนหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 10 นาที สมองเสียหายรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “หรั่ง ธุระพล” สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี ข่าวการเมือง

อาลัย หรั่ง ธุระพล สส.อุดรธานี เขต 3 เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ไม่โอเคญาตินาวินต้าร์ทวงค่าไอติม 40 บาท ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปรี๊ดแตก! นาวินตาร์ ถูกญาติทวงเงิน 40 บาท ลั่น รับไม่ได้ ไม่เคยเจอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขาใหญ่ฯ แจงปม จนท. ปาประทัดใส่พลายสาริกา ยันเป็นแค่มุมกล้อง ความจริงไกลกว่านี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน คดีไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI บันเทิง

ธามไท อวดภาพคู่ ลิซ่า งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ของจริง ไม่อิง AI

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หอประชุมกองทัพบก 3.4 พันล้าน สร้างยุค คสช. ยอมรับไม่ค่อยใช้ เพราะใหญ่เกินไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนติวิทย์” เผยเรียนจบจุฬาฯ ตั้งแต่สองปีที่แล้ว ตอนนี้ต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป เชฟโรงแรมดังในภูเก็ตทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว ข่าว

เผยคลิป เชฟโรงแรมดังภูเก็ต ทำร้าย นศ.ฝึกงาน ตบหน้า-บังคับกินข้าวดิบ ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อลิชา สุขขี ข่าว

ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ คลิปรายได้ 5 แสน แจงเรื่องเรียน-ธุรกิจ เอาผิดคนปล่อยข่าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 14:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button