ข่าวต่างประเทศ

เผยความคืบหน้า “คดีไฟไหม้โดทงโบริ” ตร.ส่งสำนวนชายวัย 35 ปมก้นบุหรี่คร่าชีวิตนักดับเพลิง 2 นาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 21:01 น.
เผยความคืบหน้า "คดีไฟไหม้โดทงโบริ" ตร.ส่งสำนวนชายวัย 35 ปมก้นบุหรี่คร่าชีวิตนักดับเพลิง 2 นาย
ขอบคุณภาพจาก : www.ktv.jp

ตำรวจโอซาก้าแจ้งข้อหาประมาทเลินเล่อร้ายแรงหลังพบภาพวงจรปิดชี้ว่าชายคนดังกล่าวทิ้งก้นบุหรี่ก่อนไฟไหม้ 15 นาที ก่อนเพลิงลามเข้าตึกจนเกิดแบ็กดราฟต์

เผยความคืบหน้าล่าสุด คดีไฟไหม้โดทงโบริ ตำรวจจังหวัดโอซาก้าส่งสำนวนชายวัย 35 ปี ซึ่งเคยทำงานในร้านอาหารภายในอาคาร ให้พนักงานอัยการเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ในข้อหาทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หลังพบหลักฐานว่าเขาอาจทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังติดไฟลงในร่องข้างอาคาร ก่อนเพลิงลุกไหม้และลามไปยังอาคารสองหลังบริเวณคลองโดทงโบริ เมืองโอซาก้า ตำรวจแนบความเห็นขอให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่เปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา

ภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้ตำรวจเชื่อว่าชายคนดังกล่าวทิ้งก้นบุหรี่จากทางเดินริมคลองลงในร่องข้างอาคารหลังเวลา 09.30 น. เล็กน้อย ก่อนมีผู้พบเพลิงไหม้ประมาณ 15 นาทีต่อมา เจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่าเขาเคยทิ้งก้นบุหรี่บริเวณเดิมเป็นประจำ บริเวณร่องดังกล่าวมีขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และขยะติดไฟง่ายกระจัดกระจายอยู่ ตำรวจสันนิษฐานว่าไฟเริ่มจากขยะ ก่อนลามผ่านชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบภายนอกอาคาร แล้วไต่ขึ้นชั้นบนจนลุกเข้าสู่อาคารที่อยู่ติดกัน

เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 09.45 น. ที่อาคารอเนกประสงค์เลขที่ 7 แขวงโซเอมงโจ เขตชูโอ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเวลา 09.49 น. อาคารต้นเหตุประกอบด้วยอาคารอีนากะไคคังและอาคารอีนากะโซบะ สูง 7 ชั้น เชื่อมถึงกันบริเวณชั้น 4 ไฟเริ่มจากพื้นที่ระดับพื้นดินฝั่งอาคารตะวันตก ก่อนลามขึ้นตามผนังและป้ายภายนอก เข้าสู่อาคารฝั่งตะวันออกบริเวณชั้น 5 แล้วลามผ่านบันไดภายในขึ้นไปยังชั้น 6 ไฟเผาพื้นที่ภายในประมาณ 105 ตารางเมตร ผนังภายนอกประมาณ 198 ตารางเมตร เหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บ 4 นาย และประชาชนบาดเจ็บอีก 1 คน

ตำรวจโอซาก้าแจ้งข้อหาประมาทเลินเล่อร้ายแรงหลังพบภาพวงจรปิดชี้ว่าชายคนดังกล่าวทิ้งก้นบุหรี่ก่อนไฟไหม้
ขอบคุณภาพจาก : www.ktv.jp

ผู้เสียชีวิตคือ โมริ ทาคาชิ อายุ 55 ปี ผู้บังคับหมู่จากสถานีดับเพลิงนานิวะ และ นางาโทโมะ มิสึนาริ อายุ 22 ปี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีเดียวกัน ทั้งสองเข้าไปปฏิบัติภารกิจภายในอาคารฝั่งตะวันออก ก่อนเกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงลักษณะแบ็กดราฟต์บริเวณชั้น 6 ทำให้เส้นทางถอนตัวถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่ชุดอื่นพบทั้งคู่และนำออกจากอาคาร แต่โรงพยาบาลยืนยันการเสียชีวิตเวลา 12.45 น. และ 12.51 น. ตามลำดับ แบ็กดราฟต์เกิดขึ้นเมื่อไฟภายในห้องขาดออกซิเจนแต่ยังมีแก๊สติดไฟสะสมอยู่ เมื่อมีช่องเปิดทำให้อากาศใหม่ไหลเข้า แก๊สจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงคล้ายการระเบิด

ตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าชายวัย 35 ปีอาจคาดการณ์ได้ว่าการทิ้งก้นบุหรี่ลงในบริเวณที่มีขยะเสี่ยงก่อเพลิงไหม้ แต่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดแบ็กดราฟต์ภายในอาคารจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต ตำรวจจึงดำเนินคดีเฉพาะข้อหาทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต พร้อมระบุว่าไม่พบความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมดับเพลิงที่เข้าข่ายดำเนินคดีอาญา ทั้งนี้การส่งสำนวนยังไม่ใช่คำพิพากษา ชายคนดังกล่าวยังเป็นผู้ต้องสงสัยจนกว่าอัยการจะตัดสินใจสั่งฟ้องและศาลมีคำพิพากษา

คณะกรรมการสอบสวนของสำนักงานดับเพลิงโอซาก้าเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 สรุปว่าการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว แต่มีหลายเหตุเกิดพร้อมกัน ทั้งโครงสร้างอาคารสองหลังที่เชื่อมถึงกันมีผังซับซ้อน เพลิงลามขึ้นทางผนังและป้ายภายนอกเร็วกว่าที่คาด เจ้าหน้าที่ภายในอาคารไม่ทราบภาพรวมการลุกลาม เส้นทางถอนตัวถูกตัดขาด และการสื่อสารระหว่างทีมล่าช้าสับสน รายงานยังพบข้อบกพร่องตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยหลายรายการ การตรวจประเมินอาคารที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ดำเนินการ และป้ายโฆษณาภายนอกเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ช่วยให้ไฟลามขึ้นชั้นบน จากการตรวจป้ายในละแวกโดทงโบริ 90 จุด เมืองโอซาก้าพบติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตถึง 41 จุด

ครอบครัวของนางาโทโมะระบุภายหลังทราบผลสอบสวนว่า เมื่อรู้ว่าต้นเพลิงอาจมาจากการกระทำของมนุษย์ ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อาจป้องกันได้ ด้านอดีตครูของนางาโทโมะเล่าว่าเขาฝันอยากเป็นนักดับเพลิงมาตั้งแต่มัธยม เป็นคนสร้างบรรยากาศให้ทีม และมักลงมือช่วยเพื่อนก่อนเสมอ พร้อมขอให้คนในพื้นที่จดจำเหตุการณ์นี้ไว้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีก

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ ส่วนเมืองโอซาก้าเริ่มดำเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งผิดกฎหมายในย่านโดทงโบริเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เผยความคืบหน้า &quot;คดีไฟไหม้โดทงโบริ&quot; ตร.ส่งสำนวนชายวัย 35 ปมก้นบุหรี่คร่าชีวิตนักดับเพลิง 2 นาย ข่าวต่างประเทศ

เผยความคืบหน้า “คดีไฟไหม้โดทงโบริ” ตร.ส่งสำนวนชายวัย 35 ปมก้นบุหรี่คร่าชีวิตนักดับเพลิง 2 นาย

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก สาวจีนกินข้าวอยู่ดีๆ ลูกค้าชายสั่งพนง.เรียกตัวเข้าห้องวีไอพี โซเชียลเดือดจนร้านโดนสั่งปิด

55 นาที ที่แล้ว
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลผู้ถูกบรรจุที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น ครบ 76 จังหวัด ข่าว

เปิดข้อมูล จังหวัดที่มีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาส่อทุจริต สอบท้องถิ่นมากที่สุด รวม 3,967 คนทั่วประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว ทรัมป์ พูดอะไรกับนักเตะ ตอนมอบเหรียญ ฟุตบอลโลก 2026 อาร์เจนห้าว เมินจับมือ ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้ว ทรัมป์ พูดอะไรกับนักเตะ ตอนมอบเหรียญ อาร์เจนห้าว เมินจับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

รยูจิน ITZY ขอโทษ คลิปจัดทรงเป้ากางเกง กลางคอนเสิร์ต ไวรัลว่อนเน็ต ดูไม่เหมาะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 20 ก.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาวพัฒนา 20/7/69 ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติหวยออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
28 กรกฎาคม 2569 เอกชนหยุดไหม เศรษฐกิจ

รู้แล้ว 28 กรกฎาคม 69 เอกชนหยุดไหม? แจกทริกหยุดยาว 4 วันรวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู บันเทิง

28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กด่วน! พื้นที่ไฟดับ 21 ก.ค. 2569 กรุงเทพฯ สมุทรปราการ รวม 9 จุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั้ม สมประสงค์ เล่าอาการป่วยสโตรก ข่าวดารา

ส่งกำลังใจ! ตั้ม สมประสงค์ ป่วยสโตรกกะทันหัน เผยอาการน่ากลัว ศีรษะชาหามส่งรพ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Summer Ann นศ.ปริญญาเอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม ข่าว

เปิดวาร์ป Summer Ann นศ. ป.เอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา วอลเลย์บอล

6 นักวอลเลย์บอลหญิงไทย ลุยลีกอเมริกา สถิติไม่ธรรมดา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน บันเทิง

เอวสับทุกองศา ซูมชุดเจ้าสาว ญาญ่า งานปักละเอียดยิบจากโอต์กูตูร์เลบานอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกงเสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! เซี่ยเสียน นักแสดงฮ่องกง จากไปสงบ 89 ปี หลังเจอมรสุมสุขภาพย่ำแย่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.เบียร์ เดือด! ย้อนถาม “เคยกราบตี-กูไหม?” หลังเจอชาวเน็ตบอกว่าหมดศรัทธา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังจ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม ดราม่าหนักเอาอยู่ ข่าว

ประวัติ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวสาวชื่อเพราะ สายลุยทวงความยุติธรรม อำลาเวิร์คพอยต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียเจ็บหนัก อุปกรณ์ชำรุด ร่วงจากซิปไลน์ สูง 12 เมตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! นักวิ่งเทรลเสียชีวิตในงานวิ่ง ถามผู้จัด ทำไมน้องต้องรอกู้ภัย 42 นาทีจนหมดลมหายใจ?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด ข่าวต่างประเทศ

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ UFC บาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้า-หมอนรองเข่าฉีกขาด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี &#039;คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ&#039; ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ ข่าว

แม่สามีครูทราย รับไม่ได้คำพูดหมอ หลังรู้ลูกเสีย รับลากพวงหรีดรพ.ไปหน้าห้องน้ำ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัสติน มอยร์ ขอโทษสังคม รับผิดปมรีโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม บันเทิง

จัสติน มอยร์ เปิดใจ ทุกข์ที่สุด หลัง GMMTV ยุติสัญญา ทำไม่ได้คิด ไม่ขอโอกาสที่สอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบายเพิ่มเติมกรณี “พลายสาริกา” อยู่ในช่วงตกมัน ช่วงนี้ก้าวร้าว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 21:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลผู้ถูกบรรจุที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น ครบ 76 จังหวัด

เปิดข้อมูล จังหวัดที่มีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาส่อทุจริต สอบท้องถิ่นมากที่สุด รวม 3,967 คนทั่วประเทศ

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569

รยูจิน ITZY ขอโทษ คลิปจัดทรงเป้ากางเกง กลางคอนเสิร์ต ไวรัลว่อนเน็ต ดูไม่เหมาะสม

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
หวยลาว 20 ก.ค. 2569

ตรวจหวยลาวพัฒนา 20/7/69 ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
28 กรกฎาคม 2569 เอกชนหยุดไหม

รู้แล้ว 28 กรกฎาคม 69 เอกชนหยุดไหม? แจกทริกหยุดยาว 4 วันรวด

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button