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ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ คลิปรายได้ 5 แสน แจงเรื่องเรียน-ธุรกิจ เอาผิดคนปล่อยข่าว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:38 น.
ประวัติ คุณหนูแอลลี่ อลิชา สุขขี
ภาพจาก TikTok : alyshassk

เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ นักธุรกิจสาวและอินฟลูฯ ไวรัลคลิปผู้ชายรายได้ 5 แสน แจงความจริงเรื่องวุฒิการศึกษา คอนโด และธุรกิจส่วนตัว เตรียมฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จ

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กรณี คุณหนูแอลลี่ อลิชา ครูติวเตอร์และนักธุรกิจสาว เจ้าของช่อง TikTok ชื่อ alyshass โพสต์คลิปวิดีโอระบุสเปกผู้ชายไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน ให้เหตุผลว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ารายได้ของเธอหลายเท่า การมีรายได้น้อยกว่าหมายถึงความสามารถอยู่กันคนละระดับ เมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิจารณ์อย่างหนัก บางส่วนลามไปถึงการวิจารณ์รูปลักษณ์จนเรื่องราวบานปลาย

ประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร?

ล่าสุด เจ้าตัวออกมาชี้แจงโต้กลับข้อกล่าวหาและข่าวลือต่าง ๆ ทุกประเด็น เริ่มตั้งแต่เรื่องชื่อที่ใช้ทุกวันนี้ไม่ใช่ชื่อตั้งแต่เกิด ซึ่งชื่อเดิมคือคือ โชติมณี เธอเปลี่ยนมาใช้ชื่อ แอลลี่ ตั้งแต่ปี 2562 ประมาณ 7-8 ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เพราะคนอ่านชื่อเดิมผิดบ่อย ประกอบกับตัวอักษรเยอะ และแฟนชาวต่างชาติออกเสียงยาก การเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องปกติในครอบครัว พ่อของเธอเคยเปลี่ยนชื่อจริงมาแล้ว 4 ครั้ง

ประเด็นเรื่องเรียน เธอไม่เคยเรียนอินเตอร์ เพราะตอนประถมเรียนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ที่โรงเรียนแย้มสอาด มัธยมเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต และสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์จริง แต่ตัดสินใจลาออกตอนปี 5 เธอทำคลิปบอกเรื่องนี้อย่างเปิดเผยมาตลอด เธอไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นหมอ เมื่อเรียนไม่จบหลักสูตรวุฒิที่ได้รับคือปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ไม่ใช่วุฒิทันตแพทย์ ใบปริญญาระบุชัดเจนว่าจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์

ต่อมาคือ ประเด็นเช่าคอนโดเดือนละ 15,000 บาท เธอเคยเช่าคอนโดราคานี้จริงตอนลาออกจากมหาวิทยาลัยและย้ายเข้ากรุงเทพฯ ใหม่ ๆ ปัจจุบันเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นมาเป็นปีแล้ว ช่วงปีที่ผ่านมาเธอย้ายคอนโดถึง 4 รอบเพื่อหาพื้นที่กว้างถ่ายงาน ตอนนี้เธอเช่าห้องย่านทองหล่อและห้องใกล้สถานที่สอนพิเศษ ตอนนี้ตนมีแผนจะย้ายอีกเพราะขี้เบื่อ

คุณหนูแอลลี่
ภาพจาก TikTok : alyshassk

ส่วนเรื่องงาน เธอไม่เคยพูดว่าเปิดบริษัทที่ปรึกษาการเงินมูลค่า 10 ล้านบาท เธอเคยทำงานเป็นพนักงานที่ปรึกษาการเงิน 6 เดือนแล้วลาออก ส่วนบริษัทที่ชาวเน็ตขุดเจอเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของญาติฝั่งพ่อ ญาติใส่ชื่อเธอเป็นกรรมการช่วงหนึ่งเพื่อใช้เซ็นสัญญานำเสื้อผ้าเข้าห้าง ปัจจุบันเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหลายปีแล้ว บริษัทนั้นมีคดีฟ้องร้องเรื่องปลอมเอกสารขายหุ้นโดยที่เธอไม่รู้เรื่อง

ประเด็นร้านเสื้อ 14 สาขา เธอเอาเสื้อผ้าไปขายฝากตามร้านมัลติแบรนด์บนห้างสรรพสินค้า ร้านค้าจะหักเปอร์เซ็นต์และจ่ายเงินตามรอบปกติ ไม่ได้เปิดสาขาเองแล้วขาดทุน ตอนทำธุรกิจเสื้อผ้ามีเพียงน้องสาวมาช่วยงาน เธอจ้างคนแพ็กของแค่ 1 คน จ่ายค่าจ้างเป็นรายชิ้น ตัวละ 15-20 บาท ไม่มีพนักงานประจำ จึงไม่มีการเบี้ยวค่าคอมมิชชัน

ตอนท้าย คุณหนูแอลลี่เตือนผู้ที่นำข้อมูลเท็จมาแต่งเรื่องจนทำให้เธอเสื่อมเสียและกระทบต่องาน เธอยอมรับได้หากมีคนไม่ชอบ แต่ไม่ยอมรับการสร้างเรื่องเท็จ ตอนนี้กำลังรายงานเรื่องทั้งหมดไปยังต้นสังกัดแอปพลิเคชันแล้ว เธอฝากเตือนถึงกลุ่มคนที่ใช้บัญชีอวตารมาด่าทอว่าสามารถสืบค้น IP Address ได้ทั้งหมดและเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอน

คุณหนูแอลลี่-4
ภาพจาก TikTok : alyshassk
คุณหนูแอลลี่-3
ภาพจาก TikTok : alyshassk

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 11:38 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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