เผยความคืบหน้า “คดีไฟไหม้โดทงโบริ” ตร.ส่งสำนวนชายวัย 35 ปมก้นบุหรี่คร่าชีวิตนักดับเพลิง 2 นาย
ตำรวจโอซาก้าแจ้งข้อหาประมาทเลินเล่อร้ายแรงหลังพบภาพวงจรปิดชี้ว่าชายคนดังกล่าวทิ้งก้นบุหรี่ก่อนไฟไหม้ 15 นาที ก่อนเพลิงลามเข้าตึกจนเกิดแบ็กดราฟต์
เผยความคืบหน้าล่าสุด คดีไฟไหม้โดทงโบริ ตำรวจจังหวัดโอซาก้าส่งสำนวนชายวัย 35 ปี ซึ่งเคยทำงานในร้านอาหารภายในอาคาร ให้พนักงานอัยการเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ในข้อหาทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หลังพบหลักฐานว่าเขาอาจทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังติดไฟลงในร่องข้างอาคาร ก่อนเพลิงลุกไหม้และลามไปยังอาคารสองหลังบริเวณคลองโดทงโบริ เมืองโอซาก้า ตำรวจแนบความเห็นขอให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่เปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา
ภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้ตำรวจเชื่อว่าชายคนดังกล่าวทิ้งก้นบุหรี่จากทางเดินริมคลองลงในร่องข้างอาคารหลังเวลา 09.30 น. เล็กน้อย ก่อนมีผู้พบเพลิงไหม้ประมาณ 15 นาทีต่อมา เจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่าเขาเคยทิ้งก้นบุหรี่บริเวณเดิมเป็นประจำ บริเวณร่องดังกล่าวมีขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และขยะติดไฟง่ายกระจัดกระจายอยู่ ตำรวจสันนิษฐานว่าไฟเริ่มจากขยะ ก่อนลามผ่านชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบภายนอกอาคาร แล้วไต่ขึ้นชั้นบนจนลุกเข้าสู่อาคารที่อยู่ติดกัน
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 09.45 น. ที่อาคารอเนกประสงค์เลขที่ 7 แขวงโซเอมงโจ เขตชูโอ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเวลา 09.49 น. อาคารต้นเหตุประกอบด้วยอาคารอีนากะไคคังและอาคารอีนากะโซบะ สูง 7 ชั้น เชื่อมถึงกันบริเวณชั้น 4 ไฟเริ่มจากพื้นที่ระดับพื้นดินฝั่งอาคารตะวันตก ก่อนลามขึ้นตามผนังและป้ายภายนอก เข้าสู่อาคารฝั่งตะวันออกบริเวณชั้น 5 แล้วลามผ่านบันไดภายในขึ้นไปยังชั้น 6 ไฟเผาพื้นที่ภายในประมาณ 105 ตารางเมตร ผนังภายนอกประมาณ 198 ตารางเมตร เหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บ 4 นาย และประชาชนบาดเจ็บอีก 1 คน
ผู้เสียชีวิตคือ โมริ ทาคาชิ อายุ 55 ปี ผู้บังคับหมู่จากสถานีดับเพลิงนานิวะ และ นางาโทโมะ มิสึนาริ อายุ 22 ปี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีเดียวกัน ทั้งสองเข้าไปปฏิบัติภารกิจภายในอาคารฝั่งตะวันออก ก่อนเกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงลักษณะแบ็กดราฟต์บริเวณชั้น 6 ทำให้เส้นทางถอนตัวถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่ชุดอื่นพบทั้งคู่และนำออกจากอาคาร แต่โรงพยาบาลยืนยันการเสียชีวิตเวลา 12.45 น. และ 12.51 น. ตามลำดับ แบ็กดราฟต์เกิดขึ้นเมื่อไฟภายในห้องขาดออกซิเจนแต่ยังมีแก๊สติดไฟสะสมอยู่ เมื่อมีช่องเปิดทำให้อากาศใหม่ไหลเข้า แก๊สจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงคล้ายการระเบิด
ตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าชายวัย 35 ปีอาจคาดการณ์ได้ว่าการทิ้งก้นบุหรี่ลงในบริเวณที่มีขยะเสี่ยงก่อเพลิงไหม้ แต่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดแบ็กดราฟต์ภายในอาคารจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต ตำรวจจึงดำเนินคดีเฉพาะข้อหาทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต พร้อมระบุว่าไม่พบความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมดับเพลิงที่เข้าข่ายดำเนินคดีอาญา ทั้งนี้การส่งสำนวนยังไม่ใช่คำพิพากษา ชายคนดังกล่าวยังเป็นผู้ต้องสงสัยจนกว่าอัยการจะตัดสินใจสั่งฟ้องและศาลมีคำพิพากษา
คณะกรรมการสอบสวนของสำนักงานดับเพลิงโอซาก้าเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 สรุปว่าการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว แต่มีหลายเหตุเกิดพร้อมกัน ทั้งโครงสร้างอาคารสองหลังที่เชื่อมถึงกันมีผังซับซ้อน เพลิงลามขึ้นทางผนังและป้ายภายนอกเร็วกว่าที่คาด เจ้าหน้าที่ภายในอาคารไม่ทราบภาพรวมการลุกลาม เส้นทางถอนตัวถูกตัดขาด และการสื่อสารระหว่างทีมล่าช้าสับสน รายงานยังพบข้อบกพร่องตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยหลายรายการ การตรวจประเมินอาคารที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ดำเนินการ และป้ายโฆษณาภายนอกเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ช่วยให้ไฟลามขึ้นชั้นบน จากการตรวจป้ายในละแวกโดทงโบริ 90 จุด เมืองโอซาก้าพบติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตถึง 41 จุด
ครอบครัวของนางาโทโมะระบุภายหลังทราบผลสอบสวนว่า เมื่อรู้ว่าต้นเพลิงอาจมาจากการกระทำของมนุษย์ ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อาจป้องกันได้ ด้านอดีตครูของนางาโทโมะเล่าว่าเขาฝันอยากเป็นนักดับเพลิงมาตั้งแต่มัธยม เป็นคนสร้างบรรยากาศให้ทีม และมักลงมือช่วยเพื่อนก่อนเสมอ พร้อมขอให้คนในพื้นที่จดจำเหตุการณ์นี้ไว้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีก
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ ส่วนเมืองโอซาก้าเริ่มดำเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งผิดกฎหมายในย่านโดทงโบริเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
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