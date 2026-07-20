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ใจหาย! ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังลาออก หลังทุ่มเท 9 ปี เสียสละให้หลายชีวิตไปต่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:04 น.
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวสาวลาออก

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวส่งลาออกช่องดัง ยุติบทบาทหน้าจอ 9 ปี ด้านสามี ‘ชิน ธนภัทร’ เผยเบื้องหลังยอมเสียสละเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ

แฟนข่าวแห่ส่งกำลังใจให้ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ผู้ประกาศข่าวสาวช่องเวิร์คพอยท์ 23 พิธีกรรายการห้องข่าวบันเทิงและตีสนิทติดเปี๊ยะ หลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความปริศนาผ่านเฟซบุ๊กว่า “นี่คือสิ่งสุดท้ายแล้วที่พี่จะทำให้ได้ … รักพวกหนูนะ..” ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวออกจากการทำงานแล้วใช่หรือไม่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ชิน ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวหนุ่มและสามีปอเปี๊ยะ โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงเบื้องหลังการทำงาน เล่าว่าพบบัตรพนักงานของภรรยาวางทิ้งไว้ในรถถือเป็นเรื่องผิดปกติมาก เพราะบัตรใบนี้คล้องคอมาตลอด 9 ปี พาลงพื้นที่ทำข่าวทุกตารางนิ้วโดยไม่เคยบ่นเหนื่อย

อีกทั้งภรรยารักที่ทำงานแห่งนี้มาก ยอมเสียสละหลายเรื่องและรับจบปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ การตัดสินใจครั้งนี้คือการสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ วันนี้บัตรพนักงานหมดหน้าที่แล้ว เขาภูมิใจในความกล้าหาญและภาวะผู้นำในภารกิจสุดท้าย พร้อมบอกให้พักผ่อน ใช้ชีวิตตามใจปรารถนา และเตรียมสร้างเส้นทางใหม่ด้วยกัน

“เธอลืมบัตรไว้ในรถเหลือบไปเห็นพอดี นี่ไม่ใช่วิสัยของผู้หญิงคนนี้เลย เพราะบัตรใบนี้คล้องคอเธอมาตลอด 9 ปี ไม่เคยถอดออก พาขึ้นเขาลงห้วยไปกับเธอมาหมดทุกตารางนิ้ว ทำสุดแรง สู้เต็มที่ ไม่เคยมีอิดออก คงเพราะว่าเธออยู่มาตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก ๆ

มันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิต เธอรักมันมาก และรักที่แห่งนี้เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการถึง ยอมแลกและเสียหลายสิ่งโดยไม่จำเป็นก็แยะ ยอมเอาตัวเองรับจบมาหลายเรื่องโดยไม่เคยไปอธิบายให้ใครรู้ก็เยอะ เพียงเพราะคำว่า ‘ให้หมดใจ’ ล้วน ๆ

แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ นั่นแปลว่าถึงเวลาที่บัตร ๆ นี้หมดหน้าที่ลงแล้วได้วางภาระที่แบกไว้เต็มบ่า ทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าผ่านรอยร้าวของกรอบบัตร

ดีใจที่เห็นเธอได้พักนะ และภูมิใจที่ได้เห็นภาวะผู้นำในมิชขั่นสุดท้ายที่จะมีให้กับเด็ก ๆ ในทีม ได้พักซะบ้าง ลองไปใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปสักแปบก็ยังดี เหนื่อยมามากแล้ว จากนี้คงจะได้ทำอะไรตามใจปรารถนา ทำในสิ่งที่อยากจะเป็น และสร้างเส้นทางของเราในก้าวใหม่ วันนี้เป็นวันที่ผมภูมิใจกับความกล้าหาญของภรรยาผมที่สุด

16 ก.ค.2569”

สามี ปอเปี๊ยะ กาลเวลา โพสต์ถึงการทำงานเป็นผู้ประกาศข่าว
ภาพจาก Facebook : ธนภัทร ติรางกูล

ล่าสุด ปอเปี๊ยะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์แสดงความยินดีกับชินที่เพิ่งคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี ยกย่องสามีว่าเป็นคนเก่งและเป็นเจ้าชาย Breaking newsของตัวเอง สามารถเล่าข่าวและเข้าช่วงข่าวด่วนได้ทันทีอย่างมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังขอบคุณสามีที่เคารพการตัดสินใจเรื่องงาน แม้ตอนแรกจะมีเหตุผลมากมายเพื่อรั้งไว้ แต่สุดท้ายก็ยอมปล่อยเพราะไม่อยากเห็นน้ำตาของเธอ เธอทิ้งท้ายด้วยคำสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวัง โดยเฉพาะเรื่องความรักที่มีให้กันเสมอมา

“เรื่องแรก..วันนี้ปอเปี๊ยะขอแสดงความยินดีกับคุณชิน ผู้ประกาศข่าวคนเก่งของหนู คุณชิน ธนภัทร ติรางกูล เธอเก่งมาก ๆ เลย ถ้าถามว่าปอเปี๊ยะซึมซับ DNA คนข่าวมาจากใครบ้าง คนแรกคือ เธอ เลยแหละ เจ้าชาย Breaking news ของหนู อยากรู้เรื่องอะไรถามคนนี้ไม่ผิดหวัง สามารถ Interlude เข้าช่วงข่าวได้ทันที เล่าให้ฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบใน 5 4 3 2 1…

ดังนั้นสำหรับ รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี จึงเหมาะสมทุกประการเลยค่ะ

อีกเรื่องที่ขอบอก ณ ที่นี้ ขอบคุณนะคะ ในสถานการณ์ที่ผ่านมา เธอคือคนแรกเช่นกันที่เค้าอยากขอบคุณนับพันนับหมื่นครั้ง ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเค้าในวันที่เค้าบอกเธอถึงการตัดสินใจเรื่องงาน แม้เธอจะมีนับพันนับหมื่นเหตุผล เพื่อรั้งเค้าไว้มากมาย
แต่สุดท้าย..เหตุผลเดียวที่ยอม คือไม่อยากเห็นน้ำตาเค้า..

เค้าสัญญานะว่าจะไม่ทำให้เธอผิดหวังในตัวเค้ากับทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่รักเธอ”

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวสาว
ภาพจาก Facebook : ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ลาออกผู้ประกาศ
ภาพจาก Facebook : ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ขอบคุณกำลังใจ
ภาพจาก Facebook : ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน
ภาพจาก Facebook : ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน-5
ภาพจาก Facebook : ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน-6
ภาพจาก Facebook : ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 10:04 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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