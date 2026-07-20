“สีหศักดิ์” แสดงข้อกังวลกับจีนส่งรถถังให้ “เขมร” เผยตอนนี้ ไทย-กัมพูชา เจรจาไม่ได้
สีหศักดิ์ แสดงข้อกังวลกับจีนส่งรถถังให้ เขมร เผยตอนนี้ ไทย กับ เขมร ไม่สามารถเดินหน้าเจรจาได้ หลังเข้าสู่กลไก UNCLOS
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ว่า ไทยได้หารือกับฝ่ายจีนในประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงหลายประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา กัมพูชา และจีน เพื่อแก้ไขอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การปราบปรามการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
สำหรับสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ฝ่ายจีนได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ แต่ไทยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาควรเริ่มต้นจากการเจรจาแบบทวิภาคี เพราะเป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การพูดคุยยังไม่สามารถเดินหน้าได้ เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเลือกนำประเด็นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) แทนการเจรจาโดยตรง เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้โอกาสในการพูดคุยลดลงใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ตอบว่า “ขณะนี้ก็ปิดประตูนะครับ ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะคุยกันเกี่ยวกับเขตแดนทางบก มันก็คงลำบากเหมือนกัน”
ไทยยังได้แจ้งข้อกังวลต่อรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังให้กัมพูชา โดยระบุว่า ในช่วงที่สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีความละเอียดอ่อนและเปราะบาง การส่งมอบยุทโธปกรณ์อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียด พร้อมขอให้จีนคำนึงถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคและความรู้สึกของทุกฝ่าย
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