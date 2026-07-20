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สะเทือนใจ ยายตาบอดสนิท อยู่บ้านคนเดียว เหตุป่วยเบาหวาน แต่ไม่กล้าไปรพ. เพราะเคยถูกหมอดุ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:27 น.

หมอทศพร เผยเรื่องสะเทือนใจ ยายตาบอดสนิทสองข้าง ล็อกกุญแจอยู่บ้านคนเดียว ต้นเหตุจากเบาหวานแต่ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะเคยถูกหมอดุ

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต สส.แพร่ โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องราวจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหญิงชรารายหนึ่งซึ่งตาบอดสนิททั้งสองข้างและต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ใช้ชื่อโพสต์ว่า “ถูกหมอดุ ยอมตาบอดอยู่บ้าน”

นพ.ทศพรเล่าว่า ครั้งแรกที่ไปถึงบ้าน ประตูหน้าบ้านและประตูบ้านถูกคล้องกุญแจไว้ทั้งหมด ตะโกนเรียกอยู่นานก็มีเพียงเสียงหมาเห่าตอบกลับมา จึงต้องขับรถกลับ กระทั่งมาอีกครั้งจึงพบหญิงชรานั่งนิ่งอยู่บนระเบียง โดยมีน้องสาวของคุณยายเดินมาเปิดประตูให้ พร้อมอธิบายว่าพี่สาวตาบอดและอยู่บ้านคนเดียว ตนเองจะเอาข้าวมาให้วันละสองเวลาคือเช้ากับเย็น ระหว่างนั้นต้องกลับไปทำงานที่บ้านตัวเอง จึงจำเป็นต้องล็อกกุญแจบ้านไว้

เมื่อตรวจตาด้วยการใช้ไฟฉายส่องทีละข้าง คุณยายตอบว่ามืดทั้งสองครั้ง ยืนยันว่าตาบอดสนิททั้งสองข้าง

คุณยายเล่าประวัติว่า เคยทำงานเป็นแม่บ้านในเมือง เมื่อสามีเสียชีวิตจึงกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลแม่ซึ่งป่วยติดเตียง จนแม่เสียชีวิตไปเมื่อราวหกถึงเจ็ดปีก่อน หลังจากนั้นจึงอยู่คนเดียวมาตลอด โดยมีบ้านน้องสาวอยู่ใกล้กัน

สาเหตุที่ตาบอดมาจากโรคเบาหวานและต้อกระจก ซึ่งส่งผลต่อดวงตาทั้งสองข้าง แต่จุดที่ นพ.ทศพรหยิบมาเป็นชื่อโพสต์คือคำบอกเล่าของคุณยายที่ว่า เคยไปโรงพยาบาลแล้วเจอหมอดุมาก พูดไม่ดี จึงไม่กลับไปรักษาอีกเลย เมื่อปล่อยไว้ เบาหวานจึงทำลายจอประสาทตาจนบอดสนิทในที่สุด ปัจจุบันคุณยายมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และเบี้ยความพิการอีก 800 บาท รวมเดือนละ 1,500 บาท

นพ.ทศพรยังขอให้คุณยายพาเดินดูภายในบ้าน เพื่อดูว่าใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร เมื่อถามหาตู้เย็น คุณยายเดินเอียงตัว ยื่นมือคลำไปตามฝาผนัง เดินผิดทางแล้วย้อนกลับ กว่าจะคลำไปถึงตู้เย็นได้

ก่อนกลับ คุณยายจับมือและกอด นพ.ทศพรไว้แน่น พร้อมพูดทั้งน้ำตาว่า “อย่าหลอกยายนะ” ซึ่ง นพ.ทศพรระบุว่าตนเองต้องรีบเดินออกมาก่อนจะร้องไห้ตาม โดยได้มอบความช่วยเหลือให้คุณยาย และทิ้งท้ายว่า หากสร้างบ้านพักผู้สูงอายุได้สำเร็จ คุณยายจะเป็นคนแรกที่จะชวนมาอยู่ด้วย

ที่มา: เฟซบุ๊ก นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์

สะเทือนใจ ยายตาบอดสนิท อยู่บ้านคนเดียว เหตุป่วยเบาหวาน แต่ไม่กล้าไปรพ. เพราะเคยถูกหมอดุ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:27 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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