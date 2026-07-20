วิจารณ์สนั่น! ปาประทัดใส่ พลายสาริกา ช้างป่าขวัญใจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จี้ชี้แจงด่วน
ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น เจ้าหน้าที่อาสาปาประทัดใส่ พลายสาริกา ช้างป่าขวัญใจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จี้หน่วยงานรัฐชี้แจงด่วน
กลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ju Tanya ได้โพสต์ภาพและข้อความเขียนว่า “ทำเพื่อ” โดยภาพดังกล่าวเป็นวินาทีที่ พลายสาริกา ช้างป่าขวัญใจชาวบ้านแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกขว้างประทัดใส่
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ และมีการแชร์ต่ออกไปกว่า 3.7 พันครั้ง ซึ่งคอมเม้นท์ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวน และมีการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่และหากทำผิดจริงขอให้ลงโทษ พร้อมทั้งยังมีชาวเน็ตอีกมารู้สึกสงสารพลายสาริกาอีกด้วย
ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
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