อาถรรพ์แรง! ซ้อก้าด ตัดเสื้อเชียร์เมสซี่ สุดท้ายพ่ายสเปน ลั่น 4 ปีว่ากันใหม่

อาถรรพ์ทำงาน? ซ้อก้าด เปลี่ยนแผนตัดเสื้ออาร์เจนตินา เชียร์เมสซี่นัดชิงบอลโลก 2026 ก่อนพ่ายสเปน ด้านแฟนหนุ่ม ‘ซุงศตาวิน’ อัดคลิปแซวตัดทีมไหนแพ้หมด เจ้าตัวลั่น 4 ปีว่ากันใหม่
ทำเอาแฟนบอลขนลุกกับอาถรรพ์สุดแม่นของ ซ้อก้าด อินฟลูเอนเซอร์สาวชคนดัง โชว์ฝีมือออกแบบและตัดเย็บชุดฟุตบอลทีมชาติในสไตล์ของตัวเองเพื่อใส่เชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 สถิติที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเธอตัดชุดทีมไหน ทีมนั้นตกรอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บราซิล ญี่ปุ่น โปรตุเกส นอร์เวย์ และฝรั่งเศส ทุกทีมล้วนพ่ายแพ้ไปตามระเบียบ
การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและสเปนเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 อินฟลูเอนเซอร์สาวขอเปลี่ยนแผน หันมาตัดเย็บชุดอาร์เจนตินาเพื่อเชียร์ ลิโอเนล เมสซี่ พร้อมเขียนข้อความมั่นใจสุดขีดว่า “ตัดครั้งแรก กับครั้งสุดท้าย = แชมป์ รอบนี้ไม่มีแพ้แน่นอน 555” และ “อเจนตินาชนะเท่านั้น! 55555”
แต่ดูเหมือนผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามคาด อาร์เจนตินาแพ้สเปนไป 0-1 อาถรรพ์เสื้อทำมือทำงานเป็นครั้งที่ 6 ทันทีที่รู้ผล เจ้าตัวถึงกับโพสต์ภาพนั่งกองกับพื้น ทำท่าทางเลียนแบบเมสซี่นักเตะในดวงใจ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ตำนานจะอยู่ตลอดไป”
ด้าน ซุง ศตาวิน แฟนหนุ่ม ไม่พลาดเก็บช็อตเด็ดวินาทีรู้ผลแพ้ชนะมาฝากแฟนคลับ พร้อมพูดแซวติดตลกว่า “ไอ้xxx โคตรอาถรรพ์เลยก้าด ไอ้xxxตัดทีไร แพ้เขาฉิบxxxหมด” ขณะที่ซ้อก้าดนำคลิปมาแชร์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองพร้อมข้อความทิ้งท้ายว่า “อีก 4 ปีค่อยว่ากันใหม่ วัยรุ่น”
งานนี้อีก 4 ปีแฟนบอลต้องมาลุ้นกันแล้วว่า ‘อาถรรพ์ซ้อก้าด’ จะยังคงอยู่หรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร้านที่ 2 แถลงแล้ว! แจงปมต่อผม ‘ซ้อก้าด’ ยันลูกค้าทักหาเอง ไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย
- ซ้อก้าด เปิดใจสาเหตุหยุดผลิตเครื่องดื่ม Love Potion หาซื้อได้จนถึงตุลาฯ
- สรุปดราม่า! บิวตี้บล็อกเกอร์ แฉแบรนด์ L ส่งของให้รีวิว แต่ไม่มีงบ “ซ้อก้าด” โร่ขอโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: