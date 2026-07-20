ข่าวการเมือง

รัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา 20 ก.ค. ย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 09:50 น.

รัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา 20 ก.ค. ย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิทั้งรายเดิมและรายใหม่

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิลดค่าน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมย้ำว่า ผู้มีสิทธิทั้งรายเดิมและรายใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยกำหนดให้ 1 บ้าน (เลขที่บ้าน) ใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ หากค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมด

สำหรับผู้มีสิทธิ รายเดิม ซึ่งเคยได้รับสิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี 2569 สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 20–25 กรกฎาคม 2569 เพื่อใช้สิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน 2569 โดยไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้

ส่วนผู้มีสิทธิ รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม–25 กันยายน 2569 เพื่อใช้สิทธิสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้ ไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้เช่นกัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th) แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official Account : @PWAThailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศ โดยในช่วงเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม–30 กันยายน 2569 จะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00–18.30 น. รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปา และได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างครบถ้วน” นางสาวลลิดา กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 09:50 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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