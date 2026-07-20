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หนุ่มเมา เพิ่งกลับจากดูบอลโลก ซิ่ง BMW ชนรถตุ๊กตุ๊ก เสียชีวิต 3 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 08:38 น.
ขอบคุณภาพจาก Amarin

หนุ่มเมา เพิ่งกลับจากดูบอลโลก ซิ่ง BMW ชนรถตุ๊กตุ๊ก เสียชีวิต 3 ศพ ตรวจค่าแอลกอฮอล์ พุ่ง 152 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นำตัวดำเนินคดีต่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ BMW พุ่งชนรถตุ๊กตุ๊ก มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ บริเวณปากซอย 12 ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงประสานกำลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ขณะรถตุ๊กตุ๊กรับผู้โดยสาร 2 ราย ออกมาจากซอย 12 กำลังเลี้ยวขวาจะขับไปหน้าหมู่บ้าน จากนั้นมีรถยนต์ BMW สีดำ ขับมาด้วยความเร็ว พุ่งชนรถตุ๊กตุ๊กอย่างแรงก่อนเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทาง ทำให้คนขับรถตุ๊กตุ๊ก และผู้โดยสารอีก 2 คนเสียชีวิต รวม 3 ศพ

จากการสอบปากคนขับรถยนต์ทราบชื่อคือ นายยศธร อายุ 32 ปี อยู้ในสภาพมึนเมา ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์ และจะรับผิดชอบกับการกระทำของตนเอง ซึ่งรถคันดังกล่าวมีประกันภัย เมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่ นายยศธรไม่ตอบคำถามใดๆ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจแอลกอฮอล์ พบว่าสูงถึง 152 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และจะควบคุมตัวคนขับไปโรงพัก เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 08:38 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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