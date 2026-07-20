“เติ้น ทัศนพล” คว้าโพเดียมในการแข่งขัน F2 ที่เบลเยียม คนไทยคนแรกในรอบ 8 ปี
เติ้น ทัศนพล คว้าโพเดียมในการแข่งขัน F2 ที่เบลเยียม ถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ 8 ปีที่ได้ขึ้นโพเดียม ตามรอยรุ่นพี่อย่าง อเล็กซ์ อัลบอน
ถือเป็นอีกความสำเร็จของวงการแข่งรถประเทศไทย ภายหลังจากที่ เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ นักแข่ง Formula 2 (F2) ชาวไทยจากทีม เออาร์ที (ART) คว้าโพเดียมในการแข่งขัน Feature Race ที่สนามสปา-ฟรังค์โกรฌอง ที่ประเทศเบลเยียม ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่มีธงไทยปรากฎอยู่บนโพเดียม ตามรอยรุ่นพี่อย่าง อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่งลูกครึ่งชาวไทยใน F1
โดย เติ้น ทัศนพล โชว์ผลงานยอดเยี่ยม จนอันดับที่ 2 ตามหลัง ราฟาเอล คามารา นักแข่งชาวบราซิล จากทีมอินวิคตา ส่วนอันดับ 3 เป็นของ นิโคลา โซลอฟ นักแข่งชาวบัลกาเรีย อดีตเพื่อนร่วมทีมของเติ้น สมัยยังอยู่แคมปอส ใน Formula 3
สำหรับผลงานครั้งนี้ยังช่วยให้เติ้น ขยับขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรกในตารางคะแนนสะสมนักแข่งอีกด้วย
ขณะที่ เติ้น ได้โพสต์ IG ขอบคุณทีมสำหรับโพเดียมแรกในการแข่งขัน F2
โดยในเรสต่อไปจะแข่งขันที่ประเทศฮังการี ในช่วงวันที่ 24-26 กรกฎาคม ก่อนที่จะพักเบรกฤดูร้อน และกลับมาแข่งกันอีกครั้งที่ประเทศอิตาลี ในช่วงวันที่ 4-6 กันยายน
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