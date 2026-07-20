“ทรัมป์” ไม่ยอมลงจากโพเดียม ยืนฉลองกับ “สเปน” หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก
โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ยอมลงจากโพเดียม ยืนฉลองกับทีมชาติสเปน คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก ภายหลังจากชนะอาร์เจนตินา 1-0
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว ยาฮู รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะร่วมลงจากเวทีในระหว่างพิธีชูถ้วยผู้ชนะฟุตบอลโลก 2026 ภายหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินา 1-0
โดยจานนี อินฟันตีโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้วิ่งมาพยายามนำตัวนายทรัมป์ลงจากเวที แต่นายทรัมป์ปฏิเสธที่จะลงก่อนจะยืนปรบมือให้กับผู้เล่น นอกจากนี้ในรายงานยังระบุว่าในจังหวะที่ผู้นำสหรัฐฯลงสนามมามีเสียงโห่จากผู้ชม
เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ภายหลังจากที่เชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ที่ลงเตะในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายทรัมป์ได้ร่วมฉลองกับผู้เล่นเชลซีท่ามกลางความสับสนของผู้เล่นสิงโตน้ำเงินคราม
ก่อนหน้านี้ FIFA ไม่มีข้อโต้แย้งหากนายทรัมป์ อยากจะขึ้นไปร่วมพิธีการชูถ้วยกับผู้ชนะบอลโลก 2026 ด้วย โดยตามมาตรการของ FIFA นั้นระบุว่าอนุญาตให้แค่สมาชิกของทีมชนะเท่านั้นที่ร่วมฉลองบนโพเดียมได้
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