ร้าน PARAMETER ของใคร? กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ไม่มีหุ้น เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 100%
สรุปแล้วร้าน PARAMETER เป็นของใคร? เผยข้อมูลจาก Creden Data ระบุ พรพิพัฒน์ เวหัพพลา เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทพารามิเตอร์ทั้งหมด ขณะกฤษณ์ยัน ทำหน้าที่เชฟคิดเมนูและดูแลการผลิตเจลาโต้เท่านั้น
ร้านเจลาโต้ PARAMETER ที่คนกรุงเทพฯ แห่ต่อคิวกันยาวเหยียด สรุปแล้วว่าไม่ได้มี กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ อดีตพิธีกรชื่อดังเป็นผู้ถือหุ้น ตามฐานข้อมูลที่ Creden Data ลงไว้ว่า บริษัท พารามิเตอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวคือ นางสาวพรพิพัฒน์ เวหัพพลา ถือหุ้นเต็ม 100%
ย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 69 หลังจากที่สื่อมวลชนถามกฤษณ์ตรง ๆ ว่าไม่มีหุ้นในบริษัทเลยใช่หรือไม่ เจ้าตัวตอบรับ พร้อมอธิบายว่าบทบาทของเขาคือ เชฟ คิดสูตรเมนู ออกแบบระบบหลังบ้าน และควบคุมการผลิตเจลาโต้ทั้งหมด ส่วนงานบริหารมีบุคคลอื่นดูแล
บริษัท พารามิเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์และเครื่องดื่ม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี และมีข้อมูลสาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี รวม 3 แห่ง ส่วนร้านที่คนไทยคุ้นเคยตั้งอยู่ที่โซน Gourmet Eats ชั้น G สยามพารากอน
ความเข้าใจว่า PARAMETER คือร้านของกฤษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ เพราะเขาคือคนที่ปรากฏตัวหน้าร้าน อธิบายวัตถุดิบและราคาด้วยตัวเอง สื่อหลายสำนักจึงเคยเรียกร้านนี้ว่าธุรกิจของกฤษณ์โดยไม่ได้แยกบทบาทเชฟออกจากสถานะผู้ถือหุ้น ทำให้ภาพจำติดตัวเขามาตลอด แม้ชื่อจะไม่ปรากฏในโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็ตาม
พูดให้ชัดคือ กฤษณ์อาจเป็นหน้าตาและผู้สร้างผลิตภัณฑ์หลักของร้าน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทในทางโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูลล่าสุด
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องเจ้าของร้านพารามิเตอร์ ยังมีหลายคำถามที่รอคำตอบ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพรพิพัฒน์กับกฤษณ์ ที่มาของเงินลงทุน 5 ล้านบาท และสถานะการทำงานของกฤษณ์ในบริษัท ว่าเป็นลูกจ้าง เชฟที่ปรึกษา หรือแบ่งรายได้กันแบบใด ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยจากฝ่ายใด ผู้อ่านที่ติดตามเรื่องนี้จึงไม่ควรด่วนสรุป และรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายต่อไป
สำหรับร้าน PARAMETER ที่คนไทยไปต่อคิวกันตามกระแส จริง ๆ ตั้งอยู่ชั้น G โซน Gourmet Eats สยามพารากอน
เปิดขายเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนคลาสสิกเพียงอย่างเดียว ชูจุดขายที่การใช้เครื่องปั่นแบบดั้งเดิมอายุกว่า 100 ปี และวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนำเข้าจากอิตาลีและญี่ปุ่น โดยไม่ใส่สีหรือกลิ่นสังเคราะห์
ร้านตั้งอยู่ในโซน Gourmet Garden ชั้น G ราคาต่อถ้วยอยู่ที่ 159 ถึง 500 บาท เมนูที่ลูกค้าพูดถึงบ่อยคือรสพิสตาชิโอ ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน รวมถึงรสมัทฉะและถั่วแมคคาเดเมีย
ร้าน PARAMETER เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 21.00 น. มีที่นั่งในร้านจำนวนจำกัด และลูกค้าต้องสั่งและจ่ายเงินหน้าร้านก่อนไปรอรับ ส่วนแก้วและช้อนที่ใช้เสิร์ฟเป็นแบบสแตนเลสและแก้วที่นำกลับบ้านได้โดยไม่ต้องคืนร้าน
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