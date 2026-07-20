นายกนิวยอร์ก ขู่ “เนทันยาฮู” กำลังหารือแนวทางจับกุม หากเดินทางร่วมประชุม UN
โซห์ราน มัมดานี นายกนิวยอร์กขู่ เนทันยาฮู กำลังหารือแนวทางจับกุม หากเดินทางร่วมประชุม UN หลังจากที่ เนทันยาฮู หมาย ICC ติดตัว
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่านายโซห์ราน มัมดานี นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ได้ออกมาเตือนว่าพวกเขาจะหาทางจับกุมนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกเทศมนตรีอิสราเอล หากเขาเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในช่วงเดือนกันยายนนี้
นายมัมดานีกล่าวว่า เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูควรถูกนำตัวขึ้นศาลที่กรุงเฮก เขาเป็นอาชญากรสงคราม และถูกศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ตั้งข้อหาแล้ว และคุณจะพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่มีความเห็นเช่นเดียวกัน เพียงเพราะสิ่งที่การกระทำของเขาได้ก่อให้เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ขณะนี้เรากำลังหารือเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราเห็นในระดับรัฐบาลกลางคือ บางครั้งมีความพยายามที่จะเขียนกฎหมายขึ้นเอง หรือดำเนินการนอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจจะทำ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ICC ออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู และผู้นำอิสราเอลคนอื่น ๆ เมื่อปี 2567 โดยกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมสงครามระหว่างและหลังเหตุโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566
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