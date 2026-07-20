ทหารอเมริกันตายเพิ่ม 1 เจ็บอีก 1 นาย หลังอิหร่านยิงถล่มตอนเหนือของอิรัก
สถานการณ์ตึงเครียดต่อเนื่อง หลังอิหร่านยิงถล่มตอนเหนือของอิรัก เป็นเหตุให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย เจ็บอีก 1 นาย
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า มีทหารสหรัฐอเมริกาเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 1 นาย ภายหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มทางตอนเหนือของประเทศอิรัก
โดยกองทัพฯระบุว่า นายทหารเสียชีวิต ขณะกำลังทำลายวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดด้วยวิธีควบคุม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกยิงตก
สำหรับการโจมตีครั้งนี้เป็นการต่อสู้ในวันที่ 8 ภายหลังความรุนแรงระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านปะทุขึ้นรอบใหม่ ซึ่งการโจมตีรอบนี้ ยังเป็นการโจมตีหลังจากที่อิหร่านโจมตีจอร์แดน เป็นเหตุให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต 2 นาย และสูญหายอีก 1 นาย
จากการเสียชีวิตในครั้งนี้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของทหารอเมริกันขยับขึ้นไปเป็น 17 นาย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 50 ศพ และได้รับบาดเจ็บกว่า 500 ราย จากการถูกขีปนาวุธสหรัฐฯในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
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