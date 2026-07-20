เขมรเหลี่ยมจัด กุเรื่อง “พลกิต” ชกแพ้ที่ซิดนีย์ ผู้จัดการยัน โดนสวมรอย
ผู้จัดการยืนยัน “พลกิต” ไม่ได้ชกในศึกกุนขแมร์ที่ซิดนีย์ ชี้ถูกนำภาพ ชื่อไปใช้โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ช่วง 1–2 วันที่ผ่านมา มีข่าวแพร่ในโซเชียลว่านักมวยไทยชื่อ “พลกิต” แพ้น็อกให้นักชกกัมพูชาในรายการกุนขแมร์ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จนคนไทยจำนวนหนึ่งเข้าไปตำหนิเจ้าตัว
ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของพลกิต (สังกัด Revolution Gym) โพสต์ยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง และพลกิตไม่ได้ขึ้นชกในรายการดังกล่าวเลย โดยเล่าลำดับเหตุการณ์ว่า
ตอนแรกมีนายหน้าของโปรโมเตอร์ฝั่งนั้นติดต่อมา บอกว่าเป็นรายการมวยไทย พลกิตจึงตอบรับ แต่สัปดาห์ถัดมาทางผู้จัดเปลี่ยนเป็นรายการมวยกัมพูชา ทีมงานจึงปฏิเสธ และไปรับชกรายการอื่นแทน คือ “1774 Muaythai Series” ของผู้จัดชาวออสเตรเลีย ซึ่งพลกิตมีคิวขึ้นชกวันที่ 25 กรกฎาคมนี้
ผู้จัดการระบุว่าได้ทักท้วงไปยังผู้จัดฝั่งกัมพูชาแล้ว เรื่องการนำภาพและชื่อของพลกิตไปใช้โปรโมตงาน โดยทางนั้นอ้างว่าเอาภาพออกไม่ทัน แต่แก้ชื่อไปแล้ว ส่วนตัวผู้จัดงานเองก็บอกว่าไม่ทราบว่าเพจข่าวฝั่งกัมพูชานำไปรายงานเป็นข่าวแพ้น็อกได้อย่างไร และยินดียืนยันให้ว่าพลกิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลักฐานที่ฝ่ายพลกิตอ้างถึงคือ คืนวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พลกิตยังสอนมวยอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น มีทั้งคลิปกล้องวงจรปิดยืนยันวันเวลาและสถานที่ และมีนักเรียนที่มาเรียนในวันนั้นเป็นพยาน ส่วนนักมวยไทยคนอื่นในเหตุการณ์ ผู้จัดการบอกว่าไม่ทราบ เพราะไม่ได้ไปร่วมงานและไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้ ฝั่งสื่อกัมพูชา รายงานอ้างว่ามีเหตุตะลุมบอนบริเวณข้างเวทีของรายการ Cambodia Kun Khmer Best of Best ที่นครซิดนีย์ รายงานของพนมเปญโพสต์ ระบุว่า นักชกกัมพูชา Pich Sambath ชนะน็อกนักมวยไทยที่รายงานว่าชื่อ Phonlakit Chaompram ในยกที่ 2 คว้าแชมป์ไปได้ และเชื่อมโยงเหตุวุ่นวายเข้ากับนักมวยไทยอีกคนคือ Songraw ที่มีปัญหาเรื่องการชั่งน้ำหนักและกฎกติกา
อ้างอิงจาก: Lertler Verwang
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