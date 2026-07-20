เศรษฐกิจ

วิธี ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ออนไลน์ ทำตามนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:04 น.
เริ่มแล้ว ลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ออนไลน์ วิธีทำ

ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

รัฐบาลเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา เริ่มตั้งแต่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป โดยทั้งผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ด้วยการสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กำหนดให้ 1 บ้าน (ตามเลขที่บ้าน) ใช้ได้ 1 สิทธิ

เงื่อนไขการใช้สิทธิมีดังนี้ หากค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท รัฐช่วยจ่ายให้ทั้งหมด หากค่าน้ำเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินจาก 100 บาท แต่ถ้าค่าน้ำเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิต้องจ่ายค่าน้ำเองทั้งหมด ไม่ได้รับส่วนลด

ช่วงเวลาลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ผู้มีสิทธิรายเดิม คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี 2569 ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 กรกฎาคม 2569 เพื่อใช้สิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายน 2569

ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 25 กันยายน 2569 เพื่อใช้สิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม 2569 และจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายน 2569

ทั้งสองกลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ จึงต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official Account @PWAThailand หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศ โดยช่วงเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2569 สำนักงานสาขาจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 ถึง 18.30 น. รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ให้ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิรับการสนับสนุนค่าน้ำประปา และได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างครบถ้วน

ลงทะเบียนค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

กรณีผู้ใช้น้ำการประปานครหลวง (กปน.)

กปน. เปิดลงทะเบียนวันเดียวกันคือ 20 กรกฎาคม 2569 เงื่อนไขวงเงินเหมือน กปภ. ทุกอย่าง นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. ระบุว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จำกัด 1 ทะเบียนบ้านต่อ 1 สิทธิ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

กำหนดการเหมือนฝั่ง กปภ. คือรายเดิมลงทะเบียน 20 ถึง 25 กรกฎาคม 2569 รับสิทธิรอบใช้น้ำเดือนสิงหาคม ส่วนลดแสดงในบิลเดือนกันยายน ส่วนรายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนจึงจะลงทะเบียนได้ โดยลงทะเบียนได้ระหว่าง 20 กรกฎาคมถึง 25 กันยายน 2569 รับสิทธิรอบใช้น้ำเดือนตุลาคม ส่วนลดแสดงในบิลเดือนพฤศจิกายน 2569

หากลงทะเบียนไม่ทันเดือนแรก สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ สิทธิจะเริ่มในรอบบิลถัดไป และไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้

ช่องทางลงทะเบียนของ กปน. คือ เว็บไซต์ MWA e-Service ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE Official @MWAthailand หรือ MWA Call Center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมคำแนะนำว่าควรตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง แอปฯ เป๋าตัง หรือหน่วยรับลงทะเบียน ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนค่าน้ำ

ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

  • ลงทะเบียนออนไลน์: https://welfareregis.pea.co.th (เปิดตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป)
  • ลงทะเบียนออนไซต์: สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
  • สอบถามเพิ่มเติม: PEA Contact Center โทร. 1129

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

  • ลงทะเบียนออนไลน์: https://meaeservice.mea.or.th/welfare
    • ช่วงวันที่ 20 ก.ค. – 30 ก.ย. 69 เปิดลงทะเบียนเวลา 08.00–18.30 น. ทุกวัน
    • ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 69 เป็นต้นไป เปิดลงทะเบียนเวลา 08.30–16.30 น. เฉพาะวันทำการ
  • สอบถามเพิ่มเติม: MEA Call Center โทร. 1130 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

  • เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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