ข่าวดาราบันเทิง

อาถรรพ์แรง! ซ้อก้าด ตัดเสื้อเชียร์เมสซี่ สุดท้ายพ่ายสเปน ลั่น 4 ปีว่ากันใหม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:34 น.
ซ้อก้าด ตัดชุดเชียร์อาร์เจนตินานัดชิงบอลโลก สุดท้ายพ่ายสเปน

อาถรรพ์ทำงาน? ซ้อก้าด เปลี่ยนแผนตัดเสื้ออาร์เจนตินา เชียร์เมสซี่นัดชิงบอลโลก 2026 ก่อนพ่ายสเปน ด้านแฟนหนุ่ม ‘ซุงศตาวิน’ อัดคลิปแซวตัดทีมไหนแพ้หมด เจ้าตัวลั่น 4 ปีว่ากันใหม่

ทำเอาแฟนบอลขนลุกกับอาถรรพ์สุดแม่นของ ซ้อก้าด อินฟลูเอนเซอร์สาวชคนดัง โชว์ฝีมือออกแบบและตัดเย็บชุดฟุตบอลทีมชาติในสไตล์ของตัวเองเพื่อใส่เชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 สถิติที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเธอตัดชุดทีมไหน ทีมนั้นตกรอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บราซิล ญี่ปุ่น โปรตุเกส นอร์เวย์ และฝรั่งเศส ทุกทีมล้วนพ่ายแพ้ไปตามระเบียบ

การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและสเปนเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 อินฟลูเอนเซอร์สาวขอเปลี่ยนแผน หันมาตัดเย็บชุดอาร์เจนตินาเพื่อเชียร์ ลิโอเนล เมสซี่ พร้อมเขียนข้อความมั่นใจสุดขีดว่า “ตัดครั้งแรก กับครั้งสุดท้าย = แชมป์ รอบนี้ไม่มีแพ้แน่นอน 555” และ “อเจนตินาชนะเท่านั้น! 55555”

ซ้อก้าดตัดเสื้อ
ภาพจาก Facebook : ซ้อก้าด

แต่ดูเหมือนผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามคาด อาร์เจนตินาแพ้สเปนไป 0-1 อาถรรพ์เสื้อทำมือทำงานเป็นครั้งที่ 6 ทันทีที่รู้ผล เจ้าตัวถึงกับโพสต์ภาพนั่งกองกับพื้น ทำท่าทางเลียนแบบเมสซี่นักเตะในดวงใจ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ตำนานจะอยู่ตลอดไป”

ซ้อก้าดตัดเสื้อบอลโลกแพ้
ภาพจาก Facebook : ซ้อก้าด

ด้าน ซุง ศตาวิน แฟนหนุ่ม ไม่พลาดเก็บช็อตเด็ดวินาทีรู้ผลแพ้ชนะมาฝากแฟนคลับ พร้อมพูดแซวติดตลกว่า “ไอ้xxx โคตรอาถรรพ์เลยก้าด ไอ้xxxตัดทีไร แพ้เขาฉิบxxxหมด” ขณะที่ซ้อก้าดนำคลิปมาแชร์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองพร้อมข้อความทิ้งท้ายว่า “อีก 4 ปีค่อยว่ากันใหม่ วัยรุ่น”

งานนี้อีก 4 ปีแฟนบอลต้องมาลุ้นกันแล้วว่า ‘อาถรรพ์ซ้อก้าด’ จะยังคงอยู่หรือไม่

ซ้อก้าดตัดเสื้อบอลโลก
ภาพจาก Facebook : ซ้อก้าด
ซ้อก้าด-2
ภาพจาก Facebook : ซ้อก้าด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” แสดงข้อกังวลกับจีนส่งรถถังให้ “เขมร” เผยตอนนี้ ไทย-กัมพูชา เจรจาไม่ได้

32 วินาที ที่แล้ว
ซ้อก้าด ตัดชุดเชียร์อาร์เจนตินานัดชิงบอลโลก สุดท้ายพ่ายสเปน บันเทิง

อาถรรพ์แรง! ซ้อก้าด ตัดเสื้อเชียร์เมสซี่ สุดท้ายพ่ายสเปน ลั่น 4 ปีว่ากันใหม่

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สะเทือนใจ ยายตาบอดสนิท อยู่บ้านคนเดียว เหตุป่วยเบาหวาน แต่ไม่กล้าไปรพ. เพราะเคยถูกหมอดุ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกนิวยอร์ก ขู่ “เนทันยาฮู” กำลังหารือแนวทางจับกุม หากเดินทางร่วมประชุม UN

13 นาที ที่แล้ว
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวสาวลาออก ข่าว

ใจหาย! ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังลาออก หลังทุ่มเท 9 ปี เสียสละให้หลายชีวิตไปต่อ

34 นาที ที่แล้ว
ร้าน PARAMETER ของใคร? กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ยันไม่มีหุ้น เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 100% ข่าว

ร้าน PARAMETER ของใคร? กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ไม่มีหุ้น เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 100%

34 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ออนไลน์ วิธีทำ เศรษฐกิจ

วิธี ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ออนไลน์ ทำตามนี้

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา 20 ก.ค. ย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขมรเหลี่ยมจัด กุเรื่อง “พลกิต” ชกแพ้ที่ซิดนีย์ ผู้จัดการยัน โดนสวมรอย

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิจารณ์สนั่น! ปาประทัดใส่ พลายสาริกา ช้างป่าขวัญใจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จี้ชี้แจงด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 เศรษฐกิจ

ด่วน! ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม วันสุดท้าย เช็ก 3 ช่องทางอย่าทิ้งสิทธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อ่วม! 2 พี่น้องอินฟลู โดนรวบ ฟันข้อหาหนัก ข่มขืน-ค้ามนุษย์ 38 กระทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่ยอมลงจากโพเดียม ยืนฉลองกับ “สเปน” หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 ก.ค. 69 ลดลง 200 บาท ทองคำแท่งขายออก 63,850 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” จ่อปรับโซนนิ่ง หลังลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง เล็งปิดเพิ่มอีก 1 แห่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเมา เพิ่งกลับจากดูบอลโลก ซิ่ง BMW ชนรถตุ๊กตุ๊ก เสียชีวิต 3 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารอเมริกันตายเพิ่ม 1 เจ็บอีก 1 นาย หลังอิหร่านยิงถล่มตอนเหนือของอิรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เติ้น ทัศนพล” คว้าโพเดียมในการแข่งขัน F2 ที่เบลเยียม คนไทยคนแรกในรอบ 8 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โทน บางแค” เซียนพระคนดัง ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ซี่โครงหัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเจอเศษแก้วในเจลาโต้ร้านดัง ลิ้นบาดเลือดไหล ร้านคืนเงินขอโทษผ่านแชต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

[LIVE] สเปน พบ อาร์เจนตินา ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด รอบชิงชนะเลิศ MONO 29

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผาแล้ว ผู้ช่วยพยาบาลสาว เหยื่อโรงเบียร์มรณะ สามีโอดไร้คำขอโทษ ลั่นภรรยาต้องไม่ตายฟรี ข่าว

เผาแล้ว ผู้ช่วยพยาบาลสาว เหยื่อโรงเบียร์มรณะ สามีโอดไร้คำขอโทษ ลั่นภรรยาต้องไม่ตายฟรี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! รพ.ซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ ไล่หมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย มีผลทันที

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เว็บไซต์ “เฟซบุ๊ก” ล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ ชาวเน็ตแห่บ่นเต็มโซเชียล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ร้านส่งสินค้าพร้อมใบปลิว บังคับลูกค้ารีวิว 5 ดาว เจอฟ้องถ้าให้ดาวน้อย ข่าว

เพจดังแฉ ร้านส่งสินค้าพร้อมใบปลิว บังคับลูกค้ารีวิว 5 ดาว เจอฟ้องถ้าให้ดาวน้อย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:34 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สีหศักดิ์” แสดงข้อกังวลกับจีนส่งรถถังให้ “เขมร” เผยตอนนี้ ไทย-กัมพูชา เจรจาไม่ได้

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569

สะเทือนใจ ยายตาบอดสนิท อยู่บ้านคนเดียว เหตุป่วยเบาหวาน แต่ไม่กล้าไปรพ. เพราะเคยถูกหมอดุ

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569

นายกนิวยอร์ก ขู่ “เนทันยาฮู” กำลังหารือแนวทางจับกุม หากเดินทางร่วมประชุม UN

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวสาวลาออก

ใจหาย! ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังลาออก หลังทุ่มเท 9 ปี เสียสละให้หลายชีวิตไปต่อ

เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2569
Back to top button