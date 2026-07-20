ด่วน! ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม วันสุดท้าย เช็ก 3 ช่องทางอย่าทิ้งสิทธิ

วันสุดท้าย (20 ก.ค.69) ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เช็ก 3 ช่องทางก่อนเข้าคูหาลงคะแนนจริง 27 ก.ย.นี้
สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมถึงวันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) เป็นวันสุดท้าย ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในระบบบริษัท) มาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่สมัครใจส่งเงินสมทบต่อ) และมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) เพื่อเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน เข้าไปนั่งเป็นกรรมการดูแลกองทุนประกันสังคม ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ออนไลน์, แอปพลิเคชัน SSO Plus และ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
การเลือกตั้งจะใช้วิธีลงคะแนนด้วยบัตรที่คูหากำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะตั้งหน่วยเลือกตั้งตามอำเภอหรือเขตที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะส่งข้อความ SMS แจ้งจุดตั้งหน่วยให้ทราบในช่วงเดือนสิงหาคม
สำหรับผู้มีสิทธิต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในช่วง 6 เดือนก่อนประกาศจัดการเลือกตั้ง หรือส่งเงินสมทบต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงเมษายน 2569 ระบบจะดึงข้อมูลการนำส่งเงินมาตรวจสอบอัตโนมัติ ผู้ไม่แน่ใจสามารถเช็กคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ได้ทันที
เช็ก 3 ช่องทางลงทะเบียนเลือกตั้ง
ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. เว็บไซต์ www.sso.go.th
เข้าผ่านระบบ e-Self Service นายจ้างล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เลือกเมนูลงทะเบียนเลือกตั้ง ส่วนผู้ประกันตนต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD เลือกเมนูลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วทำตามขั้นตอนในระบบ
2. แอปพลิเคชัน SSO Plus
กดแบนเนอร์ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม แล้วดำเนินการตามระบบ
3. สำนักงานประกันสังคม
สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ สามารถ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสาขาทั่วประเทศเลือกตั้งพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 08.00-16.00 น.
ผู้ต้องการสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-956-2929 หรือสายด่วน 1506 กด 9 ให้บริการทุกวันเวลา 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำหรับข้อมูลทั่วไปสามารถติดต่อผ่านระบบสนทนาออนไลน์ ได้แก่ อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก แช็ตสด แอปพลิเคชัน SSO Plus และไลน์ @ssothai หรือโทรสายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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