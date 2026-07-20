ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” จ่อปรับโซนนิ่ง หลังลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง เล็งปิดเพิ่มอีก 1 แห่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 08:59 น.

ชัชชาติ จ่อปรับโซนนิ่ง หลังลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง เล็งปิดเพิ่มอีก 1 แห่ง สั่งเฝ้าระวังในพื้นที่ซอยคาวบอย เนื่องจากเป็นพื้นที่หนาแน่น อาคารเก่า

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

การตรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งตรวจสอบทั้งด้านโครงสร้างอาคาร ทางเข้า–ออก ทางหนีไฟ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน และแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนาจจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนา และทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกำลังในการตรวจสถานบริการครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 2569 รวม 573 แห่ง

พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวต่อว่า การดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการย่านลาดพร้าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียและเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานประกอบการอย่างจริงจัง ทั้งด้านโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบแจ้งเตือนภัย และแผนเผชิญเหตุ โดยต้องมีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย

การระดมตรวจในครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการบังคับใช้กฎหมาย แต่เป็นมาตรการเชิงป้องกันที่มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการทุกแห่ง ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวอีกว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มาตรฐานด้านความปลอดภัย และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่พบจุดเสี่ยงซึ่งอาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้องเร่งแก้ไขโดยทันที และติดตามผลจนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันปิดช่องว่างของการกำกับดูแล ตั้งแต่กระบวนการอนุญาต การตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมาย การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน ไปจนถึงการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อให้ทุกสถานประกอบการมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระยะยาว

พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ตรวจครั้งนี้ ได้นำบทเรียน 10 ข้อ ที่กรุงเทพมหานครได้ถอดบทเรียนจากการตรวจสอบเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเข้ามาร่วมตรวจสอบ สถานประกอบการและสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี สถานประกอบการและสถานบริการหลายแห่งที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

ซึ่งจะให้มุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ โดยเฉพาะทางหนีไฟและทางเข้าออกสามารถที่ใช้งานได้จริงไม่มีสิ่งกีดขวาง รวมถึงต้องมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนมีไฟฉุกเฉิน และมีอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งอุปกรณ์ทุกชนิดต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบมีจุดบกพร่องผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ด้าน นายชัชชาติ เปิดเผยว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานบริการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบประมาณ 1,100 แห่ง แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นมาตรการเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องเลือกตรวจสอบสถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง โดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ส่วนที่เหลือจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

สำหรับพื้นที่เขตวัฒนา พบว่า มีสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตเปิดจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 19 แห่ง และ มี 74 แห่ง ที่ได้รับใบอนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จากสำนักงานเขตวัฒนา ในจำนวนนี้ ทางสำนักงานเขตได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 34 แห่ง แล้วพบว่าไม่มีใบอนุญาต 3 แห่ง จึงมีคำสั่งให้ผิดสถานบริการ และเตรียมจะพิจารณาปิดเพิ่มอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ซอยคาวบอยเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ ที่พบว่าอาคารบริเวณนั้นได้ก่อสร้างมานานและมีกายภาพเป็นพื้นที่แออัด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 08:59 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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