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อ่วม! 2 พี่น้องอินฟลู โดนรวบ ฟันข้อหาหนัก ข่มขืน-ค้ามนุษย์ 38 กระทง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 09:19 น.
(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool, File)

รวบ 2 พี่น้อง “เทต” ที่ไมอามี อังกฤษขอส่งตัวข้ามแดน ตั้งข้อหาเพิ่มข่มขืน-ค้ามนุษย์รวม 38 กระทง

แอนดรูว์ เทต (39 ปี) และทริสตัน เทต (38 ปี) สองพี่น้องอินฟลูเอนเซอร์ ถูกจับกุมที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2026 ตามหมายลับ โดย เจ้าหน้าที่ US Marshals เป็นผู้เข้าจับกุมตามคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอังกฤษ หลังการสอบสวนคดีความผิดทางเพศที่มีผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูล 7 ราย ทั้งคู่ถือสองสัญชาติอังกฤษและสหรัฐฯ และ มีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางที่ไมอามีในสัปดาห์หน้า

สำนักงานอัยการอังกฤษ (CPS) แถลงว่าตัดสินใจสั่งฟ้องเพิ่ม หลังตำรวจเบดฟอร์ดเชอร์ส่งสำนวนหลักฐานจากผู้เสียหายเพิ่มอีก 4 ราย ในพื้นที่เบดฟอร์ดเชอร์และเฮิร์ตฟอร์ดเชอร์ ทำให้จำนวนผู้เสียหายที่ถูกกล่าวหารวมเป็น 7 ราย และเหตุที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. 2010 ถึง ส.ค. 2017

สำหรับข้อหาที่เพิ่มเข้ามา แอนดรูว์ถูกตั้งข้อหาข่มขืน 7 กระทง ค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี 3 กระทง ทำร้ายร่างกาย 3 กระทง และอีก 19 กระทงเกี่ยวกับภาพอนาจารเด็กและสื่อลามกขั้นรุนแรง ส่วนทริสตันถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ 1 กระทง ข่มขืน 2 กระทง และจัดหาหรืออำนวยความสะดวกการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 3 กระทง รวมข้อหาใหม่ทั้งสองคน 38 กระทง โดย ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีในอังกฤษอยู่แล้ว 21 กระทง ทั้งข่มขืน ค้ามนุษย์ และทำร้ายร่างกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย 3 ราย

อ่วม! 2 พี่น้องอินฟลู โดนรวบ ฟันข้อหาหนัก ข่มขืน-ค้ามนุษย์ 38 กระทง
(AP Photo/Vadim Ghirda, File)

ด้านทนายความของทั้งคู่ โจเซฟ แมคไบรด์ ยืนยันว่าลูกความบริสุทธิ์ และโจมตีการขอส่งตัวครั้งนี้ โดย ระบุว่ามั่นใจว่าสุดท้ายแอนดรูว์และทริสตันจะพ้นข้อกล่าวหา ขณะที่ CPS ย้ำว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา และจำเลยมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ แอนดรูว์ เทต และทริสตัน เทต เป็นอดีตนักมวยคิกบ็อกซิ่ง ก่อนผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาย “แมนโนสเฟียร์” ที่มีผู้ติดตามหลายล้านคน โดยแอนดรูว์เป็นที่รู้จักจากเนื้อหาเชิดชูชายเป็นใหญ่และดูถูกผู้หญิง ทั้งคู่ย้ายไปอยู่โรมาเนียในปี 2016 และถูกจับที่นั่นเมื่อปี 2022 ก่อนถูกฟ้องในปี 2023 ในข้อหาค้ามนุษย์ ข่มขืน และตั้งแก๊งอาชญากรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้หญิง ซึ่งเป็นคนละคดีกับที่อังกฤษ และยังอยู่ระหว่างการสอบสวน นอกจากนี้ แอนดรูว์ยังถูกผู้หญิง 4 รายฟ้องแพ่งในอังกฤษ กล่าวหาว่าข่มขืนด้วย ทั้งสองพี่น้องปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 09:19 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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